Na temelju vašeg predviđanja, Anduril PreStocks bi mogao potencijalno ostvariti rast od 0.00%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 77.16 u 2025.

Na temelju vašeg predviđanja, Anduril PreStocks bi mogao potencijalno ostvariti rast od 5.00%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 81.018 u 2026.

Prema modulu za predviđanje cijene, predviđena buduća cijena za 2027. godinu za ANDURIL je $ 85.0689 sa stopom rasta od 10.25%.

Prema modulu za predviđanje cijene, predviđena buduća cijena za 2028. godinu za ANDURIL je $ 89.3223 sa stopom rasta od 15.76%.

Slijedeći gore navedeni modul za predviđanje cijene, ciljana cijena za ANDURIL u 2029. je $ 93.7884 zajedno sa stopom rasta od 21.55%.

Slijedeći gore navedeni modul za predviđanje cijene, ciljana cijena za ANDURIL u 2030. je $ 98.4778 zajedno sa stopom rasta od 27.63%.

U 2040. godini, cijena Anduril PreStocks mogla bi potencijalno porasti za 107.89%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 160.4100.

U 2050. godini, cijena Anduril PreStocks mogla bi potencijalno porasti za 238.64%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 261.2911.