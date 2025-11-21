Bitcoin on Katana (BTCK) Predviđanje cijene (USD)

Dobijte Bitcoin on Katana predviđanja cijena za 2026., 2027., 2028., 2030. i više. Predvidite koliko će BTCK rasti u sljedećih 5 ili više godina. Trenutačno predvidite buduće scenarije cijena na temelju tržišnih trendova i sentimenta.

Unesite broj između -100 i 1,000 kako biste predvidjeli cijenu za Bitcoin on Katana
%

*Izjava o odricanju odgovornosti: Sva predviđanja cijena temelje se na korisničkim podacima.

Predviđanje cijene Bitcoin on Katana
--
----
0.00%
USD
Stvarno
Predviđanje
Bitcoin on Katana Predviđanje cijene za 2025.-2050. (USD)

Bitcoin on Katana (BTCK) Predviđanje cijene za 2025. (ove godine)

Na temelju vašeg predviđanja, Bitcoin on Katana bi mogao potencijalno ostvariti rast od 0.00%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 87,919 u 2025.

Bitcoin on Katana (BTCK) Predviđanje cijene za 2026. (sljedeću godinu)

Na temelju vašeg predviđanja, Bitcoin on Katana bi mogao potencijalno ostvariti rast od 5.00%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 92,314.95 u 2026.

Bitcoin on Katana (BTCK) Predviđanje cijene za 2027. (za 2 godine)

Prema modulu za predviđanje cijene, predviđena buduća cijena za 2027. godinu za BTCK je $ 96,930.6975 sa stopom rasta od 10.25%.

Bitcoin on Katana (BTCK) Predviđanje cijene za 2028. (za 3 godine)

Prema modulu za predviđanje cijene, predviđena buduća cijena za 2028. godinu za BTCK je $ 101,777.2323 sa stopom rasta od 15.76%.

Bitcoin on Katana (BTCK) Predviđanje cijene za 2029. (za 4 godine)

Slijedeći gore navedeni modul za predviđanje cijene, ciljana cijena za BTCK u 2029. je $ 106,866.0939 zajedno sa stopom rasta od 21.55%.

Bitcoin on Katana (BTCK) Predviđanje cijene za 2030. (za 5 godina)

Slijedeći gore navedeni modul za predviđanje cijene, ciljana cijena za BTCK u 2030. je $ 112,209.3986 zajedno sa stopom rasta od 27.63%.

Bitcoin on Katana (BTCK) Predviđanje cijene za 2040. (za 15 godina)

U 2040. godini, cijena Bitcoin on Katana mogla bi potencijalno porasti za 107.89%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 182,777.2866.

Bitcoin on Katana (BTCK) Predviđanje cijene za 2050. (za 25 godina)

U 2050. godini, cijena Bitcoin on Katana mogla bi potencijalno porasti za 238.64%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 297,724.9400.

Godina
Cijena
Rast
  • 2025
    $ 87,919
    0.00%
  • 2026
    $ 92,314.95
    5.00%
  • 2027
    $ 96,930.6975
    10.25%
  • 2028
    $ 101,777.2323
    15.76%
  • 2029
    $ 106,866.0939
    21.55%
  • 2030
    $ 112,209.3986
    27.63%
  • 2031
    $ 117,819.8686
    34.01%
  • 2032
    $ 123,710.8620
    40.71%
Godina
Cijena
Rast
  • 2033
    $ 129,896.4051
    47.75%
  • 2034
    $ 136,391.2254
    55.13%
  • 2035
    $ 143,210.7866
    62.89%
  • 2036
    $ 150,371.3260
    71.03%
  • 2037
    $ 157,889.8923
    79.59%
  • 2038
    $ 165,784.3869
    88.56%
  • 2039
    $ 174,073.6062
    97.99%
  • 2040
    $ 182,777.2866
    107.89%
Prikaži više

Kratkoročno predviđanje cijene Bitcoin on Katana za danas, sutra, ovaj tjedan i 30 dana

