Intel (INTCON) Predviđanje cijene (USD)

Dobijte Intel predviđanja cijena za 2026., 2027., 2028., 2030. i više. Predvidite koliko će INTCON rasti u sljedećih 5 ili više godina. Trenutačno predvidite buduće scenarije cijena na temelju tržišnih trendova i sentimenta.

Unesite broj između -100 i 1,000 kako biste predvidjeli cijenu za Intel
%

*Izjava o odricanju odgovornosti: Sva predviđanja cijena temelje se na korisničkim podacima.

Predviđanje cijene Intel
$35.23
$35.23
-2.73%
USD
Stvarno
Predviđanje
Intel Predviđanje cijene za 2025.-2050. (USD)

Intel (INTCON) Predviđanje cijene za 2025. (ove godine)

Na temelju vašeg predviđanja, Intel bi mogao potencijalno ostvariti rast od 0.00%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 35.23 u 2025.

Intel (INTCON) Predviđanje cijene za 2026. (sljedeću godinu)

Na temelju vašeg predviđanja, Intel bi mogao potencijalno ostvariti rast od 5.00%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 36.9914 u 2026.

Intel (INTCON) Predviđanje cijene za 2027. (za 2 godine)

Prema modulu za predviđanje cijene, predviđena buduća cijena za 2027. godinu za INTCON je $ 38.8410 sa stopom rasta od 10.25%.

Intel (INTCON) Predviđanje cijene za 2028. (za 3 godine)

Prema modulu za predviđanje cijene, predviđena buduća cijena za 2028. godinu za INTCON je $ 40.7831 sa stopom rasta od 15.76%.

Intel (INTCON) Predviđanje cijene za 2029. (za 4 godine)

Slijedeći gore navedeni modul za predviđanje cijene, ciljana cijena za INTCON u 2029. je $ 42.8222 zajedno sa stopom rasta od 21.55%.

Intel (INTCON) Predviđanje cijene za 2030. (za 5 godina)

Slijedeći gore navedeni modul za predviđanje cijene, ciljana cijena za INTCON u 2030. je $ 44.9633 zajedno sa stopom rasta od 27.63%.

Intel (INTCON) Predviđanje cijene za 2040. (za 15 godina)

U 2040. godini, cijena Intel mogla bi potencijalno porasti za 107.89%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 73.2406.

Intel (INTCON) Predviđanje cijene za 2050. (za 25 godina)

U 2050. godini, cijena Intel mogla bi potencijalno porasti za 238.64%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 119.3012.

Godina
Cijena
Rast
  • 2025
    $ 35.23
    0.00%
  • 2026
    $ 36.9914
    5.00%
  • 2027
    $ 38.8410
    10.25%
  • 2028
    $ 40.7831
    15.76%
  • 2029
    $ 42.8222
    21.55%
  • 2030
    $ 44.9633
    27.63%
  • 2031
    $ 47.2115
    34.01%
  • 2032
    $ 49.5721
    40.71%
Godina
Cijena
Rast
  • 2033
    $ 52.0507
    47.75%
  • 2034
    $ 54.6532
    55.13%
  • 2035
    $ 57.3859
    62.89%
  • 2036
    $ 60.2552
    71.03%
  • 2037
    $ 63.2680
    79.59%
  • 2038
    $ 66.4314
    88.56%
  • 2039
    $ 69.7529
    97.99%
  • 2040
    $ 73.2406
    107.89%
Prikaži više

Kratkoročno predviđanje cijene Intel za danas, sutra, ovaj tjedan i 30 dana

Datum
Predviđanje cijena
Rast
  • November 21, 2025(Danas)
    $ 35.23
    0.00%
  • November 22, 2025(Sutra)
    $ 35.2348
    0.01%
  • November 28, 2025(Ovaj tjedan)
    $ 35.2637
    0.10%
  • December 21, 2025(30 dana)
    $ 35.3747
    0.41%
Predviđanje cijene Intel (INTCON) za danas

Predviđena cijene INTCON dana November 21, 2025(Danas), je $35.23. Ova projekcija odražava izračunati rezultat navedenog postotka rasta, dajući korisnicima snimku potencijalnog kretanja cijene za danas.

