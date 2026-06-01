Sato (SATO) Predviđanje cijena 2026-2050

Dobijte Sato predviđanja cijena za 2027, 2028, 2029, 2030 i dalje. Predvidite koliko bi SATO moglo rasti u sljedećih pet godina ili dulje, uz trenutne prognoze temeljene na tržišnim trendovima i raspoloženju.

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Unesite broj između -100 i 1,000 kako biste predvidjeli cijenu za Sato % Izračunati *Izjava o odricanju odgovornosti: Sva predviđanja cijena temelje se na korisničkim podacima. $0.2881 $0.2881 $0.2881 USD Stvarno Predviđanje Trenutačna cijena SATO u 2027 SATO u 2028 SATO u 2029 SATO u 2030 $0.2881 $0.302505 $0.31763025000000006 $0.3335117625000001 $0.3501873506250001

Kratkoročno predviđanje cijene Sato za danas, sutra, ovaj tjedan i 30 dana Na temelju trenutačnih ulaznih podataka prognoze, model predviđa kratkoročnu putanju cijena u sljedećih 30 dana. Donja tablica prikazuje očekivane razine cijena za danas, sutra, ovaj tjedan i 30-dnevni horizont. Datum Predviđanje cijena Rast June 14, 2026(Danas) $ 0.2881 0.00%

June 15, 2026(Sutra) $ 0.288139 0.01%

June 21, 2026(Ovaj tjedan) $ 0.288376 0.10%

July 14, 2026(30 dana) $ 0.289283 0.41% Predviđanje cijene Sato (SATO) za danas Predviđena cijena za SATO u June 14, 2026(Danas) je $0.2881. Ova procjena temelji se na trenutačnim ulaznim podacima prognoze i pruža brz pregled gdje bi se cijene mogle kretati u sljedeća 24 sata.Saznajte više o SATO cijeni u stvarnom vremenu već danas. Predviđanje cijene Sato (SATO) za sutra Za June 15, 2026(Sutra), projicirana cijena za SATO je $0.288139, koristeći unos godišnjeg rasta od 5%. Ovaj prikaz pomaže u oblikovanju početne linije za sljedeći dan pod istim skupom pretpostavki. Predviđanje cijene Sato (SATO) za ovaj tjedan Do June 21, 2026(Ovaj tjedan), projicirana cijena za SATO je $0.288376, na temelju unosa istog godišnjeg rasta od 5%. Ova tjedna kontrolna točka sažima očekivani smjer u nadolazećim danima u scenariju stabilnog rasta. Predviđanje cijene Sato (SATO) za 30 dana Gledajući 30 dana unaprijed do July 14, 2026(30 dana), predviđena cijena za SATO je $0.289283. Ova procjena primjenjuje isti unos godišnjeg rasta od 5% kako bi se približno utvrdilo gdje bi cijena mogla biti nakon mjesec dana.

Dugoročna Sato prognoza cijena: 2026., 2027., 2028., 2029., 2030., 2040., 2050. Na temelju modula dugoročnih prognoza cijena, Sato bi moglo iznositi $0.2881 u 2026., $0.302505 u 2027., $0.317672 u 2028., $0.333556 u 2029., $0.350234 u 2030., $0.570723 u 2040., i $0.929896 u 2050. Pomaknite se prema dolje da biste vidjeli cijelu tablicu godišnjih ciljnih cijena i predviđenog povrata ulaganja za Sato. 2026 2027 2028 2029 2030 2040 2050 Mjesec Min. Cijena Prosj. Cijena Maks. Cijena ROI Jun 2026 $ 0.25929 $ 0.2881 $ 0.31691 10.00%

