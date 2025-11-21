Na temelju vašeg predviđanja, Amazon bi mogao potencijalno ostvariti rast od 0.00%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 223.72 u 2025.

Na temelju vašeg predviđanja, Amazon bi mogao potencijalno ostvariti rast od 5.00%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 234.906 u 2026.

Prema modulu za predviđanje cijene, predviđena buduća cijena za 2027. godinu za AMZNON je $ 246.6513 sa stopom rasta od 10.25%.

Prema modulu za predviđanje cijene, predviđena buduća cijena za 2028. godinu za AMZNON je $ 258.9838 sa stopom rasta od 15.76%.

Slijedeći gore navedeni modul za predviđanje cijene, ciljana cijena za AMZNON u 2029. je $ 271.9330 zajedno sa stopom rasta od 21.55%.

Slijedeći gore navedeni modul za predviđanje cijene, ciljana cijena za AMZNON u 2030. je $ 285.5297 zajedno sa stopom rasta od 27.63%.

U 2040. godini, cijena Amazon mogla bi potencijalno porasti za 107.89%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 465.0978.

U 2050. godini, cijena Amazon mogla bi potencijalno porasti za 238.64%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 757.5953.