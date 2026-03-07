Kindred Labs (KIN) Predviđanje cijene (USD)

Dobijte Kindred Labs predviđanja cijena za 2027, 2028, 2029, 2030 i dalje. Predvidite koliko bi KIN moglo rasti u sljedećih pet godina ili dulje, uz trenutne prognoze temeljene na tržišnim trendovima i raspoloženju.

Unesite broj između -100 i 1,000 kako biste predvidjeli cijenu za Kindred Labs
%

*Izjava o odricanju odgovornosti: Sva predviđanja cijena temelje se na korisničkim podacima.

Predviđanje cijene Kindred Labs
$0.0353
$0.0353
-8.07%
USD
Stvarno
Predviđanje
Stranica zadnji put ažurirana: 2026-03-07 20:49:07 (UTC+8)

Kindred Labs Predviđanje cijene za 2026–2050. (USD)

Kindred Labs (KIN) Predviđanje cijene za 2026 (ove godine)

Na temelju vašeg predviđanja, Kindred Labs bi mogao ostvariti rast od 0.00%. Mogao bi dosegnuti trgovačku cijenu od $ 0.0353 u 2026.

Kindred Labs (KIN) Predviđanje cijene za 2027 (sljedeću godinu)

Na temelju vašeg predviđanja, Kindred Labs bi mogao ostvariti rast od 5.00%. Mogao bi dosegnuti trgovačku cijenu od $ 0.037065 u 2027.

Kindred Labs (KIN) Predviđanje cijene za 2028 (za 2 godine)

Prema modelu predviđanja cijena, predviđa se da će KIN doseći $ 0.038918 u 2028, što predstavlja stopu rasta od 10.25%.

Kindred Labs (KIN) Predviđanje cijene za 2029 (za 3 godine)

Prema modelu predviđanja cijena, predviđa se da će KIN doseći $ 0.040864 u 2029, što predstavlja stopu rasta od 15.76%.

Kindred Labs (KIN) Predviđanje cijene za 2030 (za 4 godine)

Prema gore navedenom modelu predviđanja cijena, ciljana cijena KIN u 2030 je $ 0.042907, s procijenjenom stopom rasta od 21.55%.

Kindred Labs (KIN) Predviđanje cijene za 2040. (za 14 godine)

U 2040. godini, cijena Kindred Labs mogla bi potencijalno porasti za 97.99%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 0.069891.

Kindred Labs (KIN) Predviđanje cijene za 2050. (za 24 godine)

U 2050. godini, cijena Kindred Labs mogla bi potencijalno porasti za 222.51%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 0.113846.

Godina
Cijena
Rast
  • 2026
    $ 0.0353
    0.00%
  • 2027
    $ 0.037065
    5.00%
  • 2028
    $ 0.038918
    10.25%
  • 2029
    $ 0.040864
    15.76%
  • 2030
    $ 0.042907
    21.55%
  • 2031
    $ 0.045052
    27.63%
  • 2032
    $ 0.047305
    34.01%
  • 2033
    $ 0.049670
    40.71%
Godina
Cijena
Rast
  • 2034
    $ 0.052154
    47.75%
  • 2035
    $ 0.054761
    55.13%
  • 2036
    $ 0.057499
    62.89%
  • 2037
    $ 0.060374
    71.03%
  • 2038
    $ 0.063393
    79.59%
  • 2039
    $ 0.066563
    88.56%
  • 2040
    $ 0.069891
    97.99%
  • 2050
    $ 0.113846
    222.51%

Kratkoročno predviđanje cijene Kindred Labs za danas, sutra, ovaj tjedan i 30 dana

Datum
Predviđanje cijena
Rast
  • March 7, 2026(Danas)
    $ 0.0353
    0.00%
  • March 8, 2026(Sutra)
    $ 0.035304
    0.01%
  • March 14, 2026(Ovaj tjedan)
    $ 0.035333
    0.10%
  • April 6, 2026(30 dana)
    $ 0.035445
    0.41%
Predviđanje cijene Kindred Labs (KIN) za danas

Predviđena cijene KIN dana March 7, 2026(Danas), je $0.0353. Ova projekcija odražava izračunati rezultat navedenog postotka rasta, dajući korisnicima snimku potencijalnog kretanja cijene za danas.