Datum
Predviđanje cijena
Rast
  • November 21, 2025(Danas)
    $ 87,919
    0.00%
  • November 22, 2025(Sutra)
    $ 87,931.0436
    0.01%
  • November 28, 2025(Ovaj tjedan)
    $ 88,003.3058
    0.10%
  • December 21, 2025(30 dana)
    $ 88,280.3109
    0.41%
Predviđanje cijene Bitcoin on Katana (BTCK) za danas

Predviđena cijene BTCK dana November 21, 2025(Danas), je $87,919. Ova projekcija odražava izračunati rezultat navedenog postotka rasta, dajući korisnicima snimku potencijalnog kretanja cijene za danas.

Predviđanje cijene Bitcoin on Katana (BTCK) za sutra

Za November 22, 2025(Sutra), predviđanje cijene BTCK, koristeći postotak godišnjeg rasta od 5%, iznosi $87,931.0436. Ovi rezultati nude procijenjeni izgled vrijednosti tokena na temelju odabranih parametara.

Predviđanje cijene Bitcoin on Katana (BTCK) za ovaj tjedan

Do November 28, 2025(Ovaj tjedan), predviđanje cijene za BTCK, korištenjem postotne godišnje stope rasta od 5%, iznosi $88,003.3058. Ova tjedna prognoza izračunava se na temelju istog postotka rasta kako bi se dobila ideja o potencijalnim cjenovnim trendovima u narednim danima.

Predviđanje cijene Bitcoin on Katana (BTCK) za 30 dana

Gledajući 30 dana unaprijed, predviđena cijena BTCK iznosi $88,280.3109. Ovo predviđanje izvedeno je korištenjem unosa 5% godišnjeg rasta kako bi se procijenilo gdje bi vrijednost tokena mogla stajati nakon mjesec dana.

Statistika trenutačnih cijena Bitcoin on Katana

--
----

--

$ 29.30M
$ 29.30M$ 29.30M

332.65
332.65 332.65

--
----

--

Najnovija BTCK cijena iznosi --. Ima 24-satnu promjenu od 0.00%, s 24-satnim obujmom trgovanja od --.
Nadalje, količina u optjecaju za BTCK iznosi 332.65, a ukupna tržišna kapitalizacija $ 29.30M.

Povijesna cijena Bitcoin on Katana

Prema posljednjim podacima prikupljenim na Bitcoin on Katana stranici s cijenama uživo, trenutna cijena Bitcoin on Katana je 87,919USD. Količina u optjecaju Bitcoin on Katana(BTCK) je 332.65 BTCK, što mu daje tržišnu kapitalizaciju od $29,303,689.

Razdoblje
Promjena(%)
Promjena(USD)
Najviša cijena
Najniža cijena
  • 24 sata
    -2.40%
    $ -2,170.7248
    $ 92,582
    $ 87,919
  • 7 dana
    -12.77%
    $ -11,233.3051
    $ 112,077.6477
    $ 85,970.9824
  • 30 dana
    -22.35%
    $ -19,652.7978
    $ 112,077.6477
    $ 85,970.9824
24-satna izvedba

U posljednja 24 sata, Bitcoin on Katana pokazao je kretanje cijene od $-2,170.7248, odražavajući promjenu vrijednosti od -2.40%.

7-dnevna izvedba

Tijekom posljednjih 7 dana, Bitcoin on Katana trgovan je po najvišoj cijeni od $112,077.6477 i najnižoj cijeni od $85,970.9824. Svjedočio je promjeni cijene od -12.77%. Ovaj nedavni trend pokazuje potencijal BTCK za daljnje kretanje na tržištu.

30-dnevna izvedba

Prošli mjesec, Bitcoin on Katana je doživio promjenu od -22.35%, odražavajući približno $-19,652.7978 na njegovu vrijednost. To ukazuje da bi u bliskoj budućnosti moglo doći do daljnjih promjena cijene BTCK.

Kako radi modul za predviđanje cijene Bitcoin on Katana (BTCK)?

