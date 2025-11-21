Na temelju vašeg predviđanja, Baldor bi mogao potencijalno ostvariti rast od 0.00%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 11.04 u 2025.

Na temelju vašeg predviđanja, Baldor bi mogao potencijalno ostvariti rast od 5.00%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 11.5919 u 2026.

Prema modulu za predviđanje cijene, predviđena buduća cijena za 2027. godinu za BALDOR je $ 12.1716 sa stopom rasta od 10.25%.

Prema modulu za predviđanje cijene, predviđena buduća cijena za 2028. godinu za BALDOR je $ 12.7801 sa stopom rasta od 15.76%.

Slijedeći gore navedeni modul za predviđanje cijene, ciljana cijena za BALDOR u 2029. je $ 13.4191 zajedno sa stopom rasta od 21.55%.

Slijedeći gore navedeni modul za predviđanje cijene, ciljana cijena za BALDOR u 2030. je $ 14.0901 zajedno sa stopom rasta od 27.63%.

U 2040. godini, cijena Baldor mogla bi potencijalno porasti za 107.89%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 22.9513.

U 2050. godini, cijena Baldor mogla bi potencijalno porasti za 238.64%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 37.3853.