Liquity (LQTY) Predviđanje cijena 2026-2050

Dobijte Liquity predviđanja cijena za 2027, 2028, 2029, 2030 i dalje. Predvidite koliko bi LQTY moglo rasti u sljedećih pet godina ili dulje, uz trenutne prognoze temeljene na tržišnim trendovima i raspoloženju.

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Unesite broj između -100 i 1,000 kako biste predvidjeli cijenu za Liquity % Izračunati *Izjava o odricanju odgovornosti: Sva predviđanja cijena temelje se na korisničkim podacima. $0.2092 $0.2092 $0.2092 USD Stvarno Predviđanje Trenutačna cijena LQTY u 2027 LQTY u 2028 LQTY u 2029 LQTY u 2030 $0.2092 $0.21966 $0.23064300000000001 $0.24217515000000003 $0.2542839075000001

Kratkoročno predviđanje cijene Liquity za danas, sutra, ovaj tjedan i 30 dana Na temelju trenutačnih ulaznih podataka prognoze, model predviđa kratkoročnu putanju cijena u sljedećih 30 dana. Donja tablica prikazuje očekivane razine cijena za danas, sutra, ovaj tjedan i 30-dnevni horizont. Datum Predviđanje cijena Rast June 16, 2026(Danas) $ 0.2092 0.00%

June 17, 2026(Sutra) $ 0.209228 0.01%

June 23, 2026(Ovaj tjedan) $ 0.209400 0.10%

July 16, 2026(30 dana) $ 0.210059 0.41% Predviđanje cijene Liquity (LQTY) za danas Predviđena cijena za LQTY u June 16, 2026(Danas) je $0.2092. Ova procjena temelji se na trenutačnim ulaznim podacima prognoze i pruža brz pregled gdje bi se cijene mogle kretati u sljedeća 24 sata.Saznajte više o LQTY cijeni u stvarnom vremenu već danas. Predviđanje cijene Liquity (LQTY) za sutra Za June 17, 2026(Sutra), projicirana cijena za LQTY je $0.209228, koristeći unos godišnjeg rasta od 5%. Ovaj prikaz pomaže u oblikovanju početne linije za sljedeći dan pod istim skupom pretpostavki. Predviđanje cijene Liquity (LQTY) za ovaj tjedan Do June 23, 2026(Ovaj tjedan), projicirana cijena za LQTY je $0.209400, na temelju unosa istog godišnjeg rasta od 5%. Ova tjedna kontrolna točka sažima očekivani smjer u nadolazećim danima u scenariju stabilnog rasta. Predviđanje cijene Liquity (LQTY) za 30 dana Gledajući 30 dana unaprijed do July 16, 2026(30 dana), predviđena cijena za LQTY je $0.210059. Ova procjena primjenjuje isti unos godišnjeg rasta od 5% kako bi se približno utvrdilo gdje bi cijena mogla biti nakon mjesec dana.

Dugoročna Liquity prognoza cijena: 2026., 2027., 2028., 2029., 2030., 2040., 2050. Na temelju modula dugoročnih prognoza cijena, Liquity bi moglo iznositi $0.2092 u 2026., $0.21966 u 2027., $0.230673 u 2028., $0.242207 u 2029., $0.254317 u 2030., $0.414423 u 2040., i $0.675232 u 2050. Pomaknite se prema dolje da biste vidjeli cijelu tablicu godišnjih ciljnih cijena i predviđenog povrata ulaganja za Liquity. 2026 2027 2028 2029 2030 2040 2050 Mjesec Min. Cijena Prosj. Cijena Maks. Cijena ROI Jun 2026 $ 0.18828 $ 0.2092 $ 0.230120 10.00%

