Na temelju vašeg predviđanja, Snowflake bi mogao potencijalno ostvariti rast od 0.00%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 250.36 u 2025.

Na temelju vašeg predviđanja, Snowflake bi mogao potencijalno ostvariti rast od 5.00%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 262.8780 u 2026.

Prema modulu za predviđanje cijene, predviđena buduća cijena za 2027. godinu za SNOWON je $ 276.0219 sa stopom rasta od 10.25%.

Prema modulu za predviđanje cijene, predviđena buduća cijena za 2028. godinu za SNOWON je $ 289.8229 sa stopom rasta od 15.76%.

Slijedeći gore navedeni modul za predviđanje cijene, ciljana cijena za SNOWON u 2029. je $ 304.3141 zajedno sa stopom rasta od 21.55%.

Slijedeći gore navedeni modul za predviđanje cijene, ciljana cijena za SNOWON u 2030. je $ 319.5298 zajedno sa stopom rasta od 27.63%.

U 2040. godini, cijena Snowflake mogla bi potencijalno porasti za 107.89%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 520.4804.

U 2050. godini, cijena Snowflake mogla bi potencijalno porasti za 238.64%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 847.8078.