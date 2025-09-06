2025-09-07 Sunday

Vijesti o kriptovalutama

Prepustite se najnovijim vijestima o kriptovalutama i novostima s tržišta
250 Million XRP Moves From Ripple To An Unknown Wallet

250 Million XRP Moves From Ripple To An Unknown Wallet

The post 250 Million XRP Moves From Ripple To An Unknown Wallet appeared on BitcoinEthereumNews.com. Astonishing XRP Transfer: 250 Million XRP Moves From Ripple To An Unknown Wallet Skip to content Home Crypto News Astonishing XRP Transfer: 250 Million XRP Moves from Ripple to an Unknown Wallet Source: https://bitcoinworld.co.in/xrp-transfer-ripple-wallet/
XRP
XRP$2.8349+0.93%
BRC20.COM
COM$0.018158-7.13%
Ambire Wallet
WALLET$0.02603-1.21%
Podijeli
BitcoinEthereumNews2025/09/06 04:20
Podijeli
12 Years After Launch, Dogecoin Investors Still Dream of $1, But This Cheaper Meme Coin Will Get There First

12 Years After Launch, Dogecoin Investors Still Dream of $1, But This Cheaper Meme Coin Will Get There First

In the 12 years since its launch, Dogecoin (DOGE) has defied expectations, soaring to a peak of $0.73. Yet, despite its $35 billion market cap and dreams of hitting $1, DOGE’s journey has been a rollercoaster, with its current price hovering around $0.23. Meanwhile, another meme coin, Little Pepe (LILPEPE), is positioned to skyrocket from […]
GET
GET$0.008647+0.83%
Capverse
CAP$0.13599+14.86%
Dreams Quest
DREAMS$0.0002796+0.90%
Podijeli
Cryptopolitan2025/09/06 04:20
Podijeli
World Liberty Finance Blacklists TRON Wallet Over $11M WLFI Case

World Liberty Finance Blacklists TRON Wallet Over $11M WLFI Case

Justin Sun called the blacklist "unjust" and warned it could undermine investor rights and broader confidence in the WLFI token.
SUN
SUN$0.020668-1.89%
WLFI
WLFI$0.2397+26.82%
Torch of Liberty
LIBERTY$0.08833-7.94%
Podijeli
CryptoPotato2025/09/06 04:19
Podijeli
Crypto Users Prefer Best Wallet Token

Crypto Users Prefer Best Wallet Token

The post Crypto Users Prefer Best Wallet Token appeared on BitcoinEthereumNews.com. ECB Pushes Digital Euro to Public: Crypto Users Prefer Best Wallet Token Sign Up for Our Newsletter! For updates and exclusive offers enter your email. Leah is a British journalist with a BA in Journalism, Media, and Communications and nearly a decade of content writing experience. Over the last four years, her focus has primarily been on Web3 technologies, driven by her genuine enthusiasm for decentralization and the latest technological advancements. She has contributed to leading crypto and NFT publications – Cointelegraph, Coinbound, Crypto News, NFT Plazas, Bitcolumnist, Techreport, and NFT Lately – which has elevated her to a senior role in crypto journalism. Whether crafting breaking news or in-depth reviews, she strives to engage her readers with the latest insights and information. Her articles often span the hottest cryptos, exchanges, and evolving regulations. As part of her ploy to attract crypto newbies into Web3, she explains even the most complex topics in an easily understandable and engaging way. Further underscoring her dynamic journalism background, she has written for various sectors, including software testing (TEST Magazine), travel (Travel Off Path), and music (Mixmag). When she’s not deep into a crypto rabbit hole, she’s probably island-hopping (with the Galapagos and Hainan being her go-to’s). Or perhaps sketching chalk pencil drawings while listening to the Pixies, her all-time favorite band. This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy Center or Cookie Policy. I Agree Source: https://bitcoinist.com/ecb-pushes-digital-euro-and-best-wallet-token/
DeepBook
DEEP$0.130049+0.88%
TokenFi
TOKEN$0.01263+1.04%
BRC20.COM
COM$0.018158-7.13%
Podijeli
BitcoinEthereumNews2025/09/06 04:19
Podijeli
US dollar just posted its fifth straight weekly loss, the longest since April 2023

US dollar just posted its fifth straight weekly loss, the longest since April 2023

The dollar just recorded its fifth straight week of losses, the worst losing streak since April 2023. This drop followed a weak U.S. labor market report that hit traders like a freight train. The Bloomberg Dollar Spot Index slumped as much as 0.7% on Friday, locking in another brutal week for the currency. So far this year, the dollar has fallen more than 8% against a group of global currencies. The moment the jobs data hit, traders flipped. They locked in bets that the Federal Reserve will cut rates this month, and not just a small trim. Some are even putting money on a half-point cut. Traders price in Fed cuts as inflation looms “After this report, markets will likely be priced dovishly for the Fed path,” said Jayati Bharadwaj, strategist at TD Securities. She added, “We maintain a bearish dollar structural view with an eye out for near-term bounce.” This bearish movement is gaining speed. Traders now expect the Fed to return to full-on monetary easing. Friday’s weak payroll numbers only fueled that. On top of that, investors are watching fiscal risks and former President Donald Trump’s tariffs, both weighing down the dollar like dead weight. “Today’s report was not great and just adds fuel to the fire of the idea that the Fed is slipping well behind the curve,” said Brad Bechtel, global head of FX at Jefferies. He added, “Market expectations for more rate cuts makes sense and next week’s inflation report is likely make or break on the dollar.” That report lands on Thursday. Estimates from Bloomberg suggest inflation will heat up in August. It’s expected to rise after staying locked at 2.7% for both June and July. If that number spikes, rate-cut pressure could ease. But if inflation stays calm, or even just drops, the Fed might finally blink. Traders aren’t waiting. Hedge funds and other speculators are already stacking bearish bets. As of the week ending August 26, net short positions on the dollar hit $5.6 billion, based on Commodity Futures Trading Commission data. These bets have stayed negative since April, and they’re growing. On Friday, the entire group of major currencies rose against the greenback. The yen and Swiss franc both gained around 1%. But Canada’s loonie trailed after jobs data showed the country lost positions for the second month in a row. That raises the chances the Bank of Canada will also cut rates soon, adding more pressure to the dollar across North America. KEY Difference Wire helps crypto brands break through and dominate headlines fast
NEAR
NEAR$2.442+2.47%
Threshold
T$0.01589+0.37%
Union
U$0.01104+9.85%
Podijeli
Coinstats2025/09/06 04:18
Podijeli
SOL Strategies: The First Solana Treasury Company Listed On Nasdaq

SOL Strategies: The First Solana Treasury Company Listed On Nasdaq

In a landmark development for the Solana (SOL) ecosystem, SