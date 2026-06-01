Terminus (TERMINUS) Predviđanje cijena 2026-2050
Dobijte Terminus predviđanja cijena za 2027, 2028, 2029, 2030 i dalje. Predvidite koliko bi TERMINUS moglo rasti u sljedećih pet godina ili dulje, uz trenutne prognoze temeljene na tržišnim trendovima i raspoloženju.
*Izjava o odricanju odgovornosti: Sva predviđanja cijena temelje se na korisničkim podacima.
|Trenutačna cijena
|TERMINUS u 2027
|TERMINUS u 2028
|TERMINUS u 2029
|TERMINUS u 2030
|$0.007009
|$0.007359817500000001
|$0.007727808375000001
|$0.008114198793750001
|$0.008519908733437501
Kratkoročno predviđanje cijene Terminus za danas, sutra, ovaj tjedan i 30 dana
Na temelju trenutačnih ulaznih podataka prognoze, model predviđa kratkoročnu putanju cijena u sljedećih 30 dana. Donja tablica prikazuje očekivane razine cijena za danas, sutra, ovaj tjedan i 30-dnevni horizont.
- June 14, 2026(Danas)$ 0.0070090.00%
- June 15, 2026(Sutra)$ 0.0070100.01%
- June 21, 2026(Ovaj tjedan)$ 0.0070160.10%
- July 14, 2026(30 dana)$ 0.0070380.41%
Predviđanje cijene Terminus (TERMINUS) za danas
Predviđena cijena za TERMINUS u June 14, 2026(Danas) je $0.007009. Ova procjena temelji se na trenutačnim ulaznim podacima prognoze i pruža brz pregled gdje bi se cijene mogle kretati u sljedeća 24 sata.Saznajte više o TERMINUS cijeni u stvarnom vremenu već danas.
Predviđanje cijene Terminus (TERMINUS) za sutra
Za June 15, 2026(Sutra), projicirana cijena za TERMINUS je $0.007010, koristeći unos godišnjeg rasta od 5%. Ovaj prikaz pomaže u oblikovanju početne linije za sljedeći dan pod istim skupom pretpostavki.
Predviđanje cijene Terminus (TERMINUS) za ovaj tjedan
Do June 21, 2026(Ovaj tjedan), projicirana cijena za TERMINUS je $0.007016, na temelju unosa istog godišnjeg rasta od 5%. Ova tjedna kontrolna točka sažima očekivani smjer u nadolazećim danima u scenariju stabilnog rasta.
Predviđanje cijene Terminus (TERMINUS) za 30 dana
Gledajući 30 dana unaprijed do July 14, 2026(30 dana), predviđena cijena za TERMINUS je $0.007038. Ova procjena primjenjuje isti unos godišnjeg rasta od 5% kako bi se približno utvrdilo gdje bi cijena mogla biti nakon mjesec dana.
Dugoročna Terminus prognoza cijena: 2026., 2027., 2028., 2029., 2030., 2040., 2050.
Na temelju modula dugoročnih prognoza cijena, Terminus bi moglo iznositi $0.007009 u 2026., $0.007359 u 2027., $0.007728 u 2028., $0.008115 u 2029., $0.008521 u 2030., $0.013885 u 2040., i $0.022623 u 2050.
Pomaknite se prema dolje da biste vidjeli cijelu tablicu godišnjih ciljnih cijena i predviđenog povrata ulaganja za Terminus.
