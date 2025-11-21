ERA (ERA) Predviđanje cijene (USD)

Dobijte ERA predviđanja cijena za 2026., 2027., 2028., 2030. i više. Predvidite koliko će ERA rasti u sljedećih 5 ili više godina. Trenutačno predvidite buduće scenarije cijena na temelju tržišnih trendova i sentimenta.

Unesite broj između -100 i 1,000 kako biste predvidjeli cijenu za ERA
%

*Izjava o odricanju odgovornosti: Sva predviđanja cijena temelje se na korisničkim podacima.

Predviđanje cijene ERA
$0.2417
-1.22%
USD
Stvarno
Predviđanje
ERA Predviđanje cijene za 2025.-2050. (USD)

ERA (ERA) Predviđanje cijene za 2025. (ove godine)

Na temelju vašeg predviđanja, ERA bi mogao potencijalno ostvariti rast od 0.00%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 0.2417 u 2025.

ERA (ERA) Predviđanje cijene za 2026. (sljedeću godinu)

Na temelju vašeg predviđanja, ERA bi mogao potencijalno ostvariti rast od 5.00%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 0.253785 u 2026.

ERA (ERA) Predviđanje cijene za 2027. (za 2 godine)

Prema modulu za predviđanje cijene, predviđena buduća cijena za 2027. godinu za ERA je $ 0.266474 sa stopom rasta od 10.25%.

ERA (ERA) Predviđanje cijene za 2028. (za 3 godine)

Prema modulu za predviđanje cijene, predviđena buduća cijena za 2028. godinu za ERA je $ 0.279797 sa stopom rasta od 15.76%.

ERA (ERA) Predviđanje cijene za 2029. (za 4 godine)

Slijedeći gore navedeni modul za predviđanje cijene, ciljana cijena za ERA u 2029. je $ 0.293787 zajedno sa stopom rasta od 21.55%.

ERA (ERA) Predviđanje cijene za 2030. (za 5 godina)

Slijedeći gore navedeni modul za predviđanje cijene, ciljana cijena za ERA u 2030. je $ 0.308477 zajedno sa stopom rasta od 27.63%.

ERA (ERA) Predviđanje cijene za 2040. (za 15 godina)

U 2040. godini, cijena ERA mogla bi potencijalno porasti za 107.89%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 0.502476.

ERA (ERA) Predviđanje cijene za 2050. (za 25 godina)

U 2050. godini, cijena ERA mogla bi potencijalno porasti za 238.64%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 0.818481.

Godina
Cijena
Rast
  • 2025
    $ 0.2417
    0.00%
  • 2026
    $ 0.253785
    5.00%
  • 2027
    $ 0.266474
    10.25%
  • 2028
    $ 0.279797
    15.76%
  • 2029
    $ 0.293787
    21.55%
  • 2030
    $ 0.308477
    27.63%
  • 2031
    $ 0.323901
    34.01%
  • 2032
    $ 0.340096
    40.71%
Godina
Cijena
Rast
  • 2033
    $ 0.357100
    47.75%
  • 2034
    $ 0.374956
    55.13%
  • 2035
    $ 0.393703
    62.89%
  • 2036
    $ 0.413389
    71.03%
  • 2037
    $ 0.434058
    79.59%
  • 2038
    $ 0.455761
    88.56%
  • 2039
    $ 0.478549
    97.99%
  • 2040
    $ 0.502476
    107.89%
Prikaži više

Kratkoročno predviđanje cijene ERA za danas, sutra, ovaj tjedan i 30 dana

Datum
Predviđanje cijena
Rast
  • November 21, 2025(Danas)
    $ 0.2417
    0.00%
  • November 22, 2025(Sutra)
    $ 0.241733
    0.01%
  • November 28, 2025(Ovaj tjedan)
    $ 0.241931
    0.10%
  • December 21, 2025(30 dana)
    $ 0.242693
    0.41%
Predviđanje cijene ERA (ERA) za danas

Predviđena cijene ERA dana November 21, 2025(Danas), je $0.2417. Ova projekcija odražava izračunati rezultat navedenog postotka rasta, dajući korisnicima snimku potencijalnog kretanja cijene za danas.

Predviđanje cijene ERA (ERA) za sutra

Za November 22, 2025(Sutra), predviđanje cijene ERA, koristeći postotak godišnjeg rasta od 5%, iznosi $0.241733. Ovi rezultati nude procijenjeni izgled vrijednosti tokena na temelju odabranih parametara.

Predviđanje cijene ERA (ERA) za ovaj tjedan

Do November 28, 2025(Ovaj tjedan), predviđanje cijene za ERA, korištenjem postotne godišnje stope rasta od 5%, iznosi $0.241931. Ova tjedna prognoza izračunava se na temelju istog postotka rasta kako bi se dobila ideja o potencijalnim cjenovnim trendovima u narednim danima.

Predviđanje cijene ERA (ERA) za 30 dana

Gledajući 30 dana unaprijed, predviđena cijena ERA iznosi $0.242693. Ovo predviđanje izvedeno je korištenjem unosa 5% godišnjeg rasta kako bi se procijenilo gdje bi vrijednost tokena mogla stajati nakon mjesec dana.

