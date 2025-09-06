Bitwise lanceert vijf crypto-ETP’s op Zwitserse beurs

Bitwise heeft vijf nieuwe crypto-ETP's (Exchange Traded Product) genoteerd op de Zwitserse SIX Swiss Exchange. Met deze stap speelt de vermogensbeheerder in op de toenemende vraag in Europa naar veilige en gereguleerde toegang tot digitale activa. De lancering valt samen met het moment waarop verschillende landen in de regio hun wetgeving moderniseren om beleggers meer mogelijkheden te bieden. Bitwise gebruikt dit momentum om zijn aanbod te verbreden en beleggers een transparant instrument aan te reiken dat past binnen de bestaande financiële kaders. Bitwise en de lancering op de SIX Swiss Exchange De notering van vijf nieuwe producten door Bitwise markeert een duidelijke mijlpaal voor de Europese cryptomarkt. Dankzij de SIX Swiss Exchange krijgen beleggers voortaan op een eenvoudige manier toegang tot gereguleerde crypto-investeringen, zonder dat ze zelf wallets hoeven te beheren of technische kennis nodig hebben. Bitwise beheert inmiddels meer dan 15 miljard dollar aan klantassets, ruim het dubbele van oktober 2024. Met deze lancering onderstreept het bedrijf zijn strategie: innovatieve oplossingen aanbieden die toegankelijk zijn voor zowel particuliere beleggers als institutionele partijen. Het richt zich daarbij op producten die liquiditeit combineren met diversificatie, zodat ze naadloos aansluiten bij bestaande portefeuilles. CRYPTO ETPS HIT THE SWISS STOCK EXCHANGE Bitwise just listed 5 flagship crypto ETPs on the SIX Swiss Exchange — including $BTC, $ETH, $SOL, $XRP. More access for retail and institutions as crypto ETPs keep gaining ground. pic.twitter.com/Gat6lwstsx — Coin Bureau (@coinbureau) September 4, 2025 Welke crypto-assets zijn opgenomen in de vijf ETP’s Het pakket bestaat uit vijf ETP’s die ieder een ander segment van de cryptomarkt belichten. Het gaat om een Core Bitcoin ETP met lage kosten, een Ethereum Staking ETP, een Solana Staking ETP, een MSCI Digital Assets Select 20 ETP en een Physical XRP ETP. De Core Bitcoin ETP onderscheidt zich met een van de laagste kostenstructuren in de markt. De Ethereum Staking ETP biedt beleggers de mogelijkheid om te profiteren van stakingopbrengsten, gecombineerd met gunstige handelsvoorwaarden. De Solana Staking ETP speelt in op de groei van een ecosysteem dat steeds vaker wordt gebruikt voor DeFi-projecten en NFT-platforms. De MSCI Digital Assets Select 20 ETP volgt een index die meer dan 90 procent van de wereldwijde cryptomarktkapitalisatie vertegenwoordigt en elk kwartaal opnieuw wordt gewogen. En met de Physical XRP ETP krijgen beleggers directe blootstelling aan een asset die een marktwaarde heeft van meer dan 80 miljard dollar en breed wordt ingezet bij internationale betalingen en tokenization van echte activa. Deze brede samenstelling geeft beleggers de mogelijkheid om binnen één gereguleerde beursomgeving zowel gevestigde munten als nieuwe projecten op te nemen in hun portefeuille. Bitwise lists new ETP’s on the Swiss SIX Exchange Includes the physically backed XRP –> GXRP https://t.co/KqKLBXEidn pic.twitter.com/Y7xzE6WUWQ — Chad Steingraber (@ChadSteingraber) September 4, 2025 Zwitserland als toonaangevende Europese crypto-hub De keuze voor Zwitserland is logisch gezien de sterke positie van het land als hub voor digitale activa. Het land staat al jaren bekend als een belangrijke hub voor digitale activa. Heldere regelgeving, een stabiele economie en een robuuste financiële infrastructuur maken Zwitserland aantrekkelijk voor bedrijven en beleggers. De SIX Swiss Exchange, waar de nieuwe Bitwise-ETP’s zijn genoteerd, heeft bovendien een reputatie opgebouwd als een beurs met hoge standaarden op het gebied van veiligheid en transparantie. Ook buurlanden, zoals Duitsland en mogelijk binnenkort het Verenigd Koninkrijk, versoepelen hun regels om retailtoegang tot crypto-ETP's te vergroten. Daarmee groeit Zwitserland uit tot een natuurlijk middelpunt van de Europese markt. Voor beleggers biedt de Zwitserse aanpak een stabiele en gecontroleerde omgeving waarin nieuwe producten zich kunnen ontwikkelen. De duidelijke regelgeving en hoge transparantie versterken daarbij het vertrouwen in digitale activa. Institutionele adoptie en kansen voor beleggers De komst van gereguleerde ETP's verlaagt de drempel voor institutionele partijen die crypto in hun portefeuilles willen opnemen. Omdat de producten volledig fysiek worden gedekt en er een onafhankelijke trustee meekijkt, zijn beleggers beschermd in geval van een faillissement van de uitgever. Deze structuur sluit aan bij wat professionele investeerders gewend zijn bij traditionele beleggingsproducten. Tegelijkertijd handelen de ETP’s net zo eenvoudig als aandelen of ETF’s en passen ze moeiteloos in bestaande portefeuilles. Voor de bredere markt betekent dit een belangrijke stap richting verdere professionalisering en toegankelijkheid. Deze mix van veiligheid, gemak en duidelijke regulering maakt de drempel lager voor partijen die tot nu toe afwachtend waren. Voor hen biedt Bitwise een manier om op een toegankelijke en betrouwbare manier exposure naar crypto op te nemen, zonder zich te hoeven verdiepen in technische details. Bitwise versterkt de toegang tot gereguleerde crypto-ETP’s Met de vijf nieuwe ETP’s bouwt Bitwise voort op zijn ambitie om gereguleerde cryptoproducten in Europa breed beschikbaar te maken. De mix van gevestigde munten en innovatieve staking-oplossingen maakt de productlijn aantrekkelijk voor een uiteenlopend publiek, van beginnende particuliere beleggers tot grote institutionele partijen. Zwitserland bevestigt met deze noteringen opnieuw zijn rol als spil in de Europese cryptomarkt. 