Ulalo HealthPassport (ULA) Predviđanje cijene (USD)

Dobijte Ulalo HealthPassport predviđanja cijena za 2026., 2027., 2028., 2030. i više. Predvidite koliko će ULA rasti u sljedećih 5 ili više godina. Trenutačno predvidite buduće scenarije cijena na temelju tržišnih trendova i sentimenta.

Unesite broj između -100 i 1,000 kako biste predvidjeli cijenu za Ulalo HealthPassport
%

*Izjava o odricanju odgovornosti: Sva predviđanja cijena temelje se na korisničkim podacima.

Predviđanje cijene Ulalo HealthPassport
$0.001445
$0.001445$0.001445
-2.82%
USD
Stvarno
Predviđanje
Ulalo HealthPassport Predviđanje cijene za 2025.-2050. (USD)

Ulalo HealthPassport (ULA) Predviđanje cijene za 2025. (ove godine)

Na temelju vašeg predviđanja, Ulalo HealthPassport bi mogao potencijalno ostvariti rast od 0.00%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 0.001445 u 2025.

Ulalo HealthPassport (ULA) Predviđanje cijene za 2026. (sljedeću godinu)

Na temelju vašeg predviđanja, Ulalo HealthPassport bi mogao potencijalno ostvariti rast od 5.00%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 0.001517 u 2026.

Ulalo HealthPassport (ULA) Predviđanje cijene za 2027. (za 2 godine)

Prema modulu za predviđanje cijene, predviđena buduća cijena za 2027. godinu za ULA je $ 0.001593 sa stopom rasta od 10.25%.

Ulalo HealthPassport (ULA) Predviđanje cijene za 2028. (za 3 godine)

Prema modulu za predviđanje cijene, predviđena buduća cijena za 2028. godinu za ULA je $ 0.001672 sa stopom rasta od 15.76%.

Ulalo HealthPassport (ULA) Predviđanje cijene za 2029. (za 4 godine)

Slijedeći gore navedeni modul za predviđanje cijene, ciljana cijena za ULA u 2029. je $ 0.001756 zajedno sa stopom rasta od 21.55%.

Ulalo HealthPassport (ULA) Predviđanje cijene za 2030. (za 5 godina)

Slijedeći gore navedeni modul za predviđanje cijene, ciljana cijena za ULA u 2030. je $ 0.001844 zajedno sa stopom rasta od 27.63%.

Ulalo HealthPassport (ULA) Predviđanje cijene za 2040. (za 15 godina)

U 2040. godini, cijena Ulalo HealthPassport mogla bi potencijalno porasti za 107.89%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 0.003004.

Ulalo HealthPassport (ULA) Predviđanje cijene za 2050. (za 25 godina)

U 2050. godini, cijena Ulalo HealthPassport mogla bi potencijalno porasti za 238.64%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 0.004893.

Godina
Cijena
Rast
  • 2025
    $ 0.001445
    0.00%
  • 2026
    $ 0.001517
    5.00%
  • 2027
    $ 0.001593
    10.25%
  • 2028
    $ 0.001672
    15.76%
  • 2029
    $ 0.001756
    21.55%
  • 2030
    $ 0.001844
    27.63%
  • 2031
    $ 0.001936
    34.01%
  • 2032
    $ 0.002033
    40.71%
Godina
Cijena
Rast
  • 2033
    $ 0.002134
    47.75%
  • 2034
    $ 0.002241
    55.13%
  • 2035
    $ 0.002353
    62.89%
  • 2036
    $ 0.002471
    71.03%
  • 2037
    $ 0.002595
    79.59%
  • 2038
    $ 0.002724
    88.56%
  • 2039
    $ 0.002861
    97.99%
  • 2040
    $ 0.003004
    107.89%
Prikaži više

Kratkoročno predviđanje cijene Ulalo HealthPassport za danas, sutra, ovaj tjedan i 30 dana

Datum
Predviđanje cijena
Rast
  • November 21, 2025(Danas)
    $ 0.001445
    0.00%
  • November 22, 2025(Sutra)
    $ 0.001445
    0.01%
  • November 28, 2025(Ovaj tjedan)
    $ 0.001446
    0.10%
  • December 21, 2025(30 dana)
    $ 0.001450
    0.41%
Predviđanje cijene Ulalo HealthPassport (ULA) za danas

Predviđena cijene ULA dana November 21, 2025(Danas), je $0.001445. Ova projekcija odražava izračunati rezultat navedenog postotka rasta, dajući korisnicima snimku potencijalnog kretanja cijene za danas.

Predviđanje cijene Ulalo HealthPassport (ULA) za sutra

Za November 22, 2025(Sutra), predviđanje cijene ULA, koristeći postotak godišnjeg rasta od 5%, iznosi $0.001445. Ovi rezultati nude procijenjeni izgled vrijednosti tokena na temelju odabranih parametara.

