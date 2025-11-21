Na temelju vašeg predviđanja, Adobe bi mogao potencijalno ostvariti rast od 0.00%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 317.4 u 2025.

Na temelju vašeg predviđanja, Adobe bi mogao potencijalno ostvariti rast od 5.00%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 333.27 u 2026.

Prema modulu za predviđanje cijene, predviđena buduća cijena za 2027. godinu za ADBEON je $ 349.9335 sa stopom rasta od 10.25%.

Prema modulu za predviđanje cijene, predviđena buduća cijena za 2028. godinu za ADBEON je $ 367.4301 sa stopom rasta od 15.76%.

Slijedeći gore navedeni modul za predviđanje cijene, ciljana cijena za ADBEON u 2029. je $ 385.8016 zajedno sa stopom rasta od 21.55%.

Slijedeći gore navedeni modul za predviđanje cijene, ciljana cijena za ADBEON u 2030. je $ 405.0917 zajedno sa stopom rasta od 27.63%.

U 2040. godini, cijena Adobe mogla bi potencijalno porasti za 107.89%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 659.8518.

U 2050. godini, cijena Adobe mogla bi potencijalno porasti za 238.64%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 1,074.8290.