THINK Token (THINK) Predviđanje cijene (USD)

Dobijte THINK Token predviđanja cijena za 2026., 2027., 2028., 2030. i više. Predvidite koliko će THINK rasti u sljedećih 5 ili više godina. Trenutačno predvidite buduće scenarije cijena na temelju tržišnih trendova i sentimenta.

Unesite broj između -100 i 1,000 kako biste predvidjeli cijenu za THINK Token
%

*Izjava o odricanju odgovornosti: Sva predviđanja cijena temelje se na korisničkim podacima.

Predviđanje cijene THINK Token
$0.0036
$0.0036$0.0036
-0.27%
USD
Stvarno
Predviđanje
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-11-21 01:01:12 (UTC+8)

THINK Token Predviđanje cijene za 2025.-2050. (USD)

THINK Token (THINK) Predviđanje cijene za 2025. (ove godine)

Na temelju vašeg predviđanja, THINK Token bi mogao potencijalno ostvariti rast od 0.00%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 0.0036 u 2025.

THINK Token (THINK) Predviđanje cijene za 2026. (sljedeću godinu)

Na temelju vašeg predviđanja, THINK Token bi mogao potencijalno ostvariti rast od 5.00%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 0.00378 u 2026.

THINK Token (THINK) Predviđanje cijene za 2027. (za 2 godine)

Prema modulu za predviđanje cijene, predviđena buduća cijena za 2027. godinu za THINK je $ 0.003969 sa stopom rasta od 10.25%.

THINK Token (THINK) Predviđanje cijene za 2028. (za 3 godine)

Prema modulu za predviđanje cijene, predviđena buduća cijena za 2028. godinu za THINK je $ 0.004167 sa stopom rasta od 15.76%.

THINK Token (THINK) Predviđanje cijene za 2029. (za 4 godine)

Slijedeći gore navedeni modul za predviđanje cijene, ciljana cijena za THINK u 2029. je $ 0.004375 zajedno sa stopom rasta od 21.55%.

THINK Token (THINK) Predviđanje cijene za 2030. (za 5 godina)

Slijedeći gore navedeni modul za predviđanje cijene, ciljana cijena za THINK u 2030. je $ 0.004594 zajedno sa stopom rasta od 27.63%.

THINK Token (THINK) Predviđanje cijene za 2040. (za 15 godina)

U 2040. godini, cijena THINK Token mogla bi potencijalno porasti za 107.89%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 0.007484.

THINK Token (THINK) Predviđanje cijene za 2050. (za 25 godina)

U 2050. godini, cijena THINK Token mogla bi potencijalno porasti za 238.64%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 0.012190.

Godina
Cijena
Rast
  • 2025
    $ 0.0036
    0.00%
  • 2026
    $ 0.00378
    5.00%
  • 2027
    $ 0.003969
    10.25%
  • 2028
    $ 0.004167
    15.76%
  • 2029
    $ 0.004375
    21.55%
  • 2030
    $ 0.004594
    27.63%
  • 2031
    $ 0.004824
    34.01%
  • 2032
    $ 0.005065
    40.71%
Godina
Cijena
Rast
  • 2033
    $ 0.005318
    47.75%
  • 2034
    $ 0.005584
    55.13%
  • 2035
    $ 0.005864
    62.89%
  • 2036
    $ 0.006157
    71.03%
  • 2037
    $ 0.006465
    79.59%
  • 2038
    $ 0.006788
    88.56%
  • 2039
    $ 0.007127
    97.99%
  • 2040
    $ 0.007484
    107.89%
Prikaži više

Kratkoročno predviđanje cijene THINK Token za danas, sutra, ovaj tjedan i 30 dana

Datum
Predviđanje cijena
Rast
  • November 21, 2025(Danas)
    $ 0.0036
    0.00%
  • November 22, 2025(Sutra)
    $ 0.003600
    0.01%
  • November 28, 2025(Ovaj tjedan)
    $ 0.003603
    0.10%
  • December 21, 2025(30 dana)
    $ 0.003614
    0.41%
Predviđanje cijene THINK Token (THINK) za danas

Predviđena cijene THINK dana November 21, 2025(Danas), je $0.0036. Ova projekcija odražava izračunati rezultat navedenog postotka rasta, dajući korisnicima snimku potencijalnog kretanja cijene za danas.

