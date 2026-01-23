Clippy (CLIPPY) Predviđanje cijene (USD)

Dobijte Clippy predviđanja cijena za 2027, 2028, 2029, 2030 i dalje. Predvidite koliko bi CLIPPY moglo rasti u sljedećih pet godina ili dulje, uz trenutne prognoze temeljene na tržišnim trendovima i raspoloženju.

Unesite broj između -100 i 1,000 kako biste predvidjeli cijenu za Clippy
%

*Izjava o odricanju odgovornosti: Sva predviđanja cijena temelje se na korisničkim podacima.

Predviđanje cijene Clippy
$0.001477
$0.001477$0.001477
+28.99%
USD
Stvarno
Predviđanje
Stranica zadnji put ažurirana: 2026-01-23 16:59:46 (UTC+8)

Clippy Predviđanje cijene za 2026–2050. (USD)

Clippy (CLIPPY) Predviđanje cijene za 2026 (ove godine)

Na temelju vašeg predviđanja, Clippy bi mogao ostvariti rast od 0.00%. Mogao bi dosegnuti trgovačku cijenu od $ 0.001477 u 2026.

Clippy (CLIPPY) Predviđanje cijene za 2027 (sljedeću godinu)

Na temelju vašeg predviđanja, Clippy bi mogao ostvariti rast od 5.00%. Mogao bi dosegnuti trgovačku cijenu od $ 0.001550 u 2027.

Clippy (CLIPPY) Predviđanje cijene za 2028 (za 2 godine)

Prema modelu predviđanja cijena, predviđa se da će CLIPPY doseći $ 0.001628 u 2028, što predstavlja stopu rasta od 10.25%.

Clippy (CLIPPY) Predviđanje cijene za 2029 (za 3 godine)

Prema modelu predviđanja cijena, predviđa se da će CLIPPY doseći $ 0.001709 u 2029, što predstavlja stopu rasta od 15.76%.

Clippy (CLIPPY) Predviđanje cijene za 2030 (za 4 godine)

Prema gore navedenom modelu predviđanja cijena, ciljana cijena CLIPPY u 2030 je $ 0.001795, s procijenjenom stopom rasta od 21.55%.

Clippy (CLIPPY) Predviđanje cijene za 2040. (za 14 godine)

U 2040. godini, cijena Clippy mogla bi potencijalno porasti za 97.99%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 0.002924.

Clippy (CLIPPY) Predviđanje cijene za 2050. (za 24 godine)

U 2050. godini, cijena Clippy mogla bi potencijalno porasti za 222.51%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 0.004763.

Godina
Cijena
Rast
  • 2026
    $ 0.001477
    0.00%
  • 2027
    $ 0.001550
    5.00%
  • 2028
    $ 0.001628
    10.25%
  • 2029
    $ 0.001709
    15.76%
  • 2030
    $ 0.001795
    21.55%
  • 2031
    $ 0.001885
    27.63%
  • 2032
    $ 0.001979
    34.01%
  • 2033
    $ 0.002078
    40.71%
Godina
Cijena
Rast
  • 2034
    $ 0.002182
    47.75%
  • 2035
    $ 0.002291
    55.13%
  • 2036
    $ 0.002405
    62.89%
  • 2037
    $ 0.002526
    71.03%
  • 2038
    $ 0.002652
    79.59%
  • 2039
    $ 0.002785
    88.56%
  • 2040
    $ 0.002924
    97.99%
  • 2050
    $ 0.004763
    222.51%

Kratkoročno predviđanje cijene Clippy za danas, sutra, ovaj tjedan i 30 dana

Datum
Predviđanje cijena
Rast
  • January 23, 2026(Danas)
    $ 0.001477
    0.00%
  • January 24, 2026(Sutra)
    $ 0.001477
    0.01%
  • January 30, 2026(Ovaj tjedan)
    $ 0.001478
    0.10%
  • February 22, 2026(30 dana)
    $ 0.001483
    0.41%
Predviđanje cijene Clippy (CLIPPY) za danas

Predviđena cijene CLIPPY dana January 23, 2026(Danas), je $0.001477. Ova projekcija odražava izračunati rezultat navedenog postotka rasta, dajući korisnicima snimku potencijalnog kretanja cijene za danas.