Modul za predviđanje cijene Bitcoin on Katana je alat jednostavan za korištenje koji ti pomaže procijeniti potencijalne buduće cijene BTCK na temelju tvojih vlastitih pretpostavki o rastu. Bilo da si iskusni trgovac ili znatiželjni investitor, ovaj modul nudi jednostavan i interaktivan način za predviđanje buduće vrijednosti tokena.

1. Unesi svoje predviđanje rasta

Započni unosom željenog postotka rasta, koji može biti pozitivan ili negativan, ovisno o tvojim tržišnim izgledima. To bi moglo odražavati tvoja očekivanja za Bitcoin on Katana tijekom sljedeće godine, pet godina ili čak desetljeća u budućnosti.

2. Izračunaj buduću cijenu

Nakon što uneseš stopu rasta, klikni na gumb „Izračunaj”. Modul će odmah izračunati predviđenu buduću cijenu BTCK, što će ti dati jasnu vizualizaciju kako tvoje predviđanje utječe na vrijednost tokena tijekom vremena.

3. Istraži različite scenarije

Možeš eksperimentirati s različitim stopama rasta da vidiš kako različiti tržišni uvjeti mogu utjecati na cijenu Bitcoin on Katana. Ova fleksibilnost ti omogućuje da analiziraš i optimistične i konzervativne prognoze, što ti pomaže u donošenju boljih informiranih odluka.

4. Mišljenje korisnika i uvidi u zajednicu

Modul također integrira podatke o raspoloženju korisnika, što ti omogućuje da usporediš svoja predviđanja s predviđanjima drugih korisnika. Ovaj zajednički doprinos nudi vrijedan uvid u to kako zajednica vidi budućnost BTCK.

Tehnički indikatori za predviđanje cijena

Kako bi se povećala točnost predviđanja, modul koristi niz tehničkih pokazatelja i tržišnih podataka. To uključuje:

Eksponencijalne pomične prosjeke (EMA): Pomaže u praćenju trenda cijene tokena izglađivanjem fluktuacija i pružanjem uvida u moguće preokrete trendova.

Bollingerovi pojasevi: Mjeri volatilnost tržišta i identificira potencijalne uvjete prekupnje ili preprodaje.

Indeks relativne snage (RSI): Procjenjuje zamah BTCK kako bi se utvrdilo je li u bikovskoj ili medvjeđoj fazi.

Divergencija konvergencije pokretnog prosjeka (MACD): Procjenjuje snagu i smjer kretanja cijena kako bi identificirao potencijalne ulazne i izlazne točke. Kombinirajući ove pokazatelje s tržišnim podacima u stvarnom vremenu, modul pruža dinamičko predviđanje cijena, što ti pomaže da stekneš dublji uvid u budući potencijal Bitcoin on Katana.

Zašto je predviđanje cijena BTCK važno?

Predviđanje cijene BTCK ključno je iz nekoliko razloga, a ulagači se u uključuju u različite svrhe:

Razvoj investicijske strategije: Predviđanja pomažu ulagačima da formuliraju strategije. Procjenom budućih cijena mogu odlučiti kada kupiti, prodati ili zadržati kriptovalutu.

Procjena rizika: Razumijevanje potencijalnih kretanja cijena omogućuje investitorima da procijene rizik povezan s određenim sredstvima kriptovaluta. To je bitno za upravljanje i ublažavanje potencijalnih gubitaka.

Analiza tržišta: Predviđanja često uključuju analizu tržišnih trendova, vijesti i povijesnih podataka. Ova sveobuhvatna analiza pomaže investitorima u razumijevanju dinamike tržišta i čimbenika koji utječu na promjene cijena.

Diverzifikacija portfelja: Predviđanjem koje bi kriptovalute mogle imati dobre rezultate, ulagači mogu sukladno tome diverzificirati svoje portfelje, raspoređujući rizik na različita sredstva.

Dugoročno planiranje: Ulagači koji traže dugoročnu dobit oslanjaju se na predviđanja kako bi identificirali kriptovalute s potencijalom za rast u budućnosti.

