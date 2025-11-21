Swarm Network (TRUTH) Predviđanje cijene (USD)

Dobijte Swarm Network predviđanja cijena za 2026., 2027., 2028., 2030. i više. Predvidite koliko će TRUTH rasti u sljedećih 5 ili više godina. Trenutačno predvidite buduće scenarije cijena na temelju tržišnih trendova i sentimenta.

Unesite broj između -100 i 1,000 kako biste predvidjeli cijenu za Swarm Network
%

*Izjava o odricanju odgovornosti: Sva predviđanja cijena temelje se na korisničkim podacima.

Predviđanje cijene Swarm Network
$0.03724
$0.03724
-6.90%
USD
Stvarno
Predviđanje
Swarm Network Predviđanje cijene za 2025.-2050. (USD)

Swarm Network (TRUTH) Predviđanje cijene za 2025. (ove godine)

Na temelju vašeg predviđanja, Swarm Network bi mogao potencijalno ostvariti rast od 0.00%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 0.03724 u 2025.

Swarm Network (TRUTH) Predviđanje cijene za 2026. (sljedeću godinu)

Na temelju vašeg predviđanja, Swarm Network bi mogao potencijalno ostvariti rast od 5.00%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 0.039102 u 2026.

Swarm Network (TRUTH) Predviđanje cijene za 2027. (za 2 godine)

Prema modulu za predviđanje cijene, predviđena buduća cijena za 2027. godinu za TRUTH je $ 0.041057 sa stopom rasta od 10.25%.

Swarm Network (TRUTH) Predviđanje cijene za 2028. (za 3 godine)

Prema modulu za predviđanje cijene, predviđena buduća cijena za 2028. godinu za TRUTH je $ 0.043109 sa stopom rasta od 15.76%.

Swarm Network (TRUTH) Predviđanje cijene za 2029. (za 4 godine)

Slijedeći gore navedeni modul za predviđanje cijene, ciljana cijena za TRUTH u 2029. je $ 0.045265 zajedno sa stopom rasta od 21.55%.

Swarm Network (TRUTH) Predviđanje cijene za 2030. (za 5 godina)

Slijedeći gore navedeni modul za predviđanje cijene, ciljana cijena za TRUTH u 2030. je $ 0.047528 zajedno sa stopom rasta od 27.63%.

Swarm Network (TRUTH) Predviđanje cijene za 2040. (za 15 godina)

U 2040. godini, cijena Swarm Network mogla bi potencijalno porasti za 107.89%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 0.077419.

Swarm Network (TRUTH) Predviđanje cijene za 2050. (za 25 godina)

U 2050. godini, cijena Swarm Network mogla bi potencijalno porasti za 238.64%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 0.126107.

Godina
Cijena
Rast
  • 2025
    $ 0.03724
    0.00%
  • 2026
    $ 0.039102
    5.00%
  • 2027
    $ 0.041057
    10.25%
  • 2028
    $ 0.043109
    15.76%
  • 2029
    $ 0.045265
    21.55%
  • 2030
    $ 0.047528
    27.63%
  • 2031
    $ 0.049905
    34.01%
  • 2032
    $ 0.052400
    40.71%
Godina
Cijena
Rast
  • 2033
    $ 0.055020
    47.75%
  • 2034
    $ 0.057771
    55.13%
  • 2035
    $ 0.060660
    62.89%
  • 2036
    $ 0.063693
    71.03%
  • 2037
    $ 0.066877
    79.59%
  • 2038
    $ 0.070221
    88.56%
  • 2039
    $ 0.073732
    97.99%
  • 2040
    $ 0.077419
    107.89%
Prikaži više

Kratkoročno predviđanje cijene Swarm Network za danas, sutra, ovaj tjedan i 30 dana

Datum
Predviđanje cijena
Rast
  • November 21, 2025(Danas)
    $ 0.03724
    0.00%
  • November 22, 2025(Sutra)
    $ 0.037245
    0.01%
  • November 28, 2025(Ovaj tjedan)
    $ 0.037275
    0.10%
  • December 21, 2025(30 dana)
    $ 0.037393
    0.41%
Predviđanje cijene Swarm Network (TRUTH) za danas

Predviđena cijene TRUTH dana November 21, 2025(Danas), je $0.03724. Ova projekcija odražava izračunati rezultat navedenog postotka rasta, dajući korisnicima snimku potencijalnog kretanja cijene za danas.