Predviđanje cijene Clippy (CLIPPY) za sutra

Za January 24, 2026(Sutra), predviđanje cijene CLIPPY, koristeći postotak godišnjeg rasta od 5%, iznosi $0.001477. Ovi rezultati nude procijenjeni izgled vrijednosti tokena na temelju odabranih parametara.

Predviđanje cijene Clippy (CLIPPY) za ovaj tjedan

Do January 30, 2026(Ovaj tjedan), predviđanje cijene za CLIPPY, korištenjem postotne godišnje stope rasta od 5%, iznosi $0.001478. Ova tjedna prognoza izračunava se na temelju istog postotka rasta kako bi se dobila ideja o potencijalnim cjenovnim trendovima u narednim danima.

Predviđanje cijene Clippy (CLIPPY) za 30 dana

Gledajući 30 dana unaprijed, predviđena cijena CLIPPY iznosi $0.001483. Ovo predviđanje izvedeno je korištenjem unosa 5% godišnjeg rasta kako bi se procijenilo gdje bi vrijednost tokena mogla stajati nakon mjesec dana.

Statistika trenutačnih cijena Clippy

$ 0.001477
$ 0.001477$ 0.001477

+28.99%

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

0.00
0.00 0.00

$ 54.55K
$ 54.55K$ 54.55K

--

Najnovija CLIPPY cijena iznosi $ 0.001477. Ima 24-satnu promjenu od +28.99%, s 24-satnim obujmom trgovanja od $ 54.55K.
Nadalje, količina u optjecaju za CLIPPY iznosi 0.00, a ukupna tržišna kapitalizacija $ 0.00.

Kako kupiti Clippy (CLIPPY)

Pokušavate kupiti CLIPPY? Sada možete kupiti CLIPPY putem kreditne kartice, bankovnog prijenosa, P2P-a i mnogih drugih načina plaćanja. Naučite kako kupiti Clippy i započnite s MEXC-om odmah!

Naučite kako kupiti CLIPPY odmah

Povijesna cijena Clippy

Prema posljednjim podacima prikupljenim na Clippy stranici s cijenama uživo, trenutna cijena Clippy je 0.001477USD. Količina u optjecaju Clippy(CLIPPY) je 0.00 CLIPPY, što mu daje tržišnu kapitalizaciju od $0.00.

Razdoblje
Promjena(%)
Promjena(USD)
Najviša cijena
Najniža cijena
  • 24 sata
    0.12%
    $ 0.000157
    $ 0.001722
    $ 0.001111
  • 7 dana
    1.95%
    $ 0.000977
    $ 0.001793
    $ 0.0005
  • 30 dana
    1.95%
    $ 0.000977
    $ 0.001793
    $ 0.0005
24-satna izvedba

U posljednja 24 sata, Clippy pokazao je kretanje cijene od $0.000157, odražavajući promjenu vrijednosti od 0.12%.

7-dnevna izvedba

Tijekom posljednjih 7 dana, Clippy trgovan je po najvišoj cijeni od $0.001793 i najnižoj cijeni od $0.0005. Svjedočio je promjeni cijene od 1.95%. Ovaj nedavni trend pokazuje potencijal CLIPPY za daljnje kretanje na tržištu.

30-dnevna izvedba

Prošli mjesec, Clippy je doživio promjenu od 1.95%, odražavajući približno $0.000977 na njegovu vrijednost. To ukazuje da bi u bliskoj budućnosti moglo doći do daljnjih promjena cijene CLIPPY.