Jul 2026 $ 0.260366 $ 0.289296 $ 0.318225 10.46%

Aug 2026 $ 0.261447 $ 0.290497 $ 0.319547 10.92%

Sep 2026 $ 0.262498 $ 0.291664 $ 0.320831 11.36%

Oct 2026 $ 0.263588 $ 0.292875 $ 0.322163 11.82%

Nov 2026 $ 0.264647 $ 0.294052 $ 0.323458 12.27%

Dec 2026 $ 0.265746 $ 0.295273 $ 0.324801 12.74%

Sato (SATO) Analiza cijena na temelju ključnih tržišnih pokazatelja

Tehnička analiza promatra kretanje cijena i uobičajene pokazatelje kako bi razumjela trend i momentum. U nastavku je automatizirani snimak Sato kroz više vremenskih okvira, koji sažima trenutačni tehnički trend i što grafikon sljedeće signalizira. Ovo je tehničko tumačenje - nije zajamčena prognoza, stoga vas molimo da sami istražite i upravljate rizikom na odgovarajući način.

1D 1H 4H 1T Jaka prodaja Prodaj Neutralno Kupi Jaka kupnja Neutralno Prodaj 11 Neutralno 1 Kupi 14 Pomični prosjeci : Neutralno Prodaj 8 Neutralno 0 Kupi 6 Tehnički pokazatelji : Kupi Prodaj 3 Neutralno 1 Kupi 8 Pivot točke Pomični prosjeci Tehnički pokazatelji Ime Klasični Fibonacci R3 0.3714 0.3502 R2 0.3502 0.3313 R1 0.322 0.3196 PP 0.3008 0.3008 S1 0.2726 0.2819 S2 0.2514 0.2702 S3 0.2232 0.2514 Pomični prosjeci Sato trenutačno se trguje po cijeni od $0.2881 , s kratkoročnim pomičnim prosjekom MA50 na 0 i EMA50 na 0. To ukazuje na uzlazno trend, sve dok cijena ostaje iznad u odnosu na te razine. Dugoročni pomični prosjeci, MA200 na 0 i EMA200 na 0, definiraju širi smjer tržišta. Ako cijena ponovno bude u zoni MA200/EMA200, tretira se kao podrška kada je $0.2881 iznad 0 i 0, otpor kada je $0.2881 ispod oboje, a neutralno kada je cijena između njih. Sažetak: Trenutačni pomični prosjeci ukazuju na Kupi tržišni trend. RSI RSI(14) je 42.9732, a momentum je Neutralno. RSI iznad 60 obično signalizira jači uzlazni trend, RSI ispod 40 ukazuje na slabiji momentum, a vrijednosti između 40 i 60 obično odražavaju okruženje slično rasponu. Ako RSI ostane u svom trenutačnom rasponu, dnevni trend će se vjerojatno nastaviti. Sažetak: RSI ukazuje na Kupi tržišni trend na temelju trenutačnog momentuma. Bollingerovi pojasevi BOLL(20,2) signali su trenutačno Neutralno i Prodaj prema dnevnom vremenskom okviru. Sažetak: Bollingerovi pojasevi ukazuju na Neutralno trend. KDJ Indikator KDJ(9,3,3) pokazuje K na 21.0711, D na 19.2006 i J na 24.8123, što ukazuje da je momentum uzlazno. Kada je K–D raspon pozitivan (K > D), signalizira kupnju; kada je negativan (K < D), signalizira prodaju; kada je blizu nule, neutralan je. Sažetak: KDJ ukazuje na Kupi tržišni trend na temelju momentuma i raspona između K i D. StochRSI StochRSI pokazuje K na 4.8333 i D na 5.7385, što ukazuje na to da je momentum blijedi. Ako StochRSI ostane u ovom rasponu, kretanje cijena će vjerojatno ostati u trenutačnom trendu. Sažetak: StochRSI sugerira Prodaj tržišni trend, pokazujući hoće li se momentum nastaviti ili će izblijediti. Pivot točke Klasične pivot točke pokazuju PP na 0.3008, R1 na 0.322 i S1 na 0.2726, što ukazuje na ključne razine podrške i otpora. Fibonaccijeve pivot točke postavljaju PP na 0.3008, s R2 na 0.3313 i S2 na 0.2702. Proboj izvan tih razina preusmjerio bi fokus prema sljedećem tržišnom rasponu. Sažetak: Pivot točke ukazuju na Prodaj tržišni trend.

