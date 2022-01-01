XOCIETY
XO
XOCIETY
--0.00%
Najviša ponuda(--)
--
Upit za najnižu cijenu(--)
--
24-satni obujam(--)
--
Ukupni obujam(--)
--
Još nije navedeno ~ Još nije navedeno
Još nije navedeno
0.00%
Prikaži
Najviša ponuda(--)
--
Upit za najnižu cijenu(--)
--
24-satni obujam(--)
--
Ukupni obujam(--)
--
Još nije navedeno ~ Još nije navedeno
Još nije navedeno
0.00%
Prikaži
Grafikon tržišta
Informacije
Grafikon tržišta
Informacije
1m
15m
30m
1S
4S
1D
7D
Trend cijena
Trend dubine
Knjiga narudžbi
Ispunjeno
Knjiga narudžbi
Ispunjeno
Filteri
KoličinaIznosRadnja
Cijena
KoličinaIznosRadnja
Otvoreni nalozi(0)
Povijest narudžbi
Povijest namirenja