Provjerite kompletnu Clippy povijest cijena za detaljne trendove na MEXC-u

Pogledajte cijelu CLIPPY povijest cijena

Kako radi modul za predviđanje cijene Clippy (CLIPPY)?

Modul za predviđanje cijene Clippy je alat jednostavan za korištenje koji ti pomaže procijeniti potencijalne buduće cijene CLIPPY na temelju tvojih vlastitih pretpostavki o rastu. Bilo da si iskusni trgovac ili znatiželjni investitor, ovaj modul nudi jednostavan i interaktivan način za predviđanje buduće vrijednosti tokena.

1. Unesi svoje predviđanje rasta

Započni unosom željenog postotka rasta, koji može biti pozitivan ili negativan, ovisno o tvojim tržišnim izgledima. To bi moglo odražavati tvoja očekivanja za Clippy tijekom sljedeće godine, pet godina ili čak desetljeća u budućnosti.

2. Izračunaj buduću cijenu

Nakon što uneseš stopu rasta, klikni na gumb „Izračunaj”. Modul će odmah izračunati predviđenu buduću cijenu CLIPPY, što će ti dati jasnu vizualizaciju kako tvoje predviđanje utječe na vrijednost tokena tijekom vremena.

3. Istraži različite scenarije

Možeš eksperimentirati s različitim stopama rasta da vidiš kako različiti tržišni uvjeti mogu utjecati na cijenu Clippy. Ova fleksibilnost ti omogućuje da analiziraš i optimistične i konzervativne prognoze, što ti pomaže u donošenju boljih informiranih odluka.

4. Mišljenje korisnika i uvidi u zajednicu

Modul također integrira podatke o raspoloženju korisnika, što ti omogućuje da usporediš svoja predviđanja s predviđanjima drugih korisnika. Ovaj zajednički doprinos nudi vrijedan uvid u to kako zajednica vidi budućnost CLIPPY.

Tehnički indikatori za predviđanje cijena

Kako bi se povećala točnost predviđanja, modul koristi niz tehničkih pokazatelja i tržišnih podataka. To uključuje:

Eksponencijalne pomične prosjeke (EMA): Pomaže u praćenju trenda cijene tokena izglađivanjem fluktuacija i pružanjem uvida u moguće preokrete trendova.

Bollingerovi pojasevi: Mjeri volatilnost tržišta i identificira potencijalne uvjete prekupnje ili preprodaje.

Indeks relativne snage (RSI): Procjenjuje zamah CLIPPY kako bi se utvrdilo je li u bikovskoj ili medvjeđoj fazi.

Divergencija konvergencije pokretnog prosjeka (MACD): Procjenjuje snagu i smjer kretanja cijena kako bi identificirao potencijalne ulazne i izlazne točke. Kombinirajući ove pokazatelje s tržišnim podacima u stvarnom vremenu, modul pruža dinamičko predviđanje cijena, što ti pomaže da stekneš dublji uvid u budući potencijal Clippy.

Zašto je predviđanje cijena CLIPPY važno?

Predviđanje cijene CLIPPY ključno je iz nekoliko razloga, a ulagači se u uključuju u različite svrhe:

Razvoj investicijske strategije: Predviđanja pomažu ulagačima da formuliraju strategije. Procjenom budućih cijena mogu odlučiti kada kupiti, prodati ili zadržati kriptovalutu.

Procjena rizika: Razumijevanje potencijalnih kretanja cijena omogućuje investitorima da procijene rizik povezan s određenim sredstvima kriptovaluta. To je bitno za upravljanje i ublažavanje potencijalnih gubitaka.

Analiza tržišta: Predviđanja često uključuju analizu tržišnih trendova, vijesti i povijesnih podataka. Ova sveobuhvatna analiza pomaže investitorima u razumijevanju dinamike tržišta i čimbenika koji utječu na promjene cijena.

Diverzifikacija portfelja: Predviđanjem koje bi kriptovalute mogle imati dobre rezultate, ulagači mogu sukladno tome diverzificirati svoje portfelje, raspoređujući rizik na različita sredstva.

