Na temelju vašeg predviđanja, Tradoor bi mogao potencijalno ostvariti rast od 0.00%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 2.9005 u 2025.

Na temelju vašeg predviđanja, Tradoor bi mogao potencijalno ostvariti rast od 5.00%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 3.0455 u 2026.

Prema modulu za predviđanje cijene, predviđena buduća cijena za 2027. godinu za TRADOOR je $ 3.1978 sa stopom rasta od 10.25%.

Prema modulu za predviđanje cijene, predviđena buduća cijena za 2028. godinu za TRADOOR je $ 3.3576 sa stopom rasta od 15.76%.

Slijedeći gore navedeni modul za predviđanje cijene, ciljana cijena za TRADOOR u 2029. je $ 3.5255 zajedno sa stopom rasta od 21.55%.

Slijedeći gore navedeni modul za predviđanje cijene, ciljana cijena za TRADOOR u 2030. je $ 3.7018 zajedno sa stopom rasta od 27.63%.

U 2040. godini, cijena Tradoor mogla bi potencijalno porasti za 107.89%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 6.0299.

U 2050. godini, cijena Tradoor mogla bi potencijalno porasti za 238.64%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 9.8221.