Na temelju vašeg predviđanja, Berkshire Hathaway xStock bi mogao potencijalno ostvariti rast od 0.00%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 505.36 u 2025.

Na temelju vašeg predviđanja, Berkshire Hathaway xStock bi mogao potencijalno ostvariti rast od 5.00%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 530.628 u 2026.

Prema modulu za predviđanje cijene, predviđena buduća cijena za 2027. godinu za BRK.BX je $ 557.1594 sa stopom rasta od 10.25%.

Prema modulu za predviđanje cijene, predviđena buduća cijena za 2028. godinu za BRK.BX je $ 585.0173 sa stopom rasta od 15.76%.

Slijedeći gore navedeni modul za predviđanje cijene, ciljana cijena za BRK.BX u 2029. je $ 614.2682 zajedno sa stopom rasta od 21.55%.

Slijedeći gore navedeni modul za predviđanje cijene, ciljana cijena za BRK.BX u 2030. je $ 644.9816 zajedno sa stopom rasta od 27.63%.

U 2040. godini, cijena Berkshire Hathaway xStock mogla bi potencijalno porasti za 107.89%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 1,050.6071.

U 2050. godini, cijena Berkshire Hathaway xStock mogla bi potencijalno porasti za 238.64%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 1,711.3283.