Predviđanje cijene THINK Token (THINK) za sutra

Za November 22, 2025(Sutra), predviđanje cijene THINK, koristeći postotak godišnjeg rasta od 5%, iznosi $0.003600. Ovi rezultati nude procijenjeni izgled vrijednosti tokena na temelju odabranih parametara.

Predviđanje cijene THINK Token (THINK) za ovaj tjedan

Do November 28, 2025(Ovaj tjedan), predviđanje cijene za THINK, korištenjem postotne godišnje stope rasta od 5%, iznosi $0.003603. Ova tjedna prognoza izračunava se na temelju istog postotka rasta kako bi se dobila ideja o potencijalnim cjenovnim trendovima u narednim danima.

Predviđanje cijene THINK Token (THINK) za 30 dana

Gledajući 30 dana unaprijed, predviđena cijena THINK iznosi $0.003614. Ovo predviđanje izvedeno je korištenjem unosa 5% godišnjeg rasta kako bi se procijenilo gdje bi vrijednost tokena mogla stajati nakon mjesec dana.

Statistika trenutačnih cijena THINK Token

$ 0.0036
$ 0.0036$ 0.0036

-0.27%

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

0.00
0.00 0.00

$ 42.07K
$ 42.07K$ 42.07K

--

Najnovija THINK cijena iznosi $ 0.0036. Ima 24-satnu promjenu od -0.27%, s 24-satnim obujmom trgovanja od $ 42.07K.
Nadalje, količina u optjecaju za THINK iznosi 0.00, a ukupna tržišna kapitalizacija $ 0.00.

Kako kupiti THINK Token (THINK)

Pokušavate kupiti THINK? Sada možete kupiti THINK putem kreditne kartice, bankovnog prijenosa, P2P-a i mnogih drugih načina plaćanja. Naučite kako kupiti THINK Token i započnite s MEXC-om odmah!

Naučite kako kupiti THINK odmah

Povijesna cijena THINK Token

Prema posljednjim podacima prikupljenim na THINK Token stranici s cijenama uživo, trenutna cijena THINK Token je 0.0036USD. Količina u optjecaju THINK Token(THINK) je 0.00 THINK, što mu daje tržišnu kapitalizaciju od $0.00.

Razdoblje
Promjena(%)
Promjena(USD)
Najviša cijena
Najniža cijena
  • 24 sata
    -0.05%
    $ -0.000190
    $ 0.00383
    $ 0.00354
  • 7 dana
    -0.05%
    $ -0.000220
    $ 0.00456
    $ 0.00354
  • 30 dana
    -0.29%
    $ -0.001529
    $ 0.00769
    $ 0.00354
24-satna izvedba

U posljednja 24 sata, THINK Token pokazao je kretanje cijene od $-0.000190, odražavajući promjenu vrijednosti od -0.05%.

7-dnevna izvedba

Tijekom posljednjih 7 dana, THINK Token trgovan je po najvišoj cijeni od $0.00456 i najnižoj cijeni od $0.00354. Svjedočio je promjeni cijene od -0.05%. Ovaj nedavni trend pokazuje potencijal THINK za daljnje kretanje na tržištu.

30-dnevna izvedba

Prošli mjesec, THINK Token je doživio promjenu od -0.29%, odražavajući približno $-0.001529 na njegovu vrijednost. To ukazuje da bi u bliskoj budućnosti moglo doći do daljnjih promjena cijene THINK.

Provjerite kompletnu THINK Token povijest cijena za detaljne trendove na MEXC-u

Pogledajte cijelu THINK povijest cijena

Kako radi modul za predviđanje cijene THINK Token (THINK)?

