Na temelju vašeg predviđanja, Amazon.com xStock bi mogao potencijalno ostvariti rast od 0.00%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 225.36 u 2025.

Na temelju vašeg predviđanja, Amazon.com xStock bi mogao potencijalno ostvariti rast od 5.00%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 236.6280 u 2026.

Prema modulu za predviđanje cijene, predviđena buduća cijena za 2027. godinu za AMZNX je $ 248.4594 sa stopom rasta od 10.25%.

Prema modulu za predviđanje cijene, predviđena buduća cijena za 2028. godinu za AMZNX je $ 260.8823 sa stopom rasta od 15.76%.

Slijedeći gore navedeni modul za predviđanje cijene, ciljana cijena za AMZNX u 2029. je $ 273.9264 zajedno sa stopom rasta od 21.55%.

Slijedeći gore navedeni modul za predviđanje cijene, ciljana cijena za AMZNX u 2030. je $ 287.6228 zajedno sa stopom rasta od 27.63%.

U 2040. godini, cijena Amazon.com xStock mogla bi potencijalno porasti za 107.89%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 468.5072.

U 2050. godini, cijena Amazon.com xStock mogla bi potencijalno porasti za 238.64%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 763.1489.