- Jun 2026$ 0.006308$ 0.007009$ 0.00771010.00%
- Jul 2026$ 0.006334$ 0.007038$ 0.00774210.46%
- Aug 2026$ 0.006360$ 0.007067$ 0.00777410.92%
- Sep 2026$ 0.006386$ 0.007096$ 0.00780511.36%
- Oct 2026$ 0.006412$ 0.007125$ 0.00783811.82%
- Nov 2026$ 0.006438$ 0.007154$ 0.00786912.27%
- Dec 2026$ 0.006465$ 0.007183$ 0.00790212.74%
Ključni pokretači Terminus prognoza cijena
Čimbenici koji mogu utjecati na predviđanja cijena Terminus obično kombiniraju makro raspoloženje s pokretačima specifičnim za kriptovalute. Terminus se mogu kretati sa širim tokovima uključivanja/isključivanja rizika za kriptovalute, ali predviđanja također ovise o dubini likvidnosti, podršci tržišnih ponuđača i tokovima velikih imatelja. Tokenomija (stjecanje vlasništva, rasporedi otključavanja, emisije), uvrštavanje na burzu, rast ekosustava, isporuka proizvoda, partnerstva i naslovi o sigurnosti ili propisima mogu značajno promijeniti očekivanja i potaknuti oštrije ponovno određivanje cijena u odnosu na imovinu s velikom kapitalizacijom.
Kolika će biti vrijednost vašeg Terminus biti za 1 godine?
Koristite naš alat za predviđanje buduće vrijednosti vaše Terminus (TERMINUS) investicije u sljedećih 1 godina. Unosom iznosa ulaganja i očekivane godišnje stope rasta možete jednostavno izračunati svoj projicirani povrat ulaganja.
Kako funkcionira Terminus (TERMINUS) projekcija cijena
Ovaj alat prikazuje putanju cijene "što ako" za Terminus na temelju stope rasta koju unesete. Ažurira se trenutačno koristeći najnoviju cijenu.
Unesite očekivanu kratkoročnu promjenu prinosa od 5% (pozitivnu ili negativnu). To vam omogućuje simuliranje volatilnosti tržišta i brzu procjenu dobiti ili gubitka za Terminus pod različitim uvjetima.
Za dugoročno planiranje, sustav primjenjuje zadanu godišnju stopu rasta od 5%. To vam pomaže procijeniti potencijal držanja Terminus u scenarijima stabilnog rasta tržišta.
Jednostavno unesite iznos ulaganja i očekivanu godišnju stopu rasta. Kalkulator trenutačno kvantificira vaše ciljeve ulaganja, projicirajući buduću vrijednost vaših TERMINUS udjela.
Na temelju vaših podataka, odmah pogledajte projiciranu ukupnu vrijednost imovine i povrat ulaganja (ROI) u različitim vremenskim okvirima, pružajući podršku za vašu strategiju držanja temeljenu na podacima.
Važno: Ovo je kalkulator scenarija, a ne zajamčeno predviđanje, i ne treba ga tretirati kao financijski savjet.
Česta pitanja (FAQ):
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Odricanje od odgovornosti
Sadržaj objavljen na našim stranicama s predviđanjima cijena kriptovaluta temelji se na informacijama i povratnim informacijama koje su nam dali korisnici MEXC platforme i/ili drugi izvori trećih strana. Predstavlja ti se „takav kakav jest” samo u informativne i ilustrativne svrhe, bez ikakvog zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Važno je napomenuti da predstavljena predviđanja cijena možda nisu točna i ne bi ih se trebalo tretirati kao takva. Buduće cijene mogu značajno odstupati od predstavljenih predviđanja i na njih se ne treba oslanjati pri donošenju investicijskih odluka.
Nadalje, ovaj se sadržaj ne smije tumačiti kao financijski savjet, niti mu je namjera preporučiti kupnju bilo kojeg određenog proizvoda ili usluge. MEXC platforma ni na koji način neće biti odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti kao rezultat pozivanja, korištenja i/ili oslanjanja na bilo koji sadržaj objavljen na našim stranicama za predviđanje cijena kriptovaluta. Bitno je znati da su cijene digitalnih sredstava podložne visokom tržišnom riziku i volatilnosti cijena. Vrijednost tvog ulaganja može se smanjiti ili povećati, a nema jamstva povrata prvobitno uloženog iznosa. U konačnici, isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke preuzimaš ti, a MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Imaj na umu da prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Trebaš ulagati samo u proizvode koje poznaješ i razumiješ povezane rizike. Pažljivo razmotri svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetuj s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvih odluka o ulaganju.
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