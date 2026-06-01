Wink (LIKE) Predviđanje cijena 2026-2050

Dobijte Wink predviđanja cijena za 2027, 2028, 2029, 2030 i dalje. Predvidite koliko bi LIKE moglo rasti u sljedećih pet godina ili dulje, uz trenutne prognoze temeljene na tržišnim trendovima i raspoloženju.

Unesite broj između -100 i 1,000 kako biste predvidjeli cijenu za Wink
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*Izjava o odricanju odgovornosti: Sva predviđanja cijena temelje se na korisničkim podacima.

Predviđanje cijene Wink
$0.001232
$0.001232$0.001232
USD
Stvarno
Predviđanje
Stranica zadnji put ažurirana: 2026-06-14 00:28:03 (UTC+8)
Trenutačna cijenaLIKE u 2027LIKE u 2028LIKE u 2029LIKE u 2030
$0.001232$0.0012936$0.0013582800000000001$0.0014261940000000002$0.0014975037000000003

Kratkoročno predviđanje cijene Wink za danas, sutra, ovaj tjedan i 30 dana

Na temelju trenutačnih ulaznih podataka prognoze, model predviđa kratkoročnu putanju cijena u sljedećih 30 dana. Donja tablica prikazuje očekivane razine cijena za danas, sutra, ovaj tjedan i 30-dnevni horizont.

Datum
Predviđanje cijena
Rast
  • June 14, 2026(Danas)
    $ 0.001232
    0.00%
  • June 15, 2026(Sutra)
    $ 0.001232
    0.01%
  • June 21, 2026(Ovaj tjedan)
    $ 0.001233
    0.10%
  • July 14, 2026(30 dana)
    $ 0.001237
    0.41%

Predviđanje cijene Wink (LIKE) za danas

Predviđena cijena za LIKE u June 14, 2026(Danas) je $0.001232. Ova procjena temelji se na trenutačnim ulaznim podacima prognoze i pruža brz pregled gdje bi se cijene mogle kretati u sljedeća 24 sata.Saznajte više o LIKE cijeni u stvarnom vremenu već danas.

Predviđanje cijene Wink (LIKE) za sutra

Za June 15, 2026(Sutra), projicirana cijena za LIKE je $0.001232, koristeći unos godišnjeg rasta od 5%. Ovaj prikaz pomaže u oblikovanju početne linije za sljedeći dan pod istim skupom pretpostavki.

Predviđanje cijene Wink (LIKE) za ovaj tjedan

Do June 21, 2026(Ovaj tjedan), projicirana cijena za LIKE je $0.001233, na temelju unosa istog godišnjeg rasta od 5%. Ova tjedna kontrolna točka sažima očekivani smjer u nadolazećim danima u scenariju stabilnog rasta.

Predviđanje cijene Wink (LIKE) za 30 dana

Gledajući 30 dana unaprijed do July 14, 2026(30 dana), predviđena cijena za LIKE je $0.001237. Ova procjena primjenjuje isti unos godišnjeg rasta od 5% kako bi se približno utvrdilo gdje bi cijena mogla biti nakon mjesec dana.

Dugoročna Wink prognoza cijena: 2026., 2027., 2028., 2029., 2030., 2040., 2050.

Na temelju modula dugoročnih prognoza cijena, Wink bi moglo iznositi $0.001232 u 2026., $0.001293 u 2027., $0.001358 u 2028., $0.001426 u 2029., $0.001497 u 2030., $0.002440 u 2040., i $0.003976 u 2050.

Pomaknite se prema dolje da biste vidjeli cijelu tablicu godišnjih ciljnih cijena i predviđenog povrata ulaganja za Wink.

Mjesec
Min. Cijena
Prosj. Cijena
Maks. Cijena
ROI
  • Jun 2026
    $ 0.001108
    $ 0.001232
    $ 0.001355
    10.00%
  • Jul 2026
    $ 0.001113
    $ 0.001237
    $ 0.001360
    10.46%
  • Aug 2026
    $ 0.001118
    $ 0.001242
    $ 0.001366
    10.92%
  • Sep 2026
    $ 0.001122
    $ 0.001247
    $ 0.001371
    11.36%
  • Oct 2026
    $ 0.001127
    $ 0.001252
    $ 0.001377
    11.82%
  • Nov 2026
    $ 0.001131
    $ 0.001257
    $ 0.001383
    12.27%
  • Dec 2026
    $ 0.001136
    $ 0.001262
    $ 0.001388
    12.74%

