Camp Network (CAMP) Predviđanje cijene (USD)

Dobijte Camp Network predviđanja cijena za 2026., 2027., 2028., 2030. i više. Predvidite koliko će CAMP rasti u sljedećih 5 ili više godina. Trenutačno predvidite buduće scenarije cijena na temelju tržišnih trendova i sentimenta.

Unesite broj između -100 i 1,000 kako biste predvidjeli cijenu za Camp Network
%

*Izjava o odricanju odgovornosti: Sva predviđanja cijena temelje se na korisničkim podacima.

Predviđanje cijene Camp Network
$0.009344
$0.009344$0.009344
-8.58%
USD
Stvarno
Predviđanje
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-11-21 00:40:49 (UTC+8)

Camp Network Predviđanje cijene za 2025.-2050. (USD)

Camp Network (CAMP) Predviđanje cijene za 2025. (ove godine)

Na temelju vašeg predviđanja, Camp Network bi mogao potencijalno ostvariti rast od 0.00%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 0.009344 u 2025.

Camp Network (CAMP) Predviđanje cijene za 2026. (sljedeću godinu)

Na temelju vašeg predviđanja, Camp Network bi mogao potencijalno ostvariti rast od 5.00%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 0.009811 u 2026.

Camp Network (CAMP) Predviđanje cijene za 2027. (za 2 godine)

Prema modulu za predviđanje cijene, predviđena buduća cijena za 2027. godinu za CAMP je $ 0.010301 sa stopom rasta od 10.25%.

Camp Network (CAMP) Predviđanje cijene za 2028. (za 3 godine)

Prema modulu za predviđanje cijene, predviđena buduća cijena za 2028. godinu za CAMP je $ 0.010816 sa stopom rasta od 15.76%.

Camp Network (CAMP) Predviđanje cijene za 2029. (za 4 godine)

Slijedeći gore navedeni modul za predviđanje cijene, ciljana cijena za CAMP u 2029. je $ 0.011357 zajedno sa stopom rasta od 21.55%.

Camp Network (CAMP) Predviđanje cijene za 2030. (za 5 godina)

Slijedeći gore navedeni modul za predviđanje cijene, ciljana cijena za CAMP u 2030. je $ 0.011925 zajedno sa stopom rasta od 27.63%.

Camp Network (CAMP) Predviđanje cijene za 2040. (za 15 godina)

U 2040. godini, cijena Camp Network mogla bi potencijalno porasti za 107.89%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 0.019425.

Camp Network (CAMP) Predviđanje cijene za 2050. (za 25 godina)

U 2050. godini, cijena Camp Network mogla bi potencijalno porasti za 238.64%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 0.031642.

Godina
Cijena
Rast
  • 2025
    $ 0.009344
    0.00%
  • 2026
    $ 0.009811
    5.00%
  • 2027
    $ 0.010301
    10.25%
  • 2028
    $ 0.010816
    15.76%
  • 2029
    $ 0.011357
    21.55%
  • 2030
    $ 0.011925
    27.63%
  • 2031
    $ 0.012521
    34.01%
  • 2032
    $ 0.013147
    40.71%
Godina
Cijena
Rast
  • 2033
    $ 0.013805
    47.75%
  • 2034
    $ 0.014495
    55.13%
  • 2035
    $ 0.015220
    62.89%
  • 2036
    $ 0.015981
    71.03%
  • 2037
    $ 0.016780
    79.59%
  • 2038
    $ 0.017619
    88.56%
  • 2039
    $ 0.018500
    97.99%
  • 2040
    $ 0.019425
    107.89%
Prikaži više

Kratkoročno predviđanje cijene Camp Network za danas, sutra, ovaj tjedan i 30 dana

Datum
Predviđanje cijena
Rast
  • November 21, 2025(Danas)
    $ 0.009344
    0.00%
  • November 22, 2025(Sutra)
    $ 0.009345
    0.01%
  • November 28, 2025(Ovaj tjedan)
    $ 0.009352
    0.10%
  • December 21, 2025(30 dana)
    $ 0.009382
    0.41%
Predviđanje cijene Camp Network (CAMP) za danas

Predviđena cijene CAMP dana November 21, 2025(Danas), je $0.009344. Ova projekcija odražava izračunati rezultat navedenog postotka rasta, dajući korisnicima snimku potencijalnog kretanja cijene za danas.

Predviđanje cijene Camp Network (CAMP) za sutra

Za November 22, 2025(Sutra), predviđanje cijene CAMP, koristeći postotak godišnjeg rasta od 5%, iznosi $0.009345. Ovi rezultati nude procijenjeni izgled vrijednosti tokena na temelju odabranih parametara.

Predviđanje cijene Camp Network (CAMP) za ovaj tjedan

Do November 28, 2025(Ovaj tjedan), predviđanje cijene za CAMP, korištenjem postotne godišnje stope rasta od 5%, iznosi $0.009352. Ova tjedna prognoza izračunava se na temelju istog postotka rasta kako bi se dobila ideja o potencijalnim cjenovnim trendovima u narednim danima.

Predviđanje cijene Camp Network (CAMP) za 30 dana

Gledajući 30 dana unaprijed, predviđena cijena CAMP iznosi $0.009382. Ovo predviđanje izvedeno je korištenjem unosa 5% godišnjeg rasta kako bi se procijenilo gdje bi vrijednost tokena mogla stajati nakon mjesec dana.

Statistika trenutačnih cijena Camp Network

$ 0.009344
$ 0.009344$ 0.009344

-8.58%

--
----

--
----

$ 485.49K
$ 485.49K$ 485.49K

--

Najnovija CAMP cijena iznosi $ 0.009344. Ima 24-satnu promjenu od -8.58%, s 24-satnim obujmom trgovanja od $ 485.49K.
Nadalje, količina u optjecaju za CAMP iznosi --, a ukupna tržišna kapitalizacija --.

Kako kupiti Camp Network (CAMP)

Pokušavate kupiti CAMP? Sada možete kupiti CAMP putem kreditne kartice, bankovnog prijenosa, P2P-a i mnogih drugih načina plaćanja. Naučite kako kupiti Camp Network i započnite s MEXC-om odmah!

Naučite kako kupiti CAMP odmah

Povijesna cijena Camp Network

Prema posljednjim podacima prikupljenim na Camp Network stranici s cijenama uživo, trenutna cijena Camp Network je 0.009374USD. Količina u optjecaju Camp Network(CAMP) je 0.00 CAMP, što mu daje tržišnu kapitalizaciju od $--.

Razdoblje
Promjena(%)
Promjena(USD)
Najviša cijena
Najniža cijena
  • 24 sata
    0.12%
    $ 0.001024
    $ 0.010853
    $ 0.008052
  • 7 dana
    -0.06%
    $ -0.000635
    $ 0.010853
    $ 0.008052
  • 30 dana
    -0.44%
    $ -0.007614
    $ 0.01765
    $ 0.008052
24-satna izvedba

U posljednja 24 sata, Camp Network pokazao je kretanje cijene od $0.001024, odražavajući promjenu vrijednosti od 0.12%.

7-dnevna izvedba

Tijekom posljednjih 7 dana, Camp Network trgovan je po najvišoj cijeni od $0.010853 i najnižoj cijeni od $0.008052. Svjedočio je promjeni cijene od -0.06%. Ovaj nedavni trend pokazuje potencijal CAMP za daljnje kretanje na tržištu.

30-dnevna izvedba

Prošli mjesec, Camp Network je doživio promjenu od -0.44%, odražavajući približno $-0.007614 na njegovu vrijednost. To ukazuje da bi u bliskoj budućnosti moglo doći do daljnjih promjena cijene CAMP.

Provjerite kompletnu Camp Network povijest cijena za detaljne trendove na MEXC-u

Pogledajte cijelu CAMP povijest cijena

Kako radi modul za predviđanje cijene Camp Network (CAMP)?

