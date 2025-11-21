Na temelju vašeg predviđanja, Uber bi mogao potencijalno ostvariti rast od 0.00%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 86.2 u 2025.

Na temelju vašeg predviđanja, Uber bi mogao potencijalno ostvariti rast od 5.00%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 90.51 u 2026.

Prema modulu za predviđanje cijene, predviđena buduća cijena za 2027. godinu za UBERON je $ 95.0355 sa stopom rasta od 10.25%.

Prema modulu za predviđanje cijene, predviđena buduća cijena za 2028. godinu za UBERON je $ 99.7872 sa stopom rasta od 15.76%.

Slijedeći gore navedeni modul za predviđanje cijene, ciljana cijena za UBERON u 2029. je $ 104.7766 zajedno sa stopom rasta od 21.55%.

Slijedeći gore navedeni modul za predviđanje cijene, ciljana cijena za UBERON u 2030. je $ 110.0154 zajedno sa stopom rasta od 27.63%.

U 2040. godini, cijena Uber mogla bi potencijalno porasti za 107.89%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 179.2036.

U 2050. godini, cijena Uber mogla bi potencijalno porasti za 238.64%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 291.9037.