Ključni pokretači Sato prognoza cijena

Čimbenici koji mogu utjecati na predviđanja cijena Sato obično kombiniraju makro raspoloženje s pokretačima specifičnim za kriptovalute. Sato se mogu kretati sa širim tokovima uključivanja/isključivanja rizika za kriptovalute, ali predviđanja također ovise o dubini likvidnosti, podršci tržišnih ponuđača i tokovima velikih imatelja. Tokenomija (stjecanje vlasništva, rasporedi otključavanja, emisije), uvrštavanje na burzu, rast ekosustava, isporuka proizvoda, partnerstva i naslovi o sigurnosti ili propisima mogu značajno promijeniti očekivanja i potaknuti oštrije ponovno određivanje cijena u odnosu na imovinu s velikom kapitalizacijom.

Kolika će biti vrijednost vašeg Sato biti za 1 godine?

Koristite naš alat za predviđanje buduće vrijednosti vaše Sato (SATO) investicije u sljedećih 1 godina. Unosom iznosa ulaganja i očekivane godišnje stope rasta možete jednostavno izračunati svoj projicirani povrat ulaganja.

Iznos ulaganja $ 100 $ 1,000 $ 5,000 Ciljna godina 2027 Godišnja stopa rasta % Projicirana dobit u 2027 $ 50.00 Procijenjeni povrat ulaganja 5.00% Kupi SATO

Kako funkcionira Sato (SATO) projekcija cijena Ovaj alat prikazuje putanju cijene "što ako" za Sato na temelju stope rasta koju unesete. Ažurira se trenutačno koristeći najnoviju cijenu. 1. Simulacija kratkoročnog prinosa Unesite očekivanu kratkoročnu promjenu prinosa od 5% (pozitivnu ili negativnu). To vam omogućuje simuliranje volatilnosti tržišta i brzu procjenu dobiti ili gubitka za Sato pod različitim uvjetima. 2. Projekcija dugoročnog rasta Za dugoročno planiranje, sustav primjenjuje zadanu godišnju stopu rasta od 5%. To vam pomaže procijeniti potencijal držanja Sato u scenarijima stabilnog rasta tržišta. 3. Izračunajte povrat ulaganja Jednostavno unesite iznos ulaganja i očekivanu godišnju stopu rasta. Kalkulator trenutačno kvantificira vaše ciljeve ulaganja, projicirajući buduću vrijednost vaših SATO udjela. 4. Procijenjena vrijednost i povrat ulaganja Na temelju vaših podataka, odmah pogledajte projiciranu ukupnu vrijednost imovine i povrat ulaganja (ROI) u različitim vremenskim okvirima, pružajući podršku za vašu strategiju držanja temeljenu na podacima. Važno: Ovo je kalkulator scenarija, a ne zajamčeno predviđanje, i ne treba ga tretirati kao financijski savjet.