Jul 2026 $ 0.189061 $ 0.210068 $ 0.231075 10.46%

Aug 2026 $ 0.189846 $ 0.210940 $ 0.232035 10.92%

Sep 2026 $ 0.190609 $ 0.211788 $ 0.232967 11.36%

Oct 2026 $ 0.191401 $ 0.212668 $ 0.233934 11.82%

Nov 2026 $ 0.192170 $ 0.213522 $ 0.234874 12.27%

Dec 2026 $ 0.192968 $ 0.214409 $ 0.235850 12.74%

Liquity (LQTY) Analiza cijena na temelju ključnih tržišnih pokazatelja

Tehnička analiza promatra kretanje cijena i uobičajene pokazatelje kako bi razumjela trend i momentum. U nastavku je automatizirani snimak Liquity kroz više vremenskih okvira, koji sažima trenutačni tehnički trend i što grafikon sljedeće signalizira. Ovo je tehničko tumačenje - nije zajamčena prognoza, stoga vas molimo da sami istražite i upravljate rizikom na odgovarajući način.

1D 1H 4H 1T Jaka prodaja Prodaj Neutralno Kupi Jaka kupnja Neutralno Prodaj 13 Neutralno 4 Kupi 9 Pomični prosjeci : Prodaj Prodaj 10 Neutralno 1 Kupi 3 Tehnički pokazatelji : Kupi Prodaj 3 Neutralno 3 Kupi 6 Pivot točke Pomični prosjeci Tehnički pokazatelji Ime Klasični Fibonacci R3 0.2293 0.2226 R2 0.2226 0.2175 R1 0.2159 0.2143 PP 0.2092 0.2092 S1 0.2025 0.2041 S2 0.1958 0.2009 S3 0.1891 0.1958 Pomični prosjeci Liquity trenutačno se trguje po cijeni od $0.2092 , s kratkoročnim pomičnim prosjekom MA50 na 0.268 i EMA50 na 0.2519. To ukazuje na silazno trend, sve dok cijena ostaje ispod u odnosu na te razine. Dugoročni pomični prosjeci, MA200 na 0.3203 i EMA200 na 0.3598, definiraju širi smjer tržišta. Ako cijena ponovno bude u zoni MA200/EMA200, tretira se kao podrška kada je $0.2092 iznad 0.3203 i 0.3598, otpor kada je $0.2092 ispod oboje, a neutralno kada je cijena između njih. Sažetak: Trenutačni pomični prosjeci ukazuju na Prodaj tržišni trend. RSI RSI(14) je 37.8602, a momentum je blijedi. RSI iznad 60 obično signalizira jači uzlazni trend, RSI ispod 40 ukazuje na slabiji momentum, a vrijednosti između 40 i 60 obično odražavaju okruženje slično rasponu. Ako RSI ostane u svom trenutačnom rasponu, dnevni trend će se vjerojatno nastaviti. Sažetak: RSI ukazuje na Kupi tržišni trend na temelju trenutačnog momentuma. Bollingerovi pojasevi BOLL(20,2) signali su trenutačno Neutralno i Prodaj prema dnevnom vremenskom okviru. Sažetak: Bollingerovi pojasevi ukazuju na Neutralno trend. KDJ Indikator KDJ(9,3,3) pokazuje K na 53.2501, D na 35.225 i J na 89.3003, što ukazuje da je momentum uzlazno. Kada je K–D raspon pozitivan (K > D), signalizira kupnju; kada je negativan (K < D), signalizira prodaju; kada je blizu nule, neutralan je. Sažetak: KDJ ukazuje na Kupi tržišni trend na temelju momentuma i raspona između K i D. StochRSI StochRSI pokazuje K na 32.8676 i D na 25.96, što ukazuje na to da je momentum jačanje. Ako StochRSI ostane u ovom rasponu, kretanje cijena će vjerojatno ostati u trenutačnom trendu. Sažetak: StochRSI sugerira Kupi tržišni trend, pokazujući hoće li se momentum nastaviti ili će izblijediti. Pivot točke Klasične pivot točke pokazuju PP na 0.2092, R1 na 0.2159 i S1 na 0.2025, što ukazuje na ključne razine podrške i otpora. Fibonaccijeve pivot točke postavljaju PP na 0.2092, s R2 na 0.2175 i S2 na 0.2009. Proboj izvan tih razina preusmjerio bi fokus prema sljedećem tržišnom rasponu. Sažetak: Pivot točke ukazuju na Neutralno tržišni trend.

