Na temelju vašeg predviđanja, AVIAH Protocol bi mogao potencijalno ostvariti rast od 0.00%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 5.965 u 2025.

Na temelju vašeg predviđanja, AVIAH Protocol bi mogao potencijalno ostvariti rast od 5.00%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 6.2632 u 2026.

Prema modulu za predviđanje cijene, predviđena buduća cijena za 2027. godinu za AVIAH je $ 6.5764 sa stopom rasta od 10.25%.

Prema modulu za predviđanje cijene, predviđena buduća cijena za 2028. godinu za AVIAH je $ 6.9052 sa stopom rasta od 15.76%.

Slijedeći gore navedeni modul za predviđanje cijene, ciljana cijena za AVIAH u 2029. je $ 7.2504 zajedno sa stopom rasta od 21.55%.

Slijedeći gore navedeni modul za predviđanje cijene, ciljana cijena za AVIAH u 2030. je $ 7.6130 zajedno sa stopom rasta od 27.63%.

U 2040. godini, cijena AVIAH Protocol mogla bi potencijalno porasti za 107.89%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 12.4008.

U 2050. godini, cijena AVIAH Protocol mogla bi potencijalno porasti za 238.64%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 20.1996.