Statistika trenutačnih cijena ERA

$ 0.2417
-1.22%

$ 35.91M
148.50M
$ 229.14K
--

Najnovija ERA cijena iznosi $ 0.2417. Ima 24-satnu promjenu od -1.22%, s 24-satnim obujmom trgovanja od $ 229.14K.
Nadalje, količina u optjecaju za ERA iznosi 148.50M, a ukupna tržišna kapitalizacija $ 35.91M.

Kako kupiti ERA (ERA)

Pokušavate kupiti ERA? Sada možete kupiti ERA putem kreditne kartice, bankovnog prijenosa, P2P-a i mnogih drugih načina plaćanja. Naučite kako kupiti ERA i započnite s MEXC-om odmah!

Naučite kako kupiti ERA odmah

Povijesna cijena ERA

Prema posljednjim podacima prikupljenim na ERA stranici s cijenama uživo, trenutna cijena ERA je 0.2418USD. Količina u optjecaju ERA(ERA) je 0.00 ERA, što mu daje tržišnu kapitalizaciju od $35.91M.

Razdoblje
Promjena(%)
Promjena(USD)
Najviša cijena
Najniža cijena
  • 24 sata
    0.04%
    $ 0.009599
    $ 0.2545
    $ 0.2255
  • 7 dana
    -0.03%
    $ -0.007900
    $ 0.2778
    $ 0.2145
  • 30 dana
    -0.38%
    $ -0.1536
    $ 0.3987
    $ 0.2145
24-satna izvedba

U posljednja 24 sata, ERA pokazao je kretanje cijene od $0.009599, odražavajući promjenu vrijednosti od 0.04%.

7-dnevna izvedba

Tijekom posljednjih 7 dana, ERA trgovan je po najvišoj cijeni od $0.2778 i najnižoj cijeni od $0.2145. Svjedočio je promjeni cijene od -0.03%. Ovaj nedavni trend pokazuje potencijal ERA za daljnje kretanje na tržištu.

30-dnevna izvedba

Prošli mjesec, ERA je doživio promjenu od -0.38%, odražavajući približno $-0.1536 na njegovu vrijednost. To ukazuje da bi u bliskoj budućnosti moglo doći do daljnjih promjena cijene ERA.

Provjerite kompletnu ERA povijest cijena za detaljne trendove na MEXC-u

Pogledajte cijelu ERA povijest cijena

Kako radi modul za predviđanje cijene ERA (ERA)?

Modul za predviđanje cijene ERA je alat jednostavan za korištenje koji ti pomaže procijeniti potencijalne buduće cijene ERA na temelju tvojih vlastitih pretpostavki o rastu. Bilo da si iskusni trgovac ili znatiželjni investitor, ovaj modul nudi jednostavan i interaktivan način za predviđanje buduće vrijednosti tokena.

1. Unesi svoje predviđanje rasta

Započni unosom željenog postotka rasta, koji može biti pozitivan ili negativan, ovisno o tvojim tržišnim izgledima. To bi moglo odražavati tvoja očekivanja za ERA tijekom sljedeće godine, pet godina ili čak desetljeća u budućnosti.

2. Izračunaj buduću cijenu

Nakon što uneseš stopu rasta, klikni na gumb „Izračunaj”. Modul će odmah izračunati predviđenu buduću cijenu ERA, što će ti dati jasnu vizualizaciju kako tvoje predviđanje utječe na vrijednost tokena tijekom vremena.

3. Istraži različite scenarije

Možeš eksperimentirati s različitim stopama rasta da vidiš kako različiti tržišni uvjeti mogu utjecati na cijenu ERA. Ova fleksibilnost ti omogućuje da analiziraš i optimistične i konzervativne prognoze, što ti pomaže u donošenju boljih informiranih odluka.

4. Mišljenje korisnika i uvidi u zajednicu

Modul također integrira podatke o raspoloženju korisnika, što ti omogućuje da usporediš svoja predviđanja s predviđanjima drugih korisnika. Ovaj zajednički doprinos nudi vrijedan uvid u to kako zajednica vidi budućnost ERA.

Tehnički indikatori za predviđanje cijena

Kako bi se povećala točnost predviđanja, modul koristi niz tehničkih pokazatelja i tržišnih podataka. To uključuje:

Eksponencijalne pomične prosjeke (EMA): Pomaže u praćenju trenda cijene tokena izglađivanjem fluktuacija i pružanjem uvida u moguće preokrete trendova.

Bollingerovi pojasevi: Mjeri volatilnost tržišta i identificira potencijalne uvjete prekupnje ili preprodaje.

Indeks relativne snage (RSI): Procjenjuje zamah ERA kako bi se utvrdilo je li u bikovskoj ili medvjeđoj fazi.

Divergencija konvergencije pokretnog prosjeka (MACD): Procjenjuje snagu i smjer kretanja cijena kako bi identificirao potencijalne ulazne i izlazne točke. Kombinirajući ove pokazatelje s tržišnim podacima u stvarnom vremenu, modul pruža dinamičko predviđanje cijena, što ti pomaže da stekneš dublji uvid u budući potencijal ERA.