Predviđanje cijene Swarm Network (TRUTH) za sutra

Za November 22, 2025(Sutra), predviđanje cijene TRUTH, koristeći postotak godišnjeg rasta od 5%, iznosi $0.037245. Ovi rezultati nude procijenjeni izgled vrijednosti tokena na temelju odabranih parametara.

Predviđanje cijene Swarm Network (TRUTH) za ovaj tjedan

Do November 28, 2025(Ovaj tjedan), predviđanje cijene za TRUTH, korištenjem postotne godišnje stope rasta od 5%, iznosi $0.037275. Ova tjedna prognoza izračunava se na temelju istog postotka rasta kako bi se dobila ideja o potencijalnim cjenovnim trendovima u narednim danima.

Predviđanje cijene Swarm Network (TRUTH) za 30 dana

Gledajući 30 dana unaprijed, predviđena cijena TRUTH iznosi $0.037393. Ovo predviđanje izvedeno je korištenjem unosa 5% godišnjeg rasta kako bi se procijenilo gdje bi vrijednost tokena mogla stajati nakon mjesec dana.

Statistika trenutačnih cijena Swarm Network

$ 0.03724
$ 0.03724

-6.90%

--
----

--
----

$ 1.77M
$ 1.77M

--

Najnovija TRUTH cijena iznosi $ 0.03724. Ima 24-satnu promjenu od -6.90%, s 24-satnim obujmom trgovanja od $ 1.77M.
Nadalje, količina u optjecaju za TRUTH iznosi --, a ukupna tržišna kapitalizacija --.

Kako kupiti Swarm Network (TRUTH)

Pokušavate kupiti TRUTH? Sada možete kupiti TRUTH putem kreditne kartice, bankovnog prijenosa, P2P-a i mnogih drugih načina plaćanja. Naučite kako kupiti Swarm Network i započnite s MEXC-om odmah!

Naučite kako kupiti TRUTH odmah

Povijesna cijena Swarm Network

Prema posljednjim podacima prikupljenim na Swarm Network stranici s cijenama uživo, trenutna cijena Swarm Network je 0.03724USD. Količina u optjecaju Swarm Network(TRUTH) je 0.00 TRUTH, što mu daje tržišnu kapitalizaciju od $--.

Razdoblje
Promjena(%)
Promjena(USD)
Najviša cijena
Najniža cijena
  • 24 sata
    0.09%
    $ 0.002939
    $ 0.04208
    $ 0.03441
  • 7 dana
    0.30%
    $ 0.008559
    $ 0.04208
    $ 0.02752
  • 30 dana
    1.46%
    $ 0.022219
    $ 0.05174
    $ 0.01247
24-satna izvedba

U posljednja 24 sata, Swarm Network pokazao je kretanje cijene od $0.002939, odražavajući promjenu vrijednosti od 0.09%.

7-dnevna izvedba

Tijekom posljednjih 7 dana, Swarm Network trgovan je po najvišoj cijeni od $0.04208 i najnižoj cijeni od $0.02752. Svjedočio je promjeni cijene od 0.30%. Ovaj nedavni trend pokazuje potencijal TRUTH za daljnje kretanje na tržištu.

30-dnevna izvedba

Prošli mjesec, Swarm Network je doživio promjenu od 1.46%, odražavajući približno $0.022219 na njegovu vrijednost. To ukazuje da bi u bliskoj budućnosti moglo doći do daljnjih promjena cijene TRUTH.

Provjerite kompletnu Swarm Network povijest cijena za detaljne trendove na MEXC-u

Pogledajte cijelu TRUTH povijest cijena

Kako radi modul za predviđanje cijene Swarm Network (TRUTH)?

