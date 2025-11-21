Na temelju vašeg predviđanja, Futu Holdings bi mogao potencijalno ostvariti rast od 0.00%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 159.04 u 2025.

Na temelju vašeg predviđanja, Futu Holdings bi mogao potencijalno ostvariti rast od 5.00%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 166.992 u 2026.

Prema modulu za predviđanje cijene, predviđena buduća cijena za 2027. godinu za FUTUON je $ 175.3416 sa stopom rasta od 10.25%.

Prema modulu za predviđanje cijene, predviđena buduća cijena za 2028. godinu za FUTUON je $ 184.1086 sa stopom rasta od 15.76%.

Slijedeći gore navedeni modul za predviđanje cijene, ciljana cijena za FUTUON u 2029. je $ 193.3141 zajedno sa stopom rasta od 21.55%.

Slijedeći gore navedeni modul za predviđanje cijene, ciljana cijena za FUTUON u 2030. je $ 202.9798 zajedno sa stopom rasta od 27.63%.

U 2040. godini, cijena Futu Holdings mogla bi potencijalno porasti za 107.89%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 330.6327.

U 2050. godini, cijena Futu Holdings mogla bi potencijalno porasti za 238.64%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 538.5658.