Na temelju vašeg predviđanja, Kindred Labs bi mogao ostvariti rast od 0.00%. Mogao bi dosegnuti trgovačku cijenu od $ 0.0353 u 2026.

Na temelju vašeg predviđanja, Kindred Labs bi mogao ostvariti rast od 5.00%. Mogao bi dosegnuti trgovačku cijenu od $ 0.037065 u 2027.

Prema modelu predviđanja cijena, predviđa se da će KIN doseći $ 0.038918 u 2028, što predstavlja stopu rasta od 10.25%.

Prema modelu predviđanja cijena, predviđa se da će KIN doseći $ 0.040864 u 2029, što predstavlja stopu rasta od 15.76%.

Prema gore navedenom modelu predviđanja cijena, ciljana cijena KIN u 2030 je $ 0.042907, s procijenjenom stopom rasta od 21.55%.

U 2040. godini, cijena Kindred Labs mogla bi potencijalno porasti za 97.99%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 0.069891.

U 2050. godini, cijena Kindred Labs mogla bi potencijalno porasti za 222.51%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 0.113846.