Dugoročno planiranje: Ulagači koji traže dugoročnu dobit oslanjaju se na predviđanja kako bi identificirali kriptovalute s potencijalom za rast u budućnosti.

Psihološka pripremljenost: Poznavanje mogućih cjenovnih scenarija priprema ulagače emocionalno i financijski za volatilnost tržišta.

Angažman zajednice: Predviđanja cijena kriptovaluta često pokreću rasprave unutar zajednice investitora, što dovodi do šireg razumijevanja i kolektivne mudrosti o tržišnim trendovima.

Česta pitanja (FAQ):

Vrijedi li ulagati u CLIPPY sada?
Prema vašim predviđanjima, CLIPPY će ostvariti -- dana undefined, što ga čini tokenom vrijednim razmatranja.
Kakvo je predviđanje cijene za CLIPPY sljedeći mjesec?
Prema Clippy (CLIPPY) alatu za predviđanje cijene, predviđena CLIPPY cijena doseći će -- dana undefined.
Koliko će koštati 1 CLIPPY za 2027?
Trenutačna cijena 1 Clippy (CLIPPY) je $0.001477. Na temelju gore navedenog modela predviđanja, očekuje se da će CLIPPY porasti do 0.00%, dosegnuvši -- za 2027.
Koja je predviđena cijena za CLIPPY u 2028?
Predviđa se da će Clippy (CLIPPY) rasti do 0.00% godišnje, dosegnuvši cijenu od -- po CLIPPY za 2028.
Koja je procijenjena ciljana cijena za CLIPPY u 2029?
Na temelju ulaznih podataka o predviđanju cijene, očekuje se da će Clippy (CLIPPY) rasti do 0.00%, s procijenjenom ciljnom cijenom od -- za 2029.
Koja je procijenjena ciljana cijena za CLIPPY u 2030?
Na temelju ulaznih podataka o predviđanju cijene, očekuje se da će Clippy (CLIPPY) rasti do 0.00%, s procijenjenom ciljnom cijenom od -- za 2030.
Kakvo je CLIPPY predviđanje cijene za 2040. godinu?
Predviđa se da će Clippy (CLIPPY) zabilježiti 0.00% rast godišnje, dosegnuvši cijenu od -- za 1 CLIPPY do 2040.
Stranica zadnji put ažurirana: 2026-01-23 16:59:46 (UTC+8)

Odricanje od odgovornosti

Sadržaj objavljen na našim stranicama s predviđanjima cijena kriptovaluta temelji se na informacijama i povratnim informacijama koje su nam dali korisnici MEXC platforme i/ili drugi izvori trećih strana. Predstavlja ti se „takav kakav jest” samo u informativne i ilustrativne svrhe, bez ikakvog zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Važno je napomenuti da predstavljena predviđanja cijena možda nisu točna i ne bi ih se trebalo tretirati kao takva. Buduće cijene mogu značajno odstupati od predstavljenih predviđanja i na njih se ne treba oslanjati pri donošenju investicijskih odluka.

Nadalje, ovaj se sadržaj ne smije tumačiti kao financijski savjet, niti mu je namjera preporučiti kupnju bilo kojeg određenog proizvoda ili usluge. MEXC platforma ni na koji način neće biti odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti kao rezultat pozivanja, korištenja i/ili oslanjanja na bilo koji sadržaj objavljen na našim stranicama za predviđanje cijena kriptovaluta. Bitno je znati da su cijene digitalnih sredstava podložne visokom tržišnom riziku i volatilnosti cijena. Vrijednost tvog ulaganja može se smanjiti ili povećati, a nema jamstva povrata prvobitno uloženog iznosa. U konačnici, isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke preuzimaš ti, a MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Imaj na umu da prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Trebaš ulagati samo u proizvode koje poznaješ i razumiješ povezane rizike. Pažljivo razmotri svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetuj s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvih odluka o ulaganju.