Modul za predviđanje cijene THINK Token je alat jednostavan za korištenje koji ti pomaže procijeniti potencijalne buduće cijene THINK na temelju tvojih vlastitih pretpostavki o rastu. Bilo da si iskusni trgovac ili znatiželjni investitor, ovaj modul nudi jednostavan i interaktivan način za predviđanje buduće vrijednosti tokena.

1. Unesi svoje predviđanje rasta

Započni unosom željenog postotka rasta, koji može biti pozitivan ili negativan, ovisno o tvojim tržišnim izgledima. To bi moglo odražavati tvoja očekivanja za THINK Token tijekom sljedeće godine, pet godina ili čak desetljeća u budućnosti.

2. Izračunaj buduću cijenu

Nakon što uneseš stopu rasta, klikni na gumb „Izračunaj”. Modul će odmah izračunati predviđenu buduću cijenu THINK, što će ti dati jasnu vizualizaciju kako tvoje predviđanje utječe na vrijednost tokena tijekom vremena.

3. Istraži različite scenarije

Možeš eksperimentirati s različitim stopama rasta da vidiš kako različiti tržišni uvjeti mogu utjecati na cijenu THINK Token. Ova fleksibilnost ti omogućuje da analiziraš i optimistične i konzervativne prognoze, što ti pomaže u donošenju boljih informiranih odluka.

4. Mišljenje korisnika i uvidi u zajednicu

Modul također integrira podatke o raspoloženju korisnika, što ti omogućuje da usporediš svoja predviđanja s predviđanjima drugih korisnika. Ovaj zajednički doprinos nudi vrijedan uvid u to kako zajednica vidi budućnost THINK.

Tehnički indikatori za predviđanje cijena

Kako bi se povećala točnost predviđanja, modul koristi niz tehničkih pokazatelja i tržišnih podataka. To uključuje:

Eksponencijalne pomične prosjeke (EMA): Pomaže u praćenju trenda cijene tokena izglađivanjem fluktuacija i pružanjem uvida u moguće preokrete trendova.

Bollingerovi pojasevi: Mjeri volatilnost tržišta i identificira potencijalne uvjete prekupnje ili preprodaje.

Indeks relativne snage (RSI): Procjenjuje zamah THINK kako bi se utvrdilo je li u bikovskoj ili medvjeđoj fazi.

Divergencija konvergencije pokretnog prosjeka (MACD): Procjenjuje snagu i smjer kretanja cijena kako bi identificirao potencijalne ulazne i izlazne točke. Kombinirajući ove pokazatelje s tržišnim podacima u stvarnom vremenu, modul pruža dinamičko predviđanje cijena, što ti pomaže da stekneš dublji uvid u budući potencijal THINK Token.

Zašto je predviđanje cijena THINK važno?

Predviđanje cijene THINK ključno je iz nekoliko razloga, a ulagači se u uključuju u različite svrhe:

Razvoj investicijske strategije: Predviđanja pomažu ulagačima da formuliraju strategije. Procjenom budućih cijena mogu odlučiti kada kupiti, prodati ili zadržati kriptovalutu.

Procjena rizika: Razumijevanje potencijalnih kretanja cijena omogućuje investitorima da procijene rizik povezan s određenim sredstvima kriptovaluta. To je bitno za upravljanje i ublažavanje potencijalnih gubitaka.

Analiza tržišta: Predviđanja često uključuju analizu tržišnih trendova, vijesti i povijesnih podataka. Ova sveobuhvatna analiza pomaže investitorima u razumijevanju dinamike tržišta i čimbenika koji utječu na promjene cijena.

Diverzifikacija portfelja: Predviđanjem koje bi kriptovalute mogle imati dobre rezultate, ulagači mogu sukladno tome diverzificirati svoje portfelje, raspoređujući rizik na različita sredstva.