Zašto je predviđanje cijena ERA važno?

Predviđanje cijene ERA ključno je iz nekoliko razloga, a ulagači se u uključuju u različite svrhe:

Razvoj investicijske strategije: Predviđanja pomažu ulagačima da formuliraju strategije. Procjenom budućih cijena mogu odlučiti kada kupiti, prodati ili zadržati kriptovalutu.

Procjena rizika: Razumijevanje potencijalnih kretanja cijena omogućuje investitorima da procijene rizik povezan s određenim sredstvima kriptovaluta. To je bitno za upravljanje i ublažavanje potencijalnih gubitaka.

Analiza tržišta: Predviđanja često uključuju analizu tržišnih trendova, vijesti i povijesnih podataka. Ova sveobuhvatna analiza pomaže investitorima u razumijevanju dinamike tržišta i čimbenika koji utječu na promjene cijena.

Diverzifikacija portfelja: Predviđanjem koje bi kriptovalute mogle imati dobre rezultate, ulagači mogu sukladno tome diverzificirati svoje portfelje, raspoređujući rizik na različita sredstva.

Dugoročno planiranje: Ulagači koji traže dugoročnu dobit oslanjaju se na predviđanja kako bi identificirali kriptovalute s potencijalom za rast u budućnosti.

Psihološka pripremljenost: Poznavanje mogućih cjenovnih scenarija priprema ulagače emocionalno i financijski za volatilnost tržišta.

Angažman zajednice: Predviđanja cijena kriptovaluta često pokreću rasprave unutar zajednice investitora, što dovodi do šireg razumijevanja i kolektivne mudrosti o tržišnim trendovima.

Česta pitanja (FAQ):

Vrijedi li ulagati u ERA sada?
Prema vašim predviđanjima, ERA će ostvariti -- dana undefined, što ga čini tokenom vrijednim razmatranja.
Kakvo je predviđanje cijene za ERA sljedeći mjesec?
Prema ERA (ERA) alatu za predviđanje cijene, predviđena ERA cijena doseći će -- dana undefined.
Koliko će koštati 1 ERA u 2026. godini?
Cijena 1 ERA (ERA) danas iznosi $0.2417. Prema gore navedenom modulu predviđanja, ERA će se povećati za 0.00%, dosegnuvši -- u 2026.
Kolika je predviđena cijena za ERA u 2027. godini?
Predviđa se da će ERA (ERA) zabilježiti 0.00% godišnje, dosegnuvši cijenu od -- za 1 ERA do 2027.
Koja je procijenjena ciljana cijena za ERA u 2028. godini?
Prema vašim ulaznim podacima o predviđanju cijene, ERA (ERA) će zabilježiti 0.00% rast, s procijenjenom ciljanom cijenom od -- u 2028.
Koja je procijenjena ciljana cijena za ERA u 2029. godini?
Prema vašim ulaznim podacima o predviđanju cijene, ERA (ERA) će zabilježiti 0.00% rast, s procijenjenom ciljanom cijenom od -- u 2029.
Koliko će koštati 1 ERA u 2030. godini?
Cijena 1 ERA (ERA) danas iznosi $0.2417. Prema gore navedenom modulu predviđanja, ERA će se povećati za 0.00%, dosegnuvši -- u 2030.
Kakvo je ERA predviđanje cijene za 2040. godinu?
Predviđa se da će ERA (ERA) zabilježiti 0.00% rast godišnje, dosegnuvši cijenu od -- za 1 ERA do 2040.
Odricanje od odgovornosti

Sadržaj objavljen na našim stranicama s predviđanjima cijena kriptovaluta temelji se na informacijama i povratnim informacijama koje su nam dali korisnici MEXC platforme i/ili drugi izvori trećih strana. Predstavlja ti se „takav kakav jest” samo u informativne i ilustrativne svrhe, bez ikakvog zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Važno je napomenuti da predstavljena predviđanja cijena možda nisu točna i ne bi ih se trebalo tretirati kao takva. Buduće cijene mogu značajno odstupati od predstavljenih predviđanja i na njih se ne treba oslanjati pri donošenju investicijskih odluka.

Nadalje, ovaj se sadržaj ne smije tumačiti kao financijski savjet, niti mu je namjera preporučiti kupnju bilo kojeg određenog proizvoda ili usluge. MEXC platforma ni na koji način neće biti odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti kao rezultat pozivanja, korištenja i/ili oslanjanja na bilo koji sadržaj objavljen na našim stranicama za predviđanje cijena kriptovaluta. Bitno je znati da su cijene digitalnih sredstava podložne visokom tržišnom riziku i volatilnosti cijena. Vrijednost tvog ulaganja može se smanjiti ili povećati, a nema jamstva povrata prvobitno uloženog iznosa. U konačnici, isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke preuzimaš ti, a MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Imaj na umu da prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Trebaš ulagati samo u proizvode koje poznaješ i razumiješ povezane rizike. Pažljivo razmotri svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetuj s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvih odluka o ulaganju.