Ključni pokretači Wink prognoza cijena

Čimbenici koji mogu utjecati na predviđanja cijena Wink obično kombiniraju makro raspoloženje s pokretačima specifičnim za kriptovalute. Wink se mogu kretati sa širim tokovima uključivanja/isključivanja rizika za kriptovalute, ali predviđanja također ovise o dubini likvidnosti, podršci tržišnih ponuđača i tokovima velikih imatelja. Tokenomija (stjecanje vlasništva, rasporedi otključavanja, emisije), uvrštavanje na burzu, rast ekosustava, isporuka proizvoda, partnerstva i naslovi o sigurnosti ili propisima mogu značajno promijeniti očekivanja i potaknuti oštrije ponovno određivanje cijena u odnosu na imovinu s velikom kapitalizacijom.

Kolika će biti vrijednost vašeg Wink biti za 1 godine?

Koristite naš alat za predviđanje buduće vrijednosti vaše Wink (LIKE) investicije u sljedećih 1 godina. Unosom iznosa ulaganja i očekivane godišnje stope rasta možete jednostavno izračunati svoj projicirani povrat ulaganja.

2027
Projicirana dobit u 2027$ 50.00
Procijenjeni povrat ulaganja5.00%

Kako funkcionira Wink (LIKE) projekcija cijena

Ovaj alat prikazuje putanju cijene "što ako" za Wink na temelju stope rasta koju unesete. Ažurira se trenutačno koristeći najnoviju cijenu.

1. Simulacija kratkoročnog prinosa

Unesite očekivanu kratkoročnu promjenu prinosa od 5% (pozitivnu ili negativnu). To vam omogućuje simuliranje volatilnosti tržišta i brzu procjenu dobiti ili gubitka za Wink pod različitim uvjetima.

2. Projekcija dugoročnog rasta

Za dugoročno planiranje, sustav primjenjuje zadanu godišnju stopu rasta od 5%. To vam pomaže procijeniti potencijal držanja Wink u scenarijima stabilnog rasta tržišta.

3. Izračunajte povrat ulaganja

Jednostavno unesite iznos ulaganja i očekivanu godišnju stopu rasta. Kalkulator trenutačno kvantificira vaše ciljeve ulaganja, projicirajući buduću vrijednost vaših LIKE udjela.

4. Procijenjena vrijednost i povrat ulaganja

Na temelju vaših podataka, odmah pogledajte projiciranu ukupnu vrijednost imovine i povrat ulaganja (ROI) u različitim vremenskim okvirima, pružajući podršku za vašu strategiju držanja temeljenu na podacima.

Važno: Ovo je kalkulator scenarija, a ne zajamčeno predviđanje, i ne treba ga tretirati kao financijski savjet.

Česta pitanja (FAQ):

