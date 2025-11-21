Na temelju vašeg predviđanja, SPDR S P 500 ETF bi mogao potencijalno ostvariti rast od 0.00%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 662.51 u 2025.

Na temelju vašeg predviđanja, SPDR S P 500 ETF bi mogao potencijalno ostvariti rast od 5.00%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 695.6355 u 2026.

Prema modulu za predviđanje cijene, predviđena buduća cijena za 2027. godinu za SPYON je $ 730.4172 sa stopom rasta od 10.25%.

Prema modulu za predviđanje cijene, predviđena buduća cijena za 2028. godinu za SPYON je $ 766.9381 sa stopom rasta od 15.76%.

Slijedeći gore navedeni modul za predviđanje cijene, ciljana cijena za SPYON u 2029. je $ 805.2850 zajedno sa stopom rasta od 21.55%.

Slijedeći gore navedeni modul za predviđanje cijene, ciljana cijena za SPYON u 2030. je $ 845.5492 zajedno sa stopom rasta od 27.63%.

U 2040. godini, cijena SPDR S P 500 ETF mogla bi potencijalno porasti za 107.89%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 1,377.3107.

U 2050. godini, cijena SPDR S P 500 ETF mogla bi potencijalno porasti za 238.64%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 2,243.4940.