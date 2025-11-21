Na temelju vašeg predviđanja, Micron Technology bi mogao potencijalno ostvariti rast od 0.00%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 215.77 u 2025.

Na temelju vašeg predviđanja, Micron Technology bi mogao potencijalno ostvariti rast od 5.00%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 226.5585 u 2026.

Prema modulu za predviđanje cijene, predviđena buduća cijena za 2027. godinu za MUON je $ 237.8864 sa stopom rasta od 10.25%.

Prema modulu za predviđanje cijene, predviđena buduća cijena za 2028. godinu za MUON je $ 249.7807 sa stopom rasta od 15.76%.

Slijedeći gore navedeni modul za predviđanje cijene, ciljana cijena za MUON u 2029. je $ 262.2697 zajedno sa stopom rasta od 21.55%.

Slijedeći gore navedeni modul za predviđanje cijene, ciljana cijena za MUON u 2030. je $ 275.3832 zajedno sa stopom rasta od 27.63%.

U 2040. godini, cijena Micron Technology mogla bi potencijalno porasti za 107.89%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 448.5703.

U 2050. godini, cijena Micron Technology mogla bi potencijalno porasti za 238.64%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 730.6738.