Modul za predviđanje cijene Swarm Network je alat jednostavan za korištenje koji ti pomaže procijeniti potencijalne buduće cijene TRUTH na temelju tvojih vlastitih pretpostavki o rastu. Bilo da si iskusni trgovac ili znatiželjni investitor, ovaj modul nudi jednostavan i interaktivan način za predviđanje buduće vrijednosti tokena.

1. Unesi svoje predviđanje rasta

Započni unosom željenog postotka rasta, koji može biti pozitivan ili negativan, ovisno o tvojim tržišnim izgledima. To bi moglo odražavati tvoja očekivanja za Swarm Network tijekom sljedeće godine, pet godina ili čak desetljeća u budućnosti.

2. Izračunaj buduću cijenu

Nakon što uneseš stopu rasta, klikni na gumb „Izračunaj”. Modul će odmah izračunati predviđenu buduću cijenu TRUTH, što će ti dati jasnu vizualizaciju kako tvoje predviđanje utječe na vrijednost tokena tijekom vremena.

3. Istraži različite scenarije

Možeš eksperimentirati s različitim stopama rasta da vidiš kako različiti tržišni uvjeti mogu utjecati na cijenu Swarm Network. Ova fleksibilnost ti omogućuje da analiziraš i optimistične i konzervativne prognoze, što ti pomaže u donošenju boljih informiranih odluka.

4. Mišljenje korisnika i uvidi u zajednicu

Modul također integrira podatke o raspoloženju korisnika, što ti omogućuje da usporediš svoja predviđanja s predviđanjima drugih korisnika. Ovaj zajednički doprinos nudi vrijedan uvid u to kako zajednica vidi budućnost TRUTH.

Tehnički indikatori za predviđanje cijena

Kako bi se povećala točnost predviđanja, modul koristi niz tehničkih pokazatelja i tržišnih podataka. To uključuje:

Eksponencijalne pomične prosjeke (EMA): Pomaže u praćenju trenda cijene tokena izglađivanjem fluktuacija i pružanjem uvida u moguće preokrete trendova.

Bollingerovi pojasevi: Mjeri volatilnost tržišta i identificira potencijalne uvjete prekupnje ili preprodaje.

Indeks relativne snage (RSI): Procjenjuje zamah TRUTH kako bi se utvrdilo je li u bikovskoj ili medvjeđoj fazi.

Divergencija konvergencije pokretnog prosjeka (MACD): Procjenjuje snagu i smjer kretanja cijena kako bi identificirao potencijalne ulazne i izlazne točke. Kombinirajući ove pokazatelje s tržišnim podacima u stvarnom vremenu, modul pruža dinamičko predviđanje cijena, što ti pomaže da stekneš dublji uvid u budući potencijal Swarm Network.

Zašto je predviđanje cijena TRUTH važno?

Predviđanje cijene TRUTH ključno je iz nekoliko razloga, a ulagači se u uključuju u različite svrhe:

Razvoj investicijske strategije: Predviđanja pomažu ulagačima da formuliraju strategije. Procjenom budućih cijena mogu odlučiti kada kupiti, prodati ili zadržati kriptovalutu.

Procjena rizika: Razumijevanje potencijalnih kretanja cijena omogućuje investitorima da procijene rizik povezan s određenim sredstvima kriptovaluta. To je bitno za upravljanje i ublažavanje potencijalnih gubitaka.

Analiza tržišta: Predviđanja često uključuju analizu tržišnih trendova, vijesti i povijesnih podataka. Ova sveobuhvatna analiza pomaže investitorima u razumijevanju dinamike tržišta i čimbenika koji utječu na promjene cijena.

Diverzifikacija portfelja: Predviđanjem koje bi kriptovalute mogle imati dobre rezultate, ulagači mogu sukladno tome diverzificirati svoje portfelje, raspoređujući rizik na različita sredstva.