Predviđanje cijene Kindred Labs (KIN) za sutra

Za March 8, 2026(Sutra), predviđanje cijene KIN, koristeći postotak godišnjeg rasta od 5%, iznosi $0.035304. Ovi rezultati nude procijenjeni izgled vrijednosti tokena na temelju odabranih parametara.

Predviđanje cijene Kindred Labs (KIN) za ovaj tjedan

Do March 14, 2026(Ovaj tjedan), predviđanje cijene za KIN, korištenjem postotne godišnje stope rasta od 5%, iznosi $0.035333. Ova tjedna prognoza izračunava se na temelju istog postotka rasta kako bi se dobila ideja o potencijalnim cjenovnim trendovima u narednim danima.

Predviđanje cijene Kindred Labs (KIN) za 30 dana

Gledajući 30 dana unaprijed, predviđena cijena KIN iznosi $0.035445. Ovo predviđanje izvedeno je korištenjem unosa 5% godišnjeg rasta kako bi se procijenilo gdje bi vrijednost tokena mogla stajati nakon mjesec dana.

Statistika trenutačnih cijena Kindred Labs

$ 0.0353
$ 0.0353

-8.07%

$ 5.20M
$ 5.20M

147.19M
147.19M

$ 72.08K
$ 72.08K

--

Najnovija KIN cijena iznosi $ 0.0353. Ima 24-satnu promjenu od -8.07%, s 24-satnim obujmom trgovanja od $ 72.08K.
Nadalje, količina u optjecaju za KIN iznosi 147.19M, a ukupna tržišna kapitalizacija $ 5.20M.

Kako kupiti Kindred Labs (KIN)

Pokušavate kupiti KIN? Sada možete kupiti KIN putem kreditne kartice, bankovnog prijenosa, P2P-a i mnogih drugih načina plaćanja. Naučite kako kupiti Kindred Labs i započnite s MEXC-om odmah!

Naučite kako kupiti KIN odmah

Povijesna cijena Kindred Labs

Prema posljednjim podacima prikupljenim na Kindred Labs stranici s cijenama uživo, trenutna cijena Kindred Labs je 0.0353USD. Količina u optjecaju Kindred Labs(KIN) je 0.00 KIN, što mu daje tržišnu kapitalizaciju od $5.20M.

Razdoblje
Promjena(%)
Promjena(USD)
Najviša cijena
Najniža cijena
  • 24 sata
    -0.00%
    $ -0.000320
    $ 0.04057
    $ 0.03416
  • 7 dana
    0.56%
    $ 0.012629
    $ 0.0448
    $ 0.02267
  • 30 dana
    0.94%
    $ 0.017109
    $ 0.0448
    $ 0.01434
24-satna izvedba

U posljednja 24 sata, Kindred Labs pokazao je kretanje cijene od $-0.000320, odražavajući promjenu vrijednosti od -0.00%.

7-dnevna izvedba

Tijekom posljednjih 7 dana, Kindred Labs trgovan je po najvišoj cijeni od $0.0448 i najnižoj cijeni od $0.02267. Svjedočio je promjeni cijene od 0.56%. Ovaj nedavni trend pokazuje potencijal KIN za daljnje kretanje na tržištu.

30-dnevna izvedba

Prošli mjesec, Kindred Labs je doživio promjenu od 0.94%, odražavajući približno $0.017109 na njegovu vrijednost. To ukazuje da bi u bliskoj budućnosti moglo doći do daljnjih promjena cijene KIN.