Modul za predviđanje cijene Camp Network je alat jednostavan za korištenje koji ti pomaže procijeniti potencijalne buduće cijene CAMP na temelju tvojih vlastitih pretpostavki o rastu. Bilo da si iskusni trgovac ili znatiželjni investitor, ovaj modul nudi jednostavan i interaktivan način za predviđanje buduće vrijednosti tokena.

1. Unesi svoje predviđanje rasta

Započni unosom željenog postotka rasta, koji može biti pozitivan ili negativan, ovisno o tvojim tržišnim izgledima. To bi moglo odražavati tvoja očekivanja za Camp Network tijekom sljedeće godine, pet godina ili čak desetljeća u budućnosti.

2. Izračunaj buduću cijenu

Nakon što uneseš stopu rasta, klikni na gumb „Izračunaj”. Modul će odmah izračunati predviđenu buduću cijenu CAMP, što će ti dati jasnu vizualizaciju kako tvoje predviđanje utječe na vrijednost tokena tijekom vremena.

3. Istraži različite scenarije

Možeš eksperimentirati s različitim stopama rasta da vidiš kako različiti tržišni uvjeti mogu utjecati na cijenu Camp Network. Ova fleksibilnost ti omogućuje da analiziraš i optimistične i konzervativne prognoze, što ti pomaže u donošenju boljih informiranih odluka.

4. Mišljenje korisnika i uvidi u zajednicu

Modul također integrira podatke o raspoloženju korisnika, što ti omogućuje da usporediš svoja predviđanja s predviđanjima drugih korisnika. Ovaj zajednički doprinos nudi vrijedan uvid u to kako zajednica vidi budućnost CAMP.

Tehnički indikatori za predviđanje cijena

Kako bi se povećala točnost predviđanja, modul koristi niz tehničkih pokazatelja i tržišnih podataka. To uključuje:

Eksponencijalne pomične prosjeke (EMA): Pomaže u praćenju trenda cijene tokena izglađivanjem fluktuacija i pružanjem uvida u moguće preokrete trendova.

Bollingerovi pojasevi: Mjeri volatilnost tržišta i identificira potencijalne uvjete prekupnje ili preprodaje.

Indeks relativne snage (RSI): Procjenjuje zamah CAMP kako bi se utvrdilo je li u bikovskoj ili medvjeđoj fazi.

Divergencija konvergencije pokretnog prosjeka (MACD): Procjenjuje snagu i smjer kretanja cijena kako bi identificirao potencijalne ulazne i izlazne točke. Kombinirajući ove pokazatelje s tržišnim podacima u stvarnom vremenu, modul pruža dinamičko predviđanje cijena, što ti pomaže da stekneš dublji uvid u budući potencijal Camp Network.

Zašto je predviđanje cijena CAMP važno?

Predviđanje cijene CAMP ključno je iz nekoliko razloga, a ulagači se u uključuju u različite svrhe:

Razvoj investicijske strategije: Predviđanja pomažu ulagačima da formuliraju strategije. Procjenom budućih cijena mogu odlučiti kada kupiti, prodati ili zadržati kriptovalutu.

Procjena rizika: Razumijevanje potencijalnih kretanja cijena omogućuje investitorima da procijene rizik povezan s određenim sredstvima kriptovaluta. To je bitno za upravljanje i ublažavanje potencijalnih gubitaka.

Analiza tržišta: Predviđanja često uključuju analizu tržišnih trendova, vijesti i povijesnih podataka. Ova sveobuhvatna analiza pomaže investitorima u razumijevanju dinamike tržišta i čimbenika koji utječu na promjene cijena.

Diverzifikacija portfelja: Predviđanjem koje bi kriptovalute mogle imati dobre rezultate, ulagači mogu sukladno tome diverzificirati svoje portfelje, raspoređujući rizik na različita sredstva.