Dugoročno planiranje: Ulagači koji traže dugoročnu dobit oslanjaju se na predviđanja kako bi identificirali kriptovalute s potencijalom za rast u budućnosti.

Psihološka pripremljenost: Poznavanje mogućih cjenovnih scenarija priprema ulagače emocionalno i financijski za volatilnost tržišta.

Angažman zajednice: Predviđanja cijena kriptovaluta često pokreću rasprave unutar zajednice investitora, što dovodi do šireg razumijevanja i kolektivne mudrosti o tržišnim trendovima.

Česta pitanja (FAQ):

Vrijedi li ulagati u THINK sada?
Prema vašim predviđanjima, THINK će ostvariti -- dana undefined, što ga čini tokenom vrijednim razmatranja.
Kakvo je predviđanje cijene za THINK sljedeći mjesec?
Prema THINK Token (THINK) alatu za predviđanje cijene, predviđena THINK cijena doseći će -- dana undefined.
Koliko će koštati 1 THINK u 2026. godini?
Cijena 1 THINK Token (THINK) danas iznosi $0.0036. Prema gore navedenom modulu predviđanja, THINK će se povećati za 0.00%, dosegnuvši -- u 2026.
Kolika je predviđena cijena za THINK u 2027. godini?
Predviđa se da će THINK Token (THINK) zabilježiti 0.00% godišnje, dosegnuvši cijenu od -- za 1 THINK do 2027.
Koja je procijenjena ciljana cijena za THINK u 2028. godini?
Prema vašim ulaznim podacima o predviđanju cijene, THINK Token (THINK) će zabilježiti 0.00% rast, s procijenjenom ciljanom cijenom od -- u 2028.
Koja je procijenjena ciljana cijena za THINK u 2029. godini?
Prema vašim ulaznim podacima o predviđanju cijene, THINK Token (THINK) će zabilježiti 0.00% rast, s procijenjenom ciljanom cijenom od -- u 2029.
Koliko će koštati 1 THINK u 2030. godini?
Cijena 1 THINK Token (THINK) danas iznosi $0.0036. Prema gore navedenom modulu predviđanja, THINK će se povećati za 0.00%, dosegnuvši -- u 2030.
Kakvo je THINK predviđanje cijene za 2040. godinu?
Predviđa se da će THINK Token (THINK) zabilježiti 0.00% rast godišnje, dosegnuvši cijenu od -- za 1 THINK do 2040.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-11-21 01:01:12 (UTC+8)

Odricanje od odgovornosti

Sadržaj objavljen na našim stranicama s predviđanjima cijena kriptovaluta temelji se na informacijama i povratnim informacijama koje su nam dali korisnici MEXC platforme i/ili drugi izvori trećih strana. Predstavlja ti se „takav kakav jest” samo u informativne i ilustrativne svrhe, bez ikakvog zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Važno je napomenuti da predstavljena predviđanja cijena možda nisu točna i ne bi ih se trebalo tretirati kao takva. Buduće cijene mogu značajno odstupati od predstavljenih predviđanja i na njih se ne treba oslanjati pri donošenju investicijskih odluka.

Nadalje, ovaj se sadržaj ne smije tumačiti kao financijski savjet, niti mu je namjera preporučiti kupnju bilo kojeg određenog proizvoda ili usluge. MEXC platforma ni na koji način neće biti odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti kao rezultat pozivanja, korištenja i/ili oslanjanja na bilo koji sadržaj objavljen na našim stranicama za predviđanje cijena kriptovaluta. Bitno je znati da su cijene digitalnih sredstava podložne visokom tržišnom riziku i volatilnosti cijena. Vrijednost tvog ulaganja može se smanjiti ili povećati, a nema jamstva povrata prvobitno uloženog iznosa. U konačnici, isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke preuzimaš ti, a MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Imaj na umu da prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Trebaš ulagati samo u proizvode koje poznaješ i razumiješ povezane rizike. Pažljivo razmotri svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetuj s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvih odluka o ulaganju.