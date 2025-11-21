BYUSD (BYUSD) Predviđanje cijene (USD)

Dobijte BYUSD predviđanja cijena za 2026., 2027., 2028., 2030. i više. Predvidite koliko će BYUSD rasti u sljedećih 5 ili više godina. Trenutačno predvidite buduće scenarije cijena na temelju tržišnih trendova i sentimenta.

Unesite broj između -100 i 1,000 kako biste predvidjeli cijenu za BYUSD
%

*Izjava o odricanju odgovornosti: Sva predviđanja cijena temelje se na korisničkim podacima.

Predviđanje cijene BYUSD
--
----
0.00%
USD
Stvarno
Predviđanje
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-11-21 01:20:25 (UTC+8)

BYUSD Predviđanje cijene za 2025.-2050. (USD)

BYUSD (BYUSD) Predviđanje cijene za 2025. (ove godine)

Na temelju vašeg predviđanja, BYUSD bi mogao potencijalno ostvariti rast od 0.00%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 0.999328 u 2025.

BYUSD (BYUSD) Predviđanje cijene za 2026. (sljedeću godinu)

Na temelju vašeg predviđanja, BYUSD bi mogao potencijalno ostvariti rast od 5.00%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 1.0492 u 2026.

BYUSD (BYUSD) Predviđanje cijene za 2027. (za 2 godine)

Prema modulu za predviđanje cijene, predviđena buduća cijena za 2027. godinu za BYUSD je $ 1.1017 sa stopom rasta od 10.25%.

BYUSD (BYUSD) Predviđanje cijene za 2028. (za 3 godine)

Prema modulu za predviđanje cijene, predviđena buduća cijena za 2028. godinu za BYUSD je $ 1.1568 sa stopom rasta od 15.76%.

BYUSD (BYUSD) Predviđanje cijene za 2029. (za 4 godine)

Slijedeći gore navedeni modul za predviđanje cijene, ciljana cijena za BYUSD u 2029. je $ 1.2146 zajedno sa stopom rasta od 21.55%.

BYUSD (BYUSD) Predviđanje cijene za 2030. (za 5 godina)

Slijedeći gore navedeni modul za predviđanje cijene, ciljana cijena za BYUSD u 2030. je $ 1.2754 zajedno sa stopom rasta od 27.63%.

BYUSD (BYUSD) Predviđanje cijene za 2040. (za 15 godina)

U 2040. godini, cijena BYUSD mogla bi potencijalno porasti za 107.89%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 2.0775.

BYUSD (BYUSD) Predviđanje cijene za 2050. (za 25 godina)

U 2050. godini, cijena BYUSD mogla bi potencijalno porasti za 238.64%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 3.3840.

Godina
Cijena
Rast
  • 2025
    $ 0.999328
    0.00%
  • 2026
    $ 1.0492
    5.00%
  • 2027
    $ 1.1017
    10.25%
  • 2028
    $ 1.1568
    15.76%
  • 2029
    $ 1.2146
    21.55%
  • 2030
    $ 1.2754
    27.63%
  • 2031
    $ 1.3391
    34.01%
  • 2032
    $ 1.4061
    40.71%
Godina
Cijena
Rast
  • 2033
    $ 1.4764
    47.75%
  • 2034
    $ 1.5502
    55.13%
  • 2035
    $ 1.6278
    62.89%
  • 2036
    $ 1.7091
    71.03%
  • 2037
    $ 1.7946
    79.59%
  • 2038
    $ 1.8843
    88.56%
  • 2039
    $ 1.9786
    97.99%
  • 2040
    $ 2.0775
    107.89%
Prikaži više

Kratkoročno predviđanje cijene BYUSD za danas, sutra, ovaj tjedan i 30 dana

Datum
Predviđanje cijena
Rast
  • November 21, 2025(Danas)
    $ 0.999328
    0.00%
  • November 22, 2025(Sutra)
    $ 0.999464
    0.01%
  • November 28, 2025(Ovaj tjedan)
    $ 1.0002
    0.10%
  • December 21, 2025(30 dana)
    $ 1.0034
    0.41%
Predviđanje cijene BYUSD (BYUSD) za danas

Predviđena cijene BYUSD dana November 21, 2025(Danas), je $0.999328. Ova projekcija odražava izračunati rezultat navedenog postotka rasta, dajući korisnicima snimku potencijalnog kretanja cijene za danas.

Predviđanje cijene BYUSD (BYUSD) za sutra

Za November 22, 2025(Sutra), predviđanje cijene BYUSD, koristeći postotak godišnjeg rasta od 5%, iznosi $0.999464. Ovi rezultati nude procijenjeni izgled vrijednosti tokena na temelju odabranih parametara.

Predviđanje cijene BYUSD (BYUSD) za ovaj tjedan

Do November 28, 2025(Ovaj tjedan), predviđanje cijene za BYUSD, korištenjem postotne godišnje stope rasta od 5%, iznosi $1.0002. Ova tjedna prognoza izračunava se na temelju istog postotka rasta kako bi se dobila ideja o potencijalnim cjenovnim trendovima u narednim danima.