Dugoročno planiranje: Ulagači koji traže dugoročnu dobit oslanjaju se na predviđanja kako bi identificirali kriptovalute s potencijalom za rast u budućnosti.

Psihološka pripremljenost: Poznavanje mogućih cjenovnih scenarija priprema ulagače emocionalno i financijski za volatilnost tržišta.

Angažman zajednice: Predviđanja cijena kriptovaluta često pokreću rasprave unutar zajednice investitora, što dovodi do šireg razumijevanja i kolektivne mudrosti o tržišnim trendovima.

Česta pitanja (FAQ):

Vrijedi li ulagati u TRUTH sada?
Prema vašim predviđanjima, TRUTH će ostvariti -- dana undefined, što ga čini tokenom vrijednim razmatranja.
Kakvo je predviđanje cijene za TRUTH sljedeći mjesec?
Prema Swarm Network (TRUTH) alatu za predviđanje cijene, predviđena TRUTH cijena doseći će -- dana undefined.
Koliko će koštati 1 TRUTH u 2026. godini?
Cijena 1 Swarm Network (TRUTH) danas iznosi $0.03724. Prema gore navedenom modulu predviđanja, TRUTH će se povećati za 0.00%, dosegnuvši -- u 2026.
Kolika je predviđena cijena za TRUTH u 2027. godini?
Predviđa se da će Swarm Network (TRUTH) zabilježiti 0.00% godišnje, dosegnuvši cijenu od -- za 1 TRUTH do 2027.
Koja je procijenjena ciljana cijena za TRUTH u 2028. godini?
Prema vašim ulaznim podacima o predviđanju cijene, Swarm Network (TRUTH) će zabilježiti 0.00% rast, s procijenjenom ciljanom cijenom od -- u 2028.
Koja je procijenjena ciljana cijena za TRUTH u 2029. godini?
Prema vašim ulaznim podacima o predviđanju cijene, Swarm Network (TRUTH) će zabilježiti 0.00% rast, s procijenjenom ciljanom cijenom od -- u 2029.
Koliko će koštati 1 TRUTH u 2030. godini?
Cijena 1 Swarm Network (TRUTH) danas iznosi $0.03724. Prema gore navedenom modulu predviđanja, TRUTH će se povećati za 0.00%, dosegnuvši -- u 2030.
Kakvo je TRUTH predviđanje cijene za 2040. godinu?
Predviđa se da će Swarm Network (TRUTH) zabilježiti 0.00% rast godišnje, dosegnuvši cijenu od -- za 1 TRUTH do 2040.
Odricanje od odgovornosti

Sadržaj objavljen na našim stranicama s predviđanjima cijena kriptovaluta temelji se na informacijama i povratnim informacijama koje su nam dali korisnici MEXC platforme i/ili drugi izvori trećih strana. Predstavlja ti se „takav kakav jest” samo u informativne i ilustrativne svrhe, bez ikakvog zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Važno je napomenuti da predstavljena predviđanja cijena možda nisu točna i ne bi ih se trebalo tretirati kao takva. Buduće cijene mogu značajno odstupati od predstavljenih predviđanja i na njih se ne treba oslanjati pri donošenju investicijskih odluka.

Nadalje, ovaj se sadržaj ne smije tumačiti kao financijski savjet, niti mu je namjera preporučiti kupnju bilo kojeg određenog proizvoda ili usluge. MEXC platforma ni na koji način neće biti odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti kao rezultat pozivanja, korištenja i/ili oslanjanja na bilo koji sadržaj objavljen na našim stranicama za predviđanje cijena kriptovaluta. Bitno je znati da su cijene digitalnih sredstava podložne visokom tržišnom riziku i volatilnosti cijena. Vrijednost tvog ulaganja može se smanjiti ili povećati, a nema jamstva povrata prvobitno uloženog iznosa. U konačnici, isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke preuzimaš ti, a MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Imaj na umu da prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Trebaš ulagati samo u proizvode koje poznaješ i razumiješ povezane rizike. Pažljivo razmotri svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetuj s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvih odluka o ulaganju.