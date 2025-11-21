Na temelju vašeg predviđanja, Beta Finance bi mogao potencijalno ostvariti rast od 0.00%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 0.008203 u 2025.

Na temelju vašeg predviđanja, Beta Finance bi mogao potencijalno ostvariti rast od 5.00%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 0.008613 u 2026.

Prema modulu za predviđanje cijene, predviđena buduća cijena za 2027. godinu za BETA je $ 0.009044 sa stopom rasta od 10.25%.

Prema modulu za predviđanje cijene, predviđena buduća cijena za 2028. godinu za BETA je $ 0.009496 sa stopom rasta od 15.76%.

Slijedeći gore navedeni modul za predviđanje cijene, ciljana cijena za BETA u 2029. je $ 0.009971 zajedno sa stopom rasta od 21.55%.

Slijedeći gore navedeni modul za predviđanje cijene, ciljana cijena za BETA u 2030. je $ 0.010470 zajedno sa stopom rasta od 27.63%.

U 2040. godini, cijena Beta Finance mogla bi potencijalno porasti za 107.89%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 0.017054.

U 2050. godini, cijena Beta Finance mogla bi potencijalno porasti za 238.64%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 0.027780.