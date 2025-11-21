Na temelju vašeg predviđanja, Circle Internet bi mogao potencijalno ostvariti rast od 0.00%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 67.93 u 2025.

Na temelju vašeg predviđanja, Circle Internet bi mogao potencijalno ostvariti rast od 5.00%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 71.3265 u 2026.

Prema modulu za predviđanje cijene, predviđena buduća cijena za 2027. godinu za CRCLON je $ 74.8928 sa stopom rasta od 10.25%.

Prema modulu za predviđanje cijene, predviđena buduća cijena za 2028. godinu za CRCLON je $ 78.6374 sa stopom rasta od 15.76%.

Slijedeći gore navedeni modul za predviđanje cijene, ciljana cijena za CRCLON u 2029. je $ 82.5693 zajedno sa stopom rasta od 21.55%.

Slijedeći gore navedeni modul za predviđanje cijene, ciljana cijena za CRCLON u 2030. je $ 86.6978 zajedno sa stopom rasta od 27.63%.

U 2040. godini, cijena Circle Internet mogla bi potencijalno porasti za 107.89%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 141.2215.

U 2050. godini, cijena Circle Internet mogla bi potencijalno porasti za 238.64%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 230.0350.