Kolika će biti vrijednost Wink u 2026?
Na temelju unesene 5% stope, ovaj kalkulator projicira Wink na otprilike 0.001232 USD u 2026. Ovo je projekcija scenarija koja se ažurira trenutačno kada promijenite ulazni postotak. To nije zajamčena tržišna prognoza.
Kolika će biti vrijednost $1 od Wink u 2030. godine?
S vašim 5% unosom, predviđa se da će 1 USD od Wink danas postati otprilike 1.22 USD do 2030. Ovo se izračunava primjenom odabrane stope na današnju cijenu tijekom vremena, tako da će promjena unesenog postotka također promijeniti rezultat za 1 USD.
Kolika će biti vrijednost 1 Wink u 2026?
Koristeći unesenu 5% stopu, projicirana cijena za 1 Wink u 2026 je 0.001232 USD. Ovaj broj u potpunosti ovisi o vašem ulaznom postotku, tako da će se prilagoditi kad god promijenite pretpostavku.
Kolika će biti vrijednost Wink u 2040. godini?
Za 2040. godinu rezultat je dugoročna projekcija temeljena na odabranoj 5% stopi. Uz tu pretpostavku, Wink se predviđa na otprilike 0.002439 USD u 2040.. Budući da se radi o višegodišnjem razdoblju, male promjene u postotku ulaznih podataka mogu stvoriti vrlo različite ishode - tretirajte to kao scenarij "što ako", a ne kao jamstvo.
Wink predviđanje cijena danas
Današnja brojka na ovoj stranici je trenutačna referentna cijena (0.001232 USD) plus projekcija na temelju vašeg 5% unosa. Ako promijenite uneseni postotak, projicirana krivulja se odmah ažurira, dok aktivna cijena ostaje snimka tržišta.
Wink Predviđanje cijena za sutra
Sutrašnja brojka se izračunava proširenjem vaše pretpostavke o 5% tijekom kraćeg vremenskog okvira od današnje cijene (0.001232 USD). Prikazana projicirana vrijednost (0.001232 USD) će se promijeniti ako prilagodite uneseni postotak, jer je to scenarij temeljen na odabranoj stopi, a ne na fiksnoj tržišnoj brojci.
Wink predviđanje cijena za sljedeća 24 sata
Procjena za sljedećih 24 sata je projekcija temeljena na stopi izvedena iz vašeg 5% unosa i trenutačne cijene (0.001232 USD). Dinamički se ažurira kada promijenite uneseni postotak i treba ga razumjeti kao usmjereni scenarij, budući da stvarna kretanja unutar dana mogu biti potaknuta volatilnošću i vijestima.
Wink Predviđanje cijena za sljedećih nekoliko dana
Za sljedećih nekoliko dana, projekcija nastavlja primjenjivati vašu pretpostavku o 5% od 0.001232 USD. Rezultati (poput 0.001233 USD) namijenjeni su prikazu kako se odabrana stopa kreće tijekom vremena i ažurirat će se odmah kada se promijeni ulazni postotak.
Wink Predviđanje cijena za 2030. godinu
Prikazana vrijednost za 2030. rezultat je primjene vaše pretpostavke o 5% tijekom približno 4 godina od danas. S tim unosom, kalkulator projicira 0.001497 USD u 2030. godini. Promjenom unesenog postotka trenutačno se mijenja brojka za 2030. godinu.
Hoće li Wink rasti ili opasti?
Kratkoročno, Wink često slijedi mješavinu tržišnog raspoloženja, volatilnosti i likvidnosti. Ako raspoloženje ostane pozitivno, cijena može krenuti prema gore; ako volatilnost poraste ili se vrati raspoloženje izbjegavanja rizika, cijena može opasti.
Kakva je Wink prognoza za sljedećih 30 dana?
Koristeći vašu pretpostavku o 5%, ovaj kalkulator projicira Wink na otprilike 0.001237 USD tijekom sljedećih 30 dana. 30-dnevna brojka dinamički se ažurira kada se promijeni ulazni postotak ili tržišna cijena, stoga je tretirajte kao scenarij "što ako", a ne kao zajamčeni ishod, posebno tijekom razdoblja visoke volatilnosti.
Je li Wink dobra kupnja u 2026?
Je li Wink „dobra kupnja“ u 2026 ovisi o vašim pretpostavkama i toleranciji na rizik. Koristeći vaš 5% scenarij, kalkulator projicira Wink na otprilike 0.001232 USD u 2026. Pored ovoga, sama projekcija ne bi trebala biti presudan faktor. Uravnoteženiji pristup je kombinacija sljedećega:
  • Tehnički signali: snaga trenda, volatilnost i rizik pada cijena zbog povijesnog kretanja cijena;
  • Osnove: aktivnost ekosustava (korisnici, transakcije, naknade), raspoloženje ugovornih osoba i stvarni pokretači potražnje;
  • Tržišni uvjeti: ciklusi likvidnosti i šire kripto raspoloženje.

    • Ako razmatrate ulazak u 2026, tretirajte prognozu kao scenarij "što ako", a ne kao jamstvo, i u skladu s tim procijenite svoj rizik.

    Stranica zadnji put ažurirana: 2026-06-14 00:28:03 (UTC+8)

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    Parovi
    Cijena
    24-satna promjena
    24-satni obujam
    LIKE/USDT
    $0.001232
    $0.001232$0.001232
    0.00%
    0.00% (USDT)

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    Nadalje, ovaj se sadržaj ne smije tumačiti kao financijski savjet, niti mu je namjera preporučiti kupnju bilo kojeg određenog proizvoda ili usluge. MEXC platforma ni na koji način neće biti odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti kao rezultat pozivanja, korištenja i/ili oslanjanja na bilo koji sadržaj objavljen na našim stranicama za predviđanje cijena kriptovaluta. Bitno je znati da su cijene digitalnih sredstava podložne visokom tržišnom riziku i volatilnosti cijena. Vrijednost tvog ulaganja može se smanjiti ili povećati, a nema jamstva povrata prvobitno uloženog iznosa. U konačnici, isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke preuzimaš ti, a MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Imaj na umu da prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Trebaš ulagati samo u proizvode koje poznaješ i razumiješ povezane rizike. Pažljivo razmotri svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetuj s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvih odluka o ulaganju.