Na temelju vašeg predviđanja, Tesla xStock bi mogao potencijalno ostvariti rast od 0.00%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 418.08 u 2025.

Na temelju vašeg predviđanja, Tesla xStock bi mogao potencijalno ostvariti rast od 5.00%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 438.984 u 2026.

Prema modulu za predviđanje cijene, predviđena buduća cijena za 2027. godinu za TSLAX je $ 460.9332 sa stopom rasta od 10.25%.

Prema modulu za predviđanje cijene, predviđena buduća cijena za 2028. godinu za TSLAX je $ 483.9798 sa stopom rasta od 15.76%.

Slijedeći gore navedeni modul za predviđanje cijene, ciljana cijena za TSLAX u 2029. je $ 508.1788 zajedno sa stopom rasta od 21.55%.

Slijedeći gore navedeni modul za predviđanje cijene, ciljana cijena za TSLAX u 2030. je $ 533.5877 zajedno sa stopom rasta od 27.63%.

U 2040. godini, cijena Tesla xStock mogla bi potencijalno porasti za 107.89%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 869.1582.

U 2050. godini, cijena Tesla xStock mogla bi potencijalno porasti za 238.64%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 1,415.7672.