Ključni pokretači Liquity prognoza cijena

Čimbenici koji mogu utjecati na predviđanja cijena Liquity obično kombiniraju makro raspoloženje s pokretačima specifičnim za kriptovalute. Liquity se mogu kretati sa širim tokovima uključivanja/isključivanja rizika za kriptovalute, ali predviđanja također ovise o dubini likvidnosti, podršci tržišnih ponuđača i tokovima velikih imatelja. Tokenomija (stjecanje vlasništva, rasporedi otključavanja, emisije), uvrštavanje na burzu, rast ekosustava, isporuka proizvoda, partnerstva i naslovi o sigurnosti ili propisima mogu značajno promijeniti očekivanja i potaknuti oštrije ponovno određivanje cijena u odnosu na imovinu s velikom kapitalizacijom.

Kolika će biti vrijednost vašeg Liquity biti za 1 godine?

Koristite naš alat za predviđanje buduće vrijednosti vaše Liquity (LQTY) investicije u sljedećih 1 godina. Unosom iznosa ulaganja i očekivane godišnje stope rasta možete jednostavno izračunati svoj projicirani povrat ulaganja.

Iznos ulaganja $ 100 $ 1,000 $ 5,000 Ciljna godina 2027 Godišnja stopa rasta % Projicirana dobit u 2027 $ 50.00 Procijenjeni povrat ulaganja 5.00% Kupi LQTY

Kako funkcionira Liquity (LQTY) projekcija cijena Ovaj alat prikazuje putanju cijene "što ako" za Liquity na temelju stope rasta koju unesete. Ažurira se trenutačno koristeći najnoviju cijenu. 1. Simulacija kratkoročnog prinosa Unesite očekivanu kratkoročnu promjenu prinosa od 5% (pozitivnu ili negativnu). To vam omogućuje simuliranje volatilnosti tržišta i brzu procjenu dobiti ili gubitka za Liquity pod različitim uvjetima. 2. Projekcija dugoročnog rasta Za dugoročno planiranje, sustav primjenjuje zadanu godišnju stopu rasta od 5%. To vam pomaže procijeniti potencijal držanja Liquity u scenarijima stabilnog rasta tržišta. 3. Izračunajte povrat ulaganja Jednostavno unesite iznos ulaganja i očekivanu godišnju stopu rasta. Kalkulator trenutačno kvantificira vaše ciljeve ulaganja, projicirajući buduću vrijednost vaših LQTY udjela. 4. Procijenjena vrijednost i povrat ulaganja Na temelju vaših podataka, odmah pogledajte projiciranu ukupnu vrijednost imovine i povrat ulaganja (ROI) u različitim vremenskim okvirima, pružajući podršku za vašu strategiju držanja temeljenu na podacima. Važno: Ovo je kalkulator scenarija, a ne zajamčeno predviđanje, i ne treba ga tretirati kao financijski savjet.