Provjerite kompletnu Kindred Labs povijest cijena za detaljne trendove na MEXC-u

Pogledajte cijelu KIN povijest cijena

Kako radi modul za predviđanje cijene Kindred Labs (KIN)?

Modul za predviđanje cijene Kindred Labs je alat jednostavan za korištenje koji ti pomaže procijeniti potencijalne buduće cijene KIN na temelju tvojih vlastitih pretpostavki o rastu. Bilo da si iskusni trgovac ili znatiželjni investitor, ovaj modul nudi jednostavan i interaktivan način za predviđanje buduće vrijednosti tokena.

1. Unesi svoje predviđanje rasta

Započni unosom željenog postotka rasta, koji može biti pozitivan ili negativan, ovisno o tvojim tržišnim izgledima. To bi moglo odražavati tvoja očekivanja za Kindred Labs tijekom sljedeće godine, pet godina ili čak desetljeća u budućnosti.

2. Izračunaj buduću cijenu

Nakon što uneseš stopu rasta, klikni na gumb „Izračunaj”. Modul će odmah izračunati predviđenu buduću cijenu KIN, što će ti dati jasnu vizualizaciju kako tvoje predviđanje utječe na vrijednost tokena tijekom vremena.

3. Istraži različite scenarije

Možeš eksperimentirati s različitim stopama rasta da vidiš kako različiti tržišni uvjeti mogu utjecati na cijenu Kindred Labs. Ova fleksibilnost ti omogućuje da analiziraš i optimistične i konzervativne prognoze, što ti pomaže u donošenju boljih informiranih odluka.

4. Mišljenje korisnika i uvidi u zajednicu

Modul također integrira podatke o raspoloženju korisnika, što ti omogućuje da usporediš svoja predviđanja s predviđanjima drugih korisnika. Ovaj zajednički doprinos nudi vrijedan uvid u to kako zajednica vidi budućnost KIN.

Tehnički indikatori za predviđanje cijena

Kako bi se povećala točnost predviđanja, modul koristi niz tehničkih pokazatelja i tržišnih podataka. To uključuje:

Eksponencijalne pomične prosjeke (EMA): Pomaže u praćenju trenda cijene tokena izglađivanjem fluktuacija i pružanjem uvida u moguće preokrete trendova.

Bollingerovi pojasevi: Mjeri volatilnost tržišta i identificira potencijalne uvjete prekupnje ili preprodaje.

Indeks relativne snage (RSI): Procjenjuje zamah KIN kako bi se utvrdilo je li u bikovskoj ili medvjeđoj fazi.

Divergencija konvergencije pokretnog prosjeka (MACD): Procjenjuje snagu i smjer kretanja cijena kako bi identificirao potencijalne ulazne i izlazne točke. Kombinirajući ove pokazatelje s tržišnim podacima u stvarnom vremenu, modul pruža dinamičko predviđanje cijena, što ti pomaže da stekneš dublji uvid u budući potencijal Kindred Labs.

Zašto je predviđanje cijena KIN važno?

Predviđanje cijene KIN ključno je iz nekoliko razloga, a ulagači se u uključuju u različite svrhe:

Razvoj investicijske strategije: Predviđanja pomažu ulagačima da formuliraju strategije. Procjenom budućih cijena mogu odlučiti kada kupiti, prodati ili zadržati kriptovalutu.

Procjena rizika: Razumijevanje potencijalnih kretanja cijena omogućuje investitorima da procijene rizik povezan s određenim sredstvima kriptovaluta. To je bitno za upravljanje i ublažavanje potencijalnih gubitaka.

Analiza tržišta: Predviđanja često uključuju analizu tržišnih trendova, vijesti i povijesnih podataka. Ova sveobuhvatna analiza pomaže investitorima u razumijevanju dinamike tržišta i čimbenika koji utječu na promjene cijena.