Predviđanje cijene Ulalo HealthPassport (ULA) za ovaj tjedan

Do November 28, 2025(Ovaj tjedan), predviđanje cijene za ULA, korištenjem postotne godišnje stope rasta od 5%, iznosi $0.001446. Ova tjedna prognoza izračunava se na temelju istog postotka rasta kako bi se dobila ideja o potencijalnim cjenovnim trendovima u narednim danima.

Predviđanje cijene Ulalo HealthPassport (ULA) za 30 dana

Gledajući 30 dana unaprijed, predviđena cijena ULA iznosi $0.001450. Ovo predviđanje izvedeno je korištenjem unosa 5% godišnjeg rasta kako bi se procijenilo gdje bi vrijednost tokena mogla stajati nakon mjesec dana.

Statistika trenutačnih cijena Ulalo HealthPassport

$ 0.001445
$ 0.001445$ 0.001445

-2.82%

--
----

--
----

$ 52.88K
$ 52.88K$ 52.88K

--

Najnovija ULA cijena iznosi $ 0.001445. Ima 24-satnu promjenu od -2.82%, s 24-satnim obujmom trgovanja od $ 52.88K.
Nadalje, količina u optjecaju za ULA iznosi --, a ukupna tržišna kapitalizacija --.

Kako kupiti Ulalo HealthPassport (ULA)

Pokušavate kupiti ULA? Sada možete kupiti ULA putem kreditne kartice, bankovnog prijenosa, P2P-a i mnogih drugih načina plaćanja. Naučite kako kupiti Ulalo HealthPassport i započnite s MEXC-om odmah!

Naučite kako kupiti ULA odmah

Povijesna cijena Ulalo HealthPassport

Prema posljednjim podacima prikupljenim na Ulalo HealthPassport stranici s cijenama uživo, trenutna cijena Ulalo HealthPassport je 0.001445USD. Količina u optjecaju Ulalo HealthPassport(ULA) je 0.00 ULA, što mu daje tržišnu kapitalizaciju od $--.

Razdoblje
Promjena(%)
Promjena(USD)
Najviša cijena
Najniža cijena
  • 24 sata
    0.01%
    $ 0.000008
    $ 0.001541
    $ 0.001427
  • 7 dana
    -0.06%
    $ -0.000099
    $ 0.001576
    $ 0.001395
  • 30 dana
    -0.53%
    $ -0.001669
    $ 0.003225
    $ 0.001395
24-satna izvedba

U posljednja 24 sata, Ulalo HealthPassport pokazao je kretanje cijene od $0.000008, odražavajući promjenu vrijednosti od 0.01%.

7-dnevna izvedba

Tijekom posljednjih 7 dana, Ulalo HealthPassport trgovan je po najvišoj cijeni od $0.001576 i najnižoj cijeni od $0.001395. Svjedočio je promjeni cijene od -0.06%. Ovaj nedavni trend pokazuje potencijal ULA za daljnje kretanje na tržištu.

30-dnevna izvedba

Prošli mjesec, Ulalo HealthPassport je doživio promjenu od -0.53%, odražavajući približno $-0.001669 na njegovu vrijednost. To ukazuje da bi u bliskoj budućnosti moglo doći do daljnjih promjena cijene ULA.

Provjerite kompletnu Ulalo HealthPassport povijest cijena za detaljne trendove na MEXC-u

Pogledajte cijelu ULA povijest cijena

Kako radi modul za predviđanje cijene Ulalo HealthPassport (ULA)?

Modul za predviđanje cijene Ulalo HealthPassport je alat jednostavan za korištenje koji ti pomaže procijeniti potencijalne buduće cijene ULA na temelju tvojih vlastitih pretpostavki o rastu. Bilo da si iskusni trgovac ili znatiželjni investitor, ovaj modul nudi jednostavan i interaktivan način za predviđanje buduće vrijednosti tokena.

1. Unesi svoje predviđanje rasta

Započni unosom željenog postotka rasta, koji može biti pozitivan ili negativan, ovisno o tvojim tržišnim izgledima. To bi moglo odražavati tvoja očekivanja za Ulalo HealthPassport tijekom sljedeće godine, pet godina ili čak desetljeća u budućnosti.

2. Izračunaj buduću cijenu

Nakon što uneseš stopu rasta, klikni na gumb „Izračunaj”. Modul će odmah izračunati predviđenu buduću cijenu ULA, što će ti dati jasnu vizualizaciju kako tvoje predviđanje utječe na vrijednost tokena tijekom vremena.

3. Istraži različite scenarije

Možeš eksperimentirati s različitim stopama rasta da vidiš kako različiti tržišni uvjeti mogu utjecati na cijenu Ulalo HealthPassport. Ova fleksibilnost ti omogućuje da analiziraš i optimistične i konzervativne prognoze, što ti pomaže u donošenju boljih informiranih odluka.

