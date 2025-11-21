Na temelju vašeg predviđanja, Hybrid bi mogao potencijalno ostvariti rast od 0.00%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 0.000102 u 2025.

Na temelju vašeg predviđanja, Hybrid bi mogao potencijalno ostvariti rast od 5.00%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 0.000107 u 2026.

Prema modulu za predviđanje cijene, predviđena buduća cijena za 2027. godinu za HYB je $ 0.000113 sa stopom rasta od 10.25%.

Prema modulu za predviđanje cijene, predviđena buduća cijena za 2028. godinu za HYB je $ 0.000118 sa stopom rasta od 15.76%.

Slijedeći gore navedeni modul za predviđanje cijene, ciljana cijena za HYB u 2029. je $ 0.000124 zajedno sa stopom rasta od 21.55%.

Slijedeći gore navedeni modul za predviđanje cijene, ciljana cijena za HYB u 2030. je $ 0.000131 zajedno sa stopom rasta od 27.63%.

U 2040. godini, cijena Hybrid mogla bi potencijalno porasti za 107.89%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 0.000213.

U 2050. godini, cijena Hybrid mogla bi potencijalno porasti za 238.64%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 0.000347.