Diverzifikacija portfelja: Predviđanjem koje bi kriptovalute mogle imati dobre rezultate, ulagači mogu sukladno tome diverzificirati svoje portfelje, raspoređujući rizik na različita sredstva.

Dugoročno planiranje: Ulagači koji traže dugoročnu dobit oslanjaju se na predviđanja kako bi identificirali kriptovalute s potencijalom za rast u budućnosti.

Psihološka pripremljenost: Poznavanje mogućih cjenovnih scenarija priprema ulagače emocionalno i financijski za volatilnost tržišta.

Angažman zajednice: Predviđanja cijena kriptovaluta često pokreću rasprave unutar zajednice investitora, što dovodi do šireg razumijevanja i kolektivne mudrosti o tržišnim trendovima.

Česta pitanja (FAQ):

Vrijedi li ulagati u KIN sada?
Prema vašim predviđanjima, KIN će ostvariti -- dana undefined, što ga čini tokenom vrijednim razmatranja.
Kakvo je predviđanje cijene za KIN sljedeći mjesec?
Prema Kindred Labs (KIN) alatu za predviđanje cijene, predviđena KIN cijena doseći će -- dana undefined.
Koliko će koštati 1 KIN za 2027?
Trenutačna cijena 1 Kindred Labs (KIN) je $0.0353. Na temelju gore navedenog modela predviđanja, očekuje se da će KIN porasti do 0.00%, dosegnuvši -- za 2027.
Koja je predviđena cijena za KIN u 2028?
Predviđa se da će Kindred Labs (KIN) rasti do 0.00% godišnje, dosegnuvši cijenu od -- po KIN za 2028.
Koja je procijenjena ciljana cijena za KIN u 2029?
Na temelju ulaznih podataka o predviđanju cijene, očekuje se da će Kindred Labs (KIN) rasti do 0.00%, s procijenjenom ciljnom cijenom od -- za 2029.
Koja je procijenjena ciljana cijena za KIN u 2030?
Na temelju ulaznih podataka o predviđanju cijene, očekuje se da će Kindred Labs (KIN) rasti do 0.00%, s procijenjenom ciljnom cijenom od -- za 2030.
Kakvo je KIN predviđanje cijene za 2040. godinu?
Predviđa se da će Kindred Labs (KIN) zabilježiti 0.00% rast godišnje, dosegnuvši cijenu od -- za 1 KIN do 2040.
Odricanje od odgovornosti

Sadržaj objavljen na našim stranicama s predviđanjima cijena kriptovaluta temelji se na informacijama i povratnim informacijama koje su nam dali korisnici MEXC platforme i/ili drugi izvori trećih strana. Predstavlja ti se „takav kakav jest” samo u informativne i ilustrativne svrhe, bez ikakvog zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Važno je napomenuti da predstavljena predviđanja cijena možda nisu točna i ne bi ih se trebalo tretirati kao takva. Buduće cijene mogu značajno odstupati od predstavljenih predviđanja i na njih se ne treba oslanjati pri donošenju investicijskih odluka.

Nadalje, ovaj se sadržaj ne smije tumačiti kao financijski savjet, niti mu je namjera preporučiti kupnju bilo kojeg određenog proizvoda ili usluge. MEXC platforma ni na koji način neće biti odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti kao rezultat pozivanja, korištenja i/ili oslanjanja na bilo koji sadržaj objavljen na našim stranicama za predviđanje cijena kriptovaluta. Bitno je znati da su cijene digitalnih sredstava podložne visokom tržišnom riziku i volatilnosti cijena. Vrijednost tvog ulaganja može se smanjiti ili povećati, a nema jamstva povrata prvobitno uloženog iznosa. U konačnici, isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke preuzimaš ti, a MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Imaj na umu da prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Trebaš ulagati samo u proizvode koje poznaješ i razumiješ povezane rizike. Pažljivo razmotri svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetuj s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvih odluka o ulaganju.