Na temelju vašeg predviđanja, Anthropic PreStocks bi mogao potencijalno ostvariti rast od 0.00%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 216.54 u 2025.

Na temelju vašeg predviđanja, Anthropic PreStocks bi mogao potencijalno ostvariti rast od 5.00%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 227.367 u 2026.

Prema modulu za predviđanje cijene, predviđena buduća cijena za 2027. godinu za ANTHROPIC je $ 238.7353 sa stopom rasta od 10.25%.

Prema modulu za predviđanje cijene, predviđena buduća cijena za 2028. godinu za ANTHROPIC je $ 250.6721 sa stopom rasta od 15.76%.

Slijedeći gore navedeni modul za predviđanje cijene, ciljana cijena za ANTHROPIC u 2029. je $ 263.2057 zajedno sa stopom rasta od 21.55%.

Slijedeći gore navedeni modul za predviđanje cijene, ciljana cijena za ANTHROPIC u 2030. je $ 276.3660 zajedno sa stopom rasta od 27.63%.

U 2040. godini, cijena Anthropic PreStocks mogla bi potencijalno porasti za 107.89%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 450.1711.

U 2050. godini, cijena Anthropic PreStocks mogla bi potencijalno porasti za 238.64%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 733.2812.