Predviđanje cijene BYUSD (BYUSD) za 30 dana

Gledajući 30 dana unaprijed, predviđena cijena BYUSD iznosi $1.0034. Ovo predviđanje izvedeno je korištenjem unosa 5% godišnjeg rasta kako bi se procijenilo gdje bi vrijednost tokena mogla stajati nakon mjesec dana.

Statistika trenutačnih cijena BYUSD

--
----

--

$ 10.54M
$ 10.54M$ 10.54M

2.45M
2.45M 2.45M

--
----

--

Najnovija BYUSD cijena iznosi --. Ima 24-satnu promjenu od 0.00%, s 24-satnim obujmom trgovanja od --.
Nadalje, količina u optjecaju za BYUSD iznosi 2.45M, a ukupna tržišna kapitalizacija $ 10.54M.

Povijesna cijena BYUSD

Prema posljednjim podacima prikupljenim na BYUSD stranici s cijenama uživo, trenutna cijena BYUSD je 0.999328USD. Količina u optjecaju BYUSD(BYUSD) je 2.45M BYUSD, što mu daje tržišnu kapitalizaciju od $10,540,498.

Razdoblje
Promjena(%)
Promjena(USD)
Najviša cijena
Najniža cijena
  • 24 sata
    0.00%
    $ 0
    $ 0
    $ 0
  • 7 dana
    0.00%
    $ 0
    $ 0.999924
    $ 0.999924
  • 30 dana
    -0.03%
    $ -0.000368
    $ 0.999924
    $ 0.999924
24-satna izvedba

U posljednja 24 sata, BYUSD pokazao je kretanje cijene od $0, odražavajući promjenu vrijednosti od 0.00%.

7-dnevna izvedba

Tijekom posljednjih 7 dana, BYUSD trgovan je po najvišoj cijeni od $0.999924 i najnižoj cijeni od $0.999924. Svjedočio je promjeni cijene od 0.00%. Ovaj nedavni trend pokazuje potencijal BYUSD za daljnje kretanje na tržištu.

30-dnevna izvedba

Prošli mjesec, BYUSD je doživio promjenu od -0.03%, odražavajući približno $-0.000368 na njegovu vrijednost. To ukazuje da bi u bliskoj budućnosti moglo doći do daljnjih promjena cijene BYUSD.

Kako radi modul za predviđanje cijene BYUSD (BYUSD)?

Modul za predviđanje cijene BYUSD je alat jednostavan za korištenje koji ti pomaže procijeniti potencijalne buduće cijene BYUSD na temelju tvojih vlastitih pretpostavki o rastu. Bilo da si iskusni trgovac ili znatiželjni investitor, ovaj modul nudi jednostavan i interaktivan način za predviđanje buduće vrijednosti tokena.

1. Unesi svoje predviđanje rasta

Započni unosom željenog postotka rasta, koji može biti pozitivan ili negativan, ovisno o tvojim tržišnim izgledima. To bi moglo odražavati tvoja očekivanja za BYUSD tijekom sljedeće godine, pet godina ili čak desetljeća u budućnosti.

2. Izračunaj buduću cijenu

Nakon što uneseš stopu rasta, klikni na gumb „Izračunaj”. Modul će odmah izračunati predviđenu buduću cijenu BYUSD, što će ti dati jasnu vizualizaciju kako tvoje predviđanje utječe na vrijednost tokena tijekom vremena.

3. Istraži različite scenarije

Možeš eksperimentirati s različitim stopama rasta da vidiš kako različiti tržišni uvjeti mogu utjecati na cijenu BYUSD. Ova fleksibilnost ti omogućuje da analiziraš i optimistične i konzervativne prognoze, što ti pomaže u donošenju boljih informiranih odluka.

4. Mišljenje korisnika i uvidi u zajednicu

Modul također integrira podatke o raspoloženju korisnika, što ti omogućuje da usporediš svoja predviđanja s predviđanjima drugih korisnika. Ovaj zajednički doprinos nudi vrijedan uvid u to kako zajednica vidi budućnost BYUSD.

Tehnički indikatori za predviđanje cijena

Kako bi se povećala točnost predviđanja, modul koristi niz tehničkih pokazatelja i tržišnih podataka. To uključuje:

Eksponencijalne pomične prosjeke (EMA): Pomaže u praćenju trenda cijene tokena izglađivanjem fluktuacija i pružanjem uvida u moguće preokrete trendova.

Bollingerovi pojasevi: Mjeri volatilnost tržišta i identificira potencijalne uvjete prekupnje ili preprodaje.

Indeks relativne snage (RSI): Procjenjuje zamah BYUSD kako bi se utvrdilo je li u bikovskoj ili medvjeđoj fazi.

Divergencija konvergencije pokretnog prosjeka (MACD): Procjenjuje snagu i smjer kretanja cijena kako bi identificirao potencijalne ulazne i izlazne točke. Kombinirajući ove pokazatelje s tržišnim podacima u stvarnom vremenu, modul pruža dinamičko predviđanje cijena, što ti pomaže da stekneš dublji uvid u budući potencijal BYUSD.

Zašto je predviđanje cijena BYUSD važno?