Psihološka pripremljenost: Poznavanje mogućih cjenovnih scenarija priprema ulagače emocionalno i financijski za volatilnost tržišta.

Angažman zajednice: Predviđanja cijena kriptovaluta često pokreću rasprave unutar zajednice investitora, što dovodi do šireg razumijevanja i kolektivne mudrosti o tržišnim trendovima.

Česta pitanja (FAQ):

Vrijedi li ulagati u BTCK sada?
Prema vašim predviđanjima, BTCK će ostvariti -- dana undefined, što ga čini tokenom vrijednim razmatranja.
Kakvo je predviđanje cijene za BTCK sljedeći mjesec?
Prema Bitcoin on Katana (BTCK) alatu za predviđanje cijene, predviđena BTCK cijena doseći će -- dana undefined.
Koliko će koštati 1 BTCK u 2026. godini?
Cijena 1 Bitcoin on Katana (BTCK) danas iznosi --. Prema gore navedenom modulu predviđanja, BTCK će se povećati za 0.00%, dosegnuvši -- u 2026.
Kolika je predviđena cijena za BTCK u 2027. godini?
Predviđa se da će Bitcoin on Katana (BTCK) zabilježiti 0.00% godišnje, dosegnuvši cijenu od -- za 1 BTCK do 2027.
Koja je procijenjena ciljana cijena za BTCK u 2028. godini?
Prema vašim ulaznim podacima o predviđanju cijene, Bitcoin on Katana (BTCK) će zabilježiti 0.00% rast, s procijenjenom ciljanom cijenom od -- u 2028.
Koja je procijenjena ciljana cijena za BTCK u 2029. godini?
Prema vašim ulaznim podacima o predviđanju cijene, Bitcoin on Katana (BTCK) će zabilježiti 0.00% rast, s procijenjenom ciljanom cijenom od -- u 2029.
Koliko će koštati 1 BTCK u 2030. godini?
Cijena 1 Bitcoin on Katana (BTCK) danas iznosi --. Prema gore navedenom modulu predviđanja, BTCK će se povećati za 0.00%, dosegnuvši -- u 2030.
Kakvo je BTCK predviđanje cijene za 2040. godinu?
Predviđa se da će Bitcoin on Katana (BTCK) zabilježiti 0.00% rast godišnje, dosegnuvši cijenu od -- za 1 BTCK do 2040.
Odricanje od odgovornosti

Sadržaj objavljen na našim stranicama s predviđanjima cijena kriptovaluta temelji se na informacijama i povratnim informacijama koje su nam dali korisnici MEXC platforme i/ili drugi izvori trećih strana. Predstavlja ti se „takav kakav jest” samo u informativne i ilustrativne svrhe, bez ikakvog zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Važno je napomenuti da predstavljena predviđanja cijena možda nisu točna i ne bi ih se trebalo tretirati kao takva. Buduće cijene mogu značajno odstupati od predstavljenih predviđanja i na njih se ne treba oslanjati pri donošenju investicijskih odluka.

Nadalje, ovaj se sadržaj ne smije tumačiti kao financijski savjet, niti mu je namjera preporučiti kupnju bilo kojeg određenog proizvoda ili usluge. MEXC platforma ni na koji način neće biti odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti kao rezultat pozivanja, korištenja i/ili oslanjanja na bilo koji sadržaj objavljen na našim stranicama za predviđanje cijena kriptovaluta. Bitno je znati da su cijene digitalnih sredstava podložne visokom tržišnom riziku i volatilnosti cijena. Vrijednost tvog ulaganja može se smanjiti ili povećati, a nema jamstva povrata prvobitno uloženog iznosa. U konačnici, isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke preuzimaš ti, a MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Imaj na umu da prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Trebaš ulagati samo u proizvode koje poznaješ i razumiješ povezane rizike. Pažljivo razmotri svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetuj s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvih odluka o ulaganju.