Predviđanje cijene Intel (INTCON) za sutra

Za November 22, 2025(Sutra), predviđanje cijene INTCON, koristeći postotak godišnjeg rasta od 5%, iznosi $35.2348. Ovi rezultati nude procijenjeni izgled vrijednosti tokena na temelju odabranih parametara.

Predviđanje cijene Intel (INTCON) za ovaj tjedan

Do November 28, 2025(Ovaj tjedan), predviđanje cijene za INTCON, korištenjem postotne godišnje stope rasta od 5%, iznosi $35.2637. Ova tjedna prognoza izračunava se na temelju istog postotka rasta kako bi se dobila ideja o potencijalnim cjenovnim trendovima u narednim danima.

Predviđanje cijene Intel (INTCON) za 30 dana

Gledajući 30 dana unaprijed, predviđena cijena INTCON iznosi $35.3747. Ovo predviđanje izvedeno je korištenjem unosa 5% godišnjeg rasta kako bi se procijenilo gdje bi vrijednost tokena mogla stajati nakon mjesec dana.

Statistika trenutačnih cijena Intel

$ 35.23
$ 35.23

-2.73%

$ 1.72M
$ 1.72M

48.97K
48.97K

$ 61.21K
$ 61.21K

--

Najnovija INTCON cijena iznosi $ 35.23. Ima 24-satnu promjenu od -2.73%, s 24-satnim obujmom trgovanja od $ 61.21K.
Nadalje, količina u optjecaju za INTCON iznosi 48.97K, a ukupna tržišna kapitalizacija $ 1.72M.

Kako kupiti Intel (INTCON)

Pokušavate kupiti INTCON? Sada možete kupiti INTCON putem kreditne kartice, bankovnog prijenosa, P2P-a i mnogih drugih načina plaćanja. Naučite kako kupiti Intel i započnite s MEXC-om odmah!

Naučite kako kupiti INTCON odmah

Povijesna cijena Intel

Prema posljednjim podacima prikupljenim na Intel stranici s cijenama uživo, trenutna cijena Intel je 35.06USD. Količina u optjecaju Intel(INTCON) je 0.00 INTCON, što mu daje tržišnu kapitalizaciju od $1.72M.

Razdoblje
Promjena(%)
Promjena(USD)
Najviša cijena
Najniža cijena
  • 24 sata
    0.00%
    $ 0.120000
    $ 36.59
    $ 34.4
  • 7 dana
    -0.03%
    $ -1.2100
    $ 36.8
    $ 33.63
  • 30 dana
    -0.07%
    $ -2.9399
    $ 350
    $ 33.63
24-satna izvedba

U posljednja 24 sata, Intel pokazao je kretanje cijene od $0.120000, odražavajući promjenu vrijednosti od 0.00%.

7-dnevna izvedba

Tijekom posljednjih 7 dana, Intel trgovan je po najvišoj cijeni od $36.8 i najnižoj cijeni od $33.63. Svjedočio je promjeni cijene od -0.03%. Ovaj nedavni trend pokazuje potencijal INTCON za daljnje kretanje na tržištu.

30-dnevna izvedba

Prošli mjesec, Intel je doživio promjenu od -0.07%, odražavajući približno $-2.9399 na njegovu vrijednost. To ukazuje da bi u bliskoj budućnosti moglo doći do daljnjih promjena cijene INTCON.

Provjerite kompletnu Intel povijest cijena za detaljne trendove na MEXC-u

Pogledajte cijelu INTCON povijest cijena

Kako radi modul za predviđanje cijene Intel (INTCON)?