Česta pitanja (FAQ): Kolika će biti vrijednost Liquity u 2026? Na temelju unesene 5% stope, ovaj kalkulator projicira Liquity na otprilike 0.2092 USD u 2026. Ovo je projekcija scenarija koja se ažurira trenutačno kada promijenite ulazni postotak. To nije zajamčena tržišna prognoza. Kolika će biti vrijednost $1 od Liquity u 2030. godine? S vašim 5% unosom, predviđa se da će 1 USD od Liquity danas postati otprilike 1.22 USD do 2030. Ovo se izračunava primjenom odabrane stope na današnju cijenu tijekom vremena, tako da će promjena unesenog postotka također promijeniti rezultat za 1 USD . Kolika će biti vrijednost 1 Liquity u 2026? Koristeći unesenu 5% stopu, projicirana cijena za 1 Liquity u 2026 je 0.2092 USD . Ovaj broj u potpunosti ovisi o vašem ulaznom postotku, tako da će se prilagoditi kad god promijenite pretpostavku. Kolika će biti vrijednost Liquity u 2040. godini? Za 2040. godinu rezultat je dugoročna projekcija temeljena na odabranoj 5% stopi. Uz tu pretpostavku, Liquity se predviđa na otprilike 0.414201 USD u 2040.. Budući da se radi o višegodišnjem razdoblju, male promjene u postotku ulaznih podataka mogu stvoriti vrlo različite ishode - tretirajte to kao scenarij "što ako", a ne kao jamstvo. Liquity predviđanje cijena danas Današnja brojka na ovoj stranici je trenutačna referentna cijena ( 0.2092 USD ) plus projekcija na temelju vašeg 5% unosa. Ako promijenite uneseni postotak, projicirana krivulja se odmah ažurira, dok aktivna cijena ostaje snimka tržišta. Liquity Predviđanje cijena za sutra Sutrašnja brojka se izračunava proširenjem vaše pretpostavke o 5% tijekom kraćeg vremenskog okvira od današnje cijene ( 0.2092 USD ). Prikazana projicirana vrijednost ( 0.209228 USD ) će se promijeniti ako prilagodite uneseni postotak, jer je to scenarij temeljen na odabranoj stopi, a ne na fiksnoj tržišnoj brojci. Liquity predviđanje cijena za sljedeća 24 sata Procjena za sljedećih 24 sata je projekcija temeljena na stopi izvedena iz vašeg 5% unosa i trenutačne cijene ( 0.2092 USD ). Dinamički se ažurira kada promijenite uneseni postotak i treba ga razumjeti kao usmjereni scenarij, budući da stvarna kretanja unutar dana mogu biti potaknuta volatilnošću i vijestima. Liquity Predviđanje cijena za sljedećih nekoliko dana Za sljedećih nekoliko dana, projekcija nastavlja primjenjivati vašu pretpostavku o 5% od 0.2092 USD . Rezultati (poput 0.209400 USD ) namijenjeni su prikazu kako se odabrana stopa kreće tijekom vremena i ažurirat će se odmah kada se promijeni ulazni postotak. Liquity Predviđanje cijena za 2030. godinu Prikazana vrijednost za 2030. rezultat je primjene vaše pretpostavke o 5% tijekom približno 4 godina od danas. S tim unosom, kalkulator projicira 0.254283 USD u 2030. godini. Promjenom unesenog postotka trenutačno se mijenja brojka za 2030. godinu. Hoće li Liquity rasti ili opasti? Kratkoročno, Liquity često slijedi mješavinu tržišnog raspoloženja, volatilnosti i likvidnosti. Ako raspoloženje ostane pozitivno, cijena može krenuti prema gore; ako volatilnost poraste ili se vrati raspoloženje izbjegavanja rizika, cijena može opasti. Kakva je Liquity prognoza za sljedećih 30 dana? Koristeći vašu pretpostavku o 5% , ovaj kalkulator projicira Liquity na otprilike 0.210059 USD tijekom sljedećih 30 dana. 30-dnevna brojka dinamički se ažurira kada se promijeni ulazni postotak ili tržišna cijena, stoga je tretirajte kao scenarij "što ako", a ne kao zajamčeni ishod, posebno tijekom razdoblja visoke volatilnosti. Je li Liquity dobra kupnja u 2026? 5% scenarij, kalkulator projicira Liquity na otprilike 0.2092 USD u 2026. Pored ovoga, sama projekcija ne bi trebala biti presudan faktor. Uravnoteženiji pristup je kombinacija sljedećega: Tehnički signali: snaga trenda, volatilnost i rizik pada cijena zbog povijesnog kretanja cijena; Osnove: aktivnost ekosustava (korisnici, transakcije, naknade), raspoloženje ugovornih osoba i stvarni pokretači potražnje; Tržišni uvjeti: ciklusi likvidnosti i šire kripto raspoloženje. Je li Liquity „dobra kupnja“ u 2026 ovisi o vašim pretpostavkama i toleranciji na rizik. Koristeći vašscenarij, kalkulator projicira Liquity na otprilikeu 2026. Pored ovoga, sama projekcija ne bi trebala biti presudan faktor. Uravnoteženiji pristup je kombinacija sljedećega: Ako razmatrate ulazak u 2026, tretirajte prognozu kao scenarij "što ako", a ne kao jamstvo, i u skladu s tim procijenite svoj rizik. Registrirajte se sada

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