4. Mišljenje korisnika i uvidi u zajednicu

Modul također integrira podatke o raspoloženju korisnika, što ti omogućuje da usporediš svoja predviđanja s predviđanjima drugih korisnika. Ovaj zajednički doprinos nudi vrijedan uvid u to kako zajednica vidi budućnost ULA.

Tehnički indikatori za predviđanje cijena

Kako bi se povećala točnost predviđanja, modul koristi niz tehničkih pokazatelja i tržišnih podataka. To uključuje:

Eksponencijalne pomične prosjeke (EMA): Pomaže u praćenju trenda cijene tokena izglađivanjem fluktuacija i pružanjem uvida u moguće preokrete trendova.

Bollingerovi pojasevi: Mjeri volatilnost tržišta i identificira potencijalne uvjete prekupnje ili preprodaje.

Indeks relativne snage (RSI): Procjenjuje zamah ULA kako bi se utvrdilo je li u bikovskoj ili medvjeđoj fazi.

Divergencija konvergencije pokretnog prosjeka (MACD): Procjenjuje snagu i smjer kretanja cijena kako bi identificirao potencijalne ulazne i izlazne točke. Kombinirajući ove pokazatelje s tržišnim podacima u stvarnom vremenu, modul pruža dinamičko predviđanje cijena, što ti pomaže da stekneš dublji uvid u budući potencijal Ulalo HealthPassport.

Zašto je predviđanje cijena ULA važno?

Predviđanje cijene ULA ključno je iz nekoliko razloga, a ulagači se u uključuju u različite svrhe:

Razvoj investicijske strategije: Predviđanja pomažu ulagačima da formuliraju strategije. Procjenom budućih cijena mogu odlučiti kada kupiti, prodati ili zadržati kriptovalutu.

Procjena rizika: Razumijevanje potencijalnih kretanja cijena omogućuje investitorima da procijene rizik povezan s određenim sredstvima kriptovaluta. To je bitno za upravljanje i ublažavanje potencijalnih gubitaka.

Analiza tržišta: Predviđanja često uključuju analizu tržišnih trendova, vijesti i povijesnih podataka. Ova sveobuhvatna analiza pomaže investitorima u razumijevanju dinamike tržišta i čimbenika koji utječu na promjene cijena.

Diverzifikacija portfelja: Predviđanjem koje bi kriptovalute mogle imati dobre rezultate, ulagači mogu sukladno tome diverzificirati svoje portfelje, raspoređujući rizik na različita sredstva.

Dugoročno planiranje: Ulagači koji traže dugoročnu dobit oslanjaju se na predviđanja kako bi identificirali kriptovalute s potencijalom za rast u budućnosti.

Psihološka pripremljenost: Poznavanje mogućih cjenovnih scenarija priprema ulagače emocionalno i financijski za volatilnost tržišta.

Angažman zajednice: Predviđanja cijena kriptovaluta često pokreću rasprave unutar zajednice investitora, što dovodi do šireg razumijevanja i kolektivne mudrosti o tržišnim trendovima.

Česta pitanja (FAQ):

Vrijedi li ulagati u ULA sada?
Prema vašim predviđanjima, ULA će ostvariti -- dana undefined, što ga čini tokenom vrijednim razmatranja.
Kakvo je predviđanje cijene za ULA sljedeći mjesec?
Prema Ulalo HealthPassport (ULA) alatu za predviđanje cijene, predviđena ULA cijena doseći će -- dana undefined.
Koliko će koštati 1 ULA u 2026. godini?
Cijena 1 Ulalo HealthPassport (ULA) danas iznosi $0.001445. Prema gore navedenom modulu predviđanja, ULA će se povećati za 0.00%, dosegnuvši -- u 2026.
Kolika je predviđena cijena za ULA u 2027. godini?
Predviđa se da će Ulalo HealthPassport (ULA) zabilježiti 0.00% godišnje, dosegnuvši cijenu od -- za 1 ULA do 2027.
Koja je procijenjena ciljana cijena za ULA u 2028. godini?
Prema vašim ulaznim podacima o predviđanju cijene, Ulalo HealthPassport (ULA) će zabilježiti 0.00% rast, s procijenjenom ciljanom cijenom od -- u 2028.
Koja je procijenjena ciljana cijena za ULA u 2029. godini?
Prema vašim ulaznim podacima o predviđanju cijene, Ulalo HealthPassport (ULA) će zabilježiti 0.00% rast, s procijenjenom ciljanom cijenom od -- u 2029.
Koliko će koštati 1 ULA u 2030. godini?
Cijena 1 Ulalo HealthPassport (ULA) danas iznosi $0.001445. Prema gore navedenom modulu predviđanja, ULA će se povećati za 0.00%, dosegnuvši -- u 2030.
Kakvo je ULA predviđanje cijene za 2040. godinu?
Predviđa se da će Ulalo HealthPassport (ULA) zabilježiti 0.00% rast godišnje, dosegnuvši cijenu od -- za 1 ULA do 2040.