Modul za predviđanje cijene Intel je alat jednostavan za korištenje koji ti pomaže procijeniti potencijalne buduće cijene INTCON na temelju tvojih vlastitih pretpostavki o rastu. Bilo da si iskusni trgovac ili znatiželjni investitor, ovaj modul nudi jednostavan i interaktivan način za predviđanje buduće vrijednosti tokena.

1. Unesi svoje predviđanje rasta

Započni unosom željenog postotka rasta, koji može biti pozitivan ili negativan, ovisno o tvojim tržišnim izgledima. To bi moglo odražavati tvoja očekivanja za Intel tijekom sljedeće godine, pet godina ili čak desetljeća u budućnosti.

2. Izračunaj buduću cijenu

Nakon što uneseš stopu rasta, klikni na gumb „Izračunaj”. Modul će odmah izračunati predviđenu buduću cijenu INTCON, što će ti dati jasnu vizualizaciju kako tvoje predviđanje utječe na vrijednost tokena tijekom vremena.

3. Istraži različite scenarije

Možeš eksperimentirati s različitim stopama rasta da vidiš kako različiti tržišni uvjeti mogu utjecati na cijenu Intel. Ova fleksibilnost ti omogućuje da analiziraš i optimistične i konzervativne prognoze, što ti pomaže u donošenju boljih informiranih odluka.

4. Mišljenje korisnika i uvidi u zajednicu

Modul također integrira podatke o raspoloženju korisnika, što ti omogućuje da usporediš svoja predviđanja s predviđanjima drugih korisnika. Ovaj zajednički doprinos nudi vrijedan uvid u to kako zajednica vidi budućnost INTCON.

Tehnički indikatori za predviđanje cijena

Kako bi se povećala točnost predviđanja, modul koristi niz tehničkih pokazatelja i tržišnih podataka. To uključuje:

Eksponencijalne pomične prosjeke (EMA): Pomaže u praćenju trenda cijene tokena izglađivanjem fluktuacija i pružanjem uvida u moguće preokrete trendova.

Bollingerovi pojasevi: Mjeri volatilnost tržišta i identificira potencijalne uvjete prekupnje ili preprodaje.

Indeks relativne snage (RSI): Procjenjuje zamah INTCON kako bi se utvrdilo je li u bikovskoj ili medvjeđoj fazi.

Divergencija konvergencije pokretnog prosjeka (MACD): Procjenjuje snagu i smjer kretanja cijena kako bi identificirao potencijalne ulazne i izlazne točke. Kombinirajući ove pokazatelje s tržišnim podacima u stvarnom vremenu, modul pruža dinamičko predviđanje cijena, što ti pomaže da stekneš dublji uvid u budući potencijal Intel.

Zašto je predviđanje cijena INTCON važno?

Predviđanje cijene INTCON ključno je iz nekoliko razloga, a ulagači se u uključuju u različite svrhe:

Razvoj investicijske strategije: Predviđanja pomažu ulagačima da formuliraju strategije. Procjenom budućih cijena mogu odlučiti kada kupiti, prodati ili zadržati kriptovalutu.

Procjena rizika: Razumijevanje potencijalnih kretanja cijena omogućuje investitorima da procijene rizik povezan s određenim sredstvima kriptovaluta. To je bitno za upravljanje i ublažavanje potencijalnih gubitaka.

Analiza tržišta: Predviđanja često uključuju analizu tržišnih trendova, vijesti i povijesnih podataka. Ova sveobuhvatna analiza pomaže investitorima u razumijevanju dinamike tržišta i čimbenika koji utječu na promjene cijena.

Diverzifikacija portfelja: Predviđanjem koje bi kriptovalute mogle imati dobre rezultate, ulagači mogu sukladno tome diverzificirati svoje portfelje, raspoređujući rizik na različita sredstva.

