Na temelju vašeg predviđanja, Openverse Network bi mogao potencijalno ostvariti rast od 0.00%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 8.95 u 2025.

Na temelju vašeg predviđanja, Openverse Network bi mogao potencijalno ostvariti rast od 5.00%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 9.3974 u 2026.

Prema modulu za predviđanje cijene, predviđena buduća cijena za 2027. godinu za BTG je $ 9.8673 sa stopom rasta od 10.25%.

Prema modulu za predviđanje cijene, predviđena buduća cijena za 2028. godinu za BTG je $ 10.3607 sa stopom rasta od 15.76%.

Slijedeći gore navedeni modul za predviđanje cijene, ciljana cijena za BTG u 2029. je $ 10.8787 zajedno sa stopom rasta od 21.55%.

Slijedeći gore navedeni modul za predviđanje cijene, ciljana cijena za BTG u 2030. je $ 11.4227 zajedno sa stopom rasta od 27.63%.

U 2040. godini, cijena Openverse Network mogla bi potencijalno porasti za 107.89%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 18.6064.

U 2050. godini, cijena Openverse Network mogla bi potencijalno porasti za 238.64%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 30.3078.