Predviđanje cijene BYUSD ključno je iz nekoliko razloga, a ulagači se u uključuju u različite svrhe:

Razvoj investicijske strategije: Predviđanja pomažu ulagačima da formuliraju strategije. Procjenom budućih cijena mogu odlučiti kada kupiti, prodati ili zadržati kriptovalutu.

Procjena rizika: Razumijevanje potencijalnih kretanja cijena omogućuje investitorima da procijene rizik povezan s određenim sredstvima kriptovaluta. To je bitno za upravljanje i ublažavanje potencijalnih gubitaka.

Analiza tržišta: Predviđanja često uključuju analizu tržišnih trendova, vijesti i povijesnih podataka. Ova sveobuhvatna analiza pomaže investitorima u razumijevanju dinamike tržišta i čimbenika koji utječu na promjene cijena.

Diverzifikacija portfelja: Predviđanjem koje bi kriptovalute mogle imati dobre rezultate, ulagači mogu sukladno tome diverzificirati svoje portfelje, raspoređujući rizik na različita sredstva.

Dugoročno planiranje: Ulagači koji traže dugoročnu dobit oslanjaju se na predviđanja kako bi identificirali kriptovalute s potencijalom za rast u budućnosti.

Psihološka pripremljenost: Poznavanje mogućih cjenovnih scenarija priprema ulagače emocionalno i financijski za volatilnost tržišta.

Angažman zajednice: Predviđanja cijena kriptovaluta često pokreću rasprave unutar zajednice investitora, što dovodi do šireg razumijevanja i kolektivne mudrosti o tržišnim trendovima.

Česta pitanja (FAQ):

Vrijedi li ulagati u BYUSD sada?
Prema vašim predviđanjima, BYUSD će ostvariti -- dana undefined, što ga čini tokenom vrijednim razmatranja.
Kakvo je predviđanje cijene za BYUSD sljedeći mjesec?
Prema BYUSD (BYUSD) alatu za predviđanje cijene, predviđena BYUSD cijena doseći će -- dana undefined.
Koliko će koštati 1 BYUSD u 2026. godini?
Cijena 1 BYUSD (BYUSD) danas iznosi --. Prema gore navedenom modulu predviđanja, BYUSD će se povećati za 0.00%, dosegnuvši -- u 2026.
Kolika je predviđena cijena za BYUSD u 2027. godini?
Predviđa se da će BYUSD (BYUSD) zabilježiti 0.00% godišnje, dosegnuvši cijenu od -- za 1 BYUSD do 2027.
Koja je procijenjena ciljana cijena za BYUSD u 2028. godini?
Prema vašim ulaznim podacima o predviđanju cijene, BYUSD (BYUSD) će zabilježiti 0.00% rast, s procijenjenom ciljanom cijenom od -- u 2028.
Koja je procijenjena ciljana cijena za BYUSD u 2029. godini?
Prema vašim ulaznim podacima o predviđanju cijene, BYUSD (BYUSD) će zabilježiti 0.00% rast, s procijenjenom ciljanom cijenom od -- u 2029.
Koliko će koštati 1 BYUSD u 2030. godini?
Cijena 1 BYUSD (BYUSD) danas iznosi --. Prema gore navedenom modulu predviđanja, BYUSD će se povećati za 0.00%, dosegnuvši -- u 2030.
Kakvo je BYUSD predviđanje cijene za 2040. godinu?
Predviđa se da će BYUSD (BYUSD) zabilježiti 0.00% rast godišnje, dosegnuvši cijenu od -- za 1 BYUSD do 2040.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-11-21 01:20:25 (UTC+8)

Odricanje od odgovornosti

Sadržaj objavljen na našim stranicama s predviđanjima cijena kriptovaluta temelji se na informacijama i povratnim informacijama koje su nam dali korisnici MEXC platforme i/ili drugi izvori trećih strana. Predstavlja ti se „takav kakav jest” samo u informativne i ilustrativne svrhe, bez ikakvog zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Važno je napomenuti da predstavljena predviđanja cijena možda nisu točna i ne bi ih se trebalo tretirati kao takva. Buduće cijene mogu značajno odstupati od predstavljenih predviđanja i na njih se ne treba oslanjati pri donošenju investicijskih odluka.

Nadalje, ovaj se sadržaj ne smije tumačiti kao financijski savjet, niti mu je namjera preporučiti kupnju bilo kojeg određenog proizvoda ili usluge. MEXC platforma ni na koji način neće biti odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti kao rezultat pozivanja, korištenja i/ili oslanjanja na bilo koji sadržaj objavljen na našim stranicama za predviđanje cijena kriptovaluta. Bitno je znati da su cijene digitalnih sredstava podložne visokom tržišnom riziku i volatilnosti cijena. Vrijednost tvog ulaganja može se smanjiti ili povećati, a nema jamstva povrata prvobitno uloženog iznosa. U konačnici, isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke preuzimaš ti, a MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Imaj na umu da prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Trebaš ulagati samo u proizvode koje poznaješ i razumiješ povezane rizike. Pažljivo razmotri svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetuj s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvih odluka o ulaganju.