Dugoročno planiranje: Ulagači koji traže dugoročnu dobit oslanjaju se na predviđanja kako bi identificirali kriptovalute s potencijalom za rast u budućnosti.

Psihološka pripremljenost: Poznavanje mogućih cjenovnih scenarija priprema ulagače emocionalno i financijski za volatilnost tržišta.

Angažman zajednice: Predviđanja cijena kriptovaluta često pokreću rasprave unutar zajednice investitora, što dovodi do šireg razumijevanja i kolektivne mudrosti o tržišnim trendovima.

Česta pitanja (FAQ):

Vrijedi li ulagati u INTCON sada?
Prema vašim predviđanjima, INTCON će ostvariti -- dana undefined, što ga čini tokenom vrijednim razmatranja.
Kakvo je predviđanje cijene za INTCON sljedeći mjesec?
Prema Intel (INTCON) alatu za predviđanje cijene, predviđena INTCON cijena doseći će -- dana undefined.
Koliko će koštati 1 INTCON u 2026. godini?
Cijena 1 Intel (INTCON) danas iznosi $35.23. Prema gore navedenom modulu predviđanja, INTCON će se povećati za 0.00%, dosegnuvši -- u 2026.
Kolika je predviđena cijena za INTCON u 2027. godini?
Predviđa se da će Intel (INTCON) zabilježiti 0.00% godišnje, dosegnuvši cijenu od -- za 1 INTCON do 2027.
Koja je procijenjena ciljana cijena za INTCON u 2028. godini?
Prema vašim ulaznim podacima o predviđanju cijene, Intel (INTCON) će zabilježiti 0.00% rast, s procijenjenom ciljanom cijenom od -- u 2028.
Koja je procijenjena ciljana cijena za INTCON u 2029. godini?
Prema vašim ulaznim podacima o predviđanju cijene, Intel (INTCON) će zabilježiti 0.00% rast, s procijenjenom ciljanom cijenom od -- u 2029.
Koliko će koštati 1 INTCON u 2030. godini?
Cijena 1 Intel (INTCON) danas iznosi $35.23. Prema gore navedenom modulu predviđanja, INTCON će se povećati za 0.00%, dosegnuvši -- u 2030.
Kakvo je INTCON predviđanje cijene za 2040. godinu?
Predviđa se da će Intel (INTCON) zabilježiti 0.00% rast godišnje, dosegnuvši cijenu od -- za 1 INTCON do 2040.
Odricanje od odgovornosti

Sadržaj objavljen na našim stranicama s predviđanjima cijena kriptovaluta temelji se na informacijama i povratnim informacijama koje su nam dali korisnici MEXC platforme i/ili drugi izvori trećih strana. Predstavlja ti se „takav kakav jest” samo u informativne i ilustrativne svrhe, bez ikakvog zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Važno je napomenuti da predstavljena predviđanja cijena možda nisu točna i ne bi ih se trebalo tretirati kao takva. Buduće cijene mogu značajno odstupati od predstavljenih predviđanja i na njih se ne treba oslanjati pri donošenju investicijskih odluka.

Nadalje, ovaj se sadržaj ne smije tumačiti kao financijski savjet, niti mu je namjera preporučiti kupnju bilo kojeg određenog proizvoda ili usluge. MEXC platforma ni na koji način neće biti odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti kao rezultat pozivanja, korištenja i/ili oslanjanja na bilo koji sadržaj objavljen na našim stranicama za predviđanje cijena kriptovaluta. Bitno je znati da su cijene digitalnih sredstava podložne visokom tržišnom riziku i volatilnosti cijena. Vrijednost tvog ulaganja može se smanjiti ili povećati, a nema jamstva povrata prvobitno uloženog iznosa. U konačnici, isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke preuzimaš ti, a MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Imaj na umu da prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Trebaš ulagati samo u proizvode koje poznaješ i razumiješ povezane rizike. Pažljivo razmotri svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetuj s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvih odluka o ulaganju.