Česta pitanja (FAQ): Kolika će biti vrijednost Sato u 2026? Na temelju unesene 5% stope, ovaj kalkulator projicira Sato na otprilike 0.2881 USD u 2026. Ovo je projekcija scenarija koja se ažurira trenutačno kada promijenite ulazni postotak. To nije zajamčena tržišna prognoza. Kolika će biti vrijednost $1 od Sato u 2030. godine? S vašim 5% unosom, predviđa se da će 1 USD od Sato danas postati otprilike 1.22 USD do 2030. Ovo se izračunava primjenom odabrane stope na današnju cijenu tijekom vremena, tako da će promjena unesenog postotka također promijeniti rezultat za 1 USD . Kolika će biti vrijednost 1 Sato u 2026? Koristeći unesenu 5% stopu, projicirana cijena za 1 Sato u 2026 je 0.2881 USD . Ovaj broj u potpunosti ovisi o vašem ulaznom postotku, tako da će se prilagoditi kad god promijenite pretpostavku. Kolika će biti vrijednost Sato u 2040. godini? Za 2040. godinu rezultat je dugoročna projekcija temeljena na odabranoj 5% stopi. Uz tu pretpostavku, Sato se predviđa na otprilike 0.570418 USD u 2040.. Budući da se radi o višegodišnjem razdoblju, male promjene u postotku ulaznih podataka mogu stvoriti vrlo različite ishode - tretirajte to kao scenarij "što ako", a ne kao jamstvo. Sato predviđanje cijena danas Današnja brojka na ovoj stranici je trenutačna referentna cijena ( 0.2881 USD ) plus projekcija na temelju vašeg 5% unosa. Ako promijenite uneseni postotak, projicirana krivulja se odmah ažurira, dok aktivna cijena ostaje snimka tržišta. Sato Predviđanje cijena za sutra Sutrašnja brojka se izračunava proširenjem vaše pretpostavke o 5% tijekom kraćeg vremenskog okvira od današnje cijene ( 0.2881 USD ). Prikazana projicirana vrijednost ( 0.288139 USD ) će se promijeniti ako prilagodite uneseni postotak, jer je to scenarij temeljen na odabranoj stopi, a ne na fiksnoj tržišnoj brojci. Sato predviđanje cijena za sljedeća 24 sata Procjena za sljedećih 24 sata je projekcija temeljena na stopi izvedena iz vašeg 5% unosa i trenutačne cijene ( 0.2881 USD ). Dinamički se ažurira kada promijenite uneseni postotak i treba ga razumjeti kao usmjereni scenarij, budući da stvarna kretanja unutar dana mogu biti potaknuta volatilnošću i vijestima. Sato Predviđanje cijena za sljedećih nekoliko dana Za sljedećih nekoliko dana, projekcija nastavlja primjenjivati vašu pretpostavku o 5% od 0.2881 USD . Rezultati (poput 0.288376 USD ) namijenjeni su prikazu kako se odabrana stopa kreće tijekom vremena i ažurirat će se odmah kada se promijeni ulazni postotak. Sato Predviđanje cijena za 2030. godinu Prikazana vrijednost za 2030. rezultat je primjene vaše pretpostavke o 5% tijekom približno 4 godina od danas. S tim unosom, kalkulator projicira 0.350187 USD u 2030. godini. Promjenom unesenog postotka trenutačno se mijenja brojka za 2030. godinu. Hoće li Sato rasti ili opasti? Kratkoročno, Sato često slijedi mješavinu tržišnog raspoloženja, volatilnosti i likvidnosti. Ako raspoloženje ostane pozitivno, cijena može krenuti prema gore; ako volatilnost poraste ili se vrati raspoloženje izbjegavanja rizika, cijena može opasti. Kakva je Sato prognoza za sljedećih 30 dana? Koristeći vašu pretpostavku o 5% , ovaj kalkulator projicira Sato na otprilike 0.289283 USD tijekom sljedećih 30 dana. 30-dnevna brojka dinamički se ažurira kada se promijeni ulazni postotak ili tržišna cijena, stoga je tretirajte kao scenarij "što ako", a ne kao zajamčeni ishod, posebno tijekom razdoblja visoke volatilnosti. Je li Sato dobra kupnja u 2026? 5% scenarij, kalkulator projicira Sato na otprilike 0.2881 USD u 2026. Pored ovoga, sama projekcija ne bi trebala biti presudan faktor. Uravnoteženiji pristup je kombinacija sljedećega: Tehnički signali: snaga trenda, volatilnost i rizik pada cijena zbog povijesnog kretanja cijena; Osnove: aktivnost ekosustava (korisnici, transakcije, naknade), raspoloženje ugovornih osoba i stvarni pokretači potražnje; Tržišni uvjeti: ciklusi likvidnosti i šire kripto raspoloženje. Je li Sato „dobra kupnja“ u 2026 ovisi o vašim pretpostavkama i toleranciji na rizik. Koristeći vašscenarij, kalkulator projicira Sato na otprilikeu 2026. Pored ovoga, sama projekcija ne bi trebala biti presudan faktor. Uravnoteženiji pristup je kombinacija sljedećega: Ako razmatrate ulazak u 2026, tretirajte prognozu kao scenarij "što ako", a ne kao jamstvo, i u skladu s tim procijenite svoj rizik. Registrirajte se sada

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