Dugoročno planiranje: Ulagači koji traže dugoročnu dobit oslanjaju se na predviđanja kako bi identificirali kriptovalute s potencijalom za rast u budućnosti.

Psihološka pripremljenost: Poznavanje mogućih cjenovnih scenarija priprema ulagače emocionalno i financijski za volatilnost tržišta.

Angažman zajednice: Predviđanja cijena kriptovaluta često pokreću rasprave unutar zajednice investitora, što dovodi do šireg razumijevanja i kolektivne mudrosti o tržišnim trendovima.

Česta pitanja (FAQ):

Vrijedi li ulagati u CAMP sada?
Prema vašim predviđanjima, CAMP će ostvariti -- dana undefined, što ga čini tokenom vrijednim razmatranja.
Kakvo je predviđanje cijene za CAMP sljedeći mjesec?
Prema Camp Network (CAMP) alatu za predviđanje cijene, predviđena CAMP cijena doseći će -- dana undefined.
Koliko će koštati 1 CAMP u 2026. godini?
Cijena 1 Camp Network (CAMP) danas iznosi $0.009344. Prema gore navedenom modulu predviđanja, CAMP će se povećati za 0.00%, dosegnuvši -- u 2026.
Kolika je predviđena cijena za CAMP u 2027. godini?
Predviđa se da će Camp Network (CAMP) zabilježiti 0.00% godišnje, dosegnuvši cijenu od -- za 1 CAMP do 2027.
Koja je procijenjena ciljana cijena za CAMP u 2028. godini?
Prema vašim ulaznim podacima o predviđanju cijene, Camp Network (CAMP) će zabilježiti 0.00% rast, s procijenjenom ciljanom cijenom od -- u 2028.
Koja je procijenjena ciljana cijena za CAMP u 2029. godini?
Prema vašim ulaznim podacima o predviđanju cijene, Camp Network (CAMP) će zabilježiti 0.00% rast, s procijenjenom ciljanom cijenom od -- u 2029.
Koliko će koštati 1 CAMP u 2030. godini?
Cijena 1 Camp Network (CAMP) danas iznosi $0.009344. Prema gore navedenom modulu predviđanja, CAMP će se povećati za 0.00%, dosegnuvši -- u 2030.
Kakvo je CAMP predviđanje cijene za 2040. godinu?
Predviđa se da će Camp Network (CAMP) zabilježiti 0.00% rast godišnje, dosegnuvši cijenu od -- za 1 CAMP do 2040.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-11-21 00:40:49 (UTC+8)

Odricanje od odgovornosti

Sadržaj objavljen na našim stranicama s predviđanjima cijena kriptovaluta temelji se na informacijama i povratnim informacijama koje su nam dali korisnici MEXC platforme i/ili drugi izvori trećih strana. Predstavlja ti se „takav kakav jest” samo u informativne i ilustrativne svrhe, bez ikakvog zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Važno je napomenuti da predstavljena predviđanja cijena možda nisu točna i ne bi ih se trebalo tretirati kao takva. Buduće cijene mogu značajno odstupati od predstavljenih predviđanja i na njih se ne treba oslanjati pri donošenju investicijskih odluka.

Nadalje, ovaj se sadržaj ne smije tumačiti kao financijski savjet, niti mu je namjera preporučiti kupnju bilo kojeg određenog proizvoda ili usluge. MEXC platforma ni na koji način neće biti odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti kao rezultat pozivanja, korištenja i/ili oslanjanja na bilo koji sadržaj objavljen na našim stranicama za predviđanje cijena kriptovaluta. Bitno je znati da su cijene digitalnih sredstava podložne visokom tržišnom riziku i volatilnosti cijena. Vrijednost tvog ulaganja može se smanjiti ili povećati, a nema jamstva povrata prvobitno uloženog iznosa. U konačnici, isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke preuzimaš ti, a MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Imaj na umu da prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Trebaš ulagati samo u proizvode koje poznaješ i razumiješ povezane rizike. Pažljivo razmotri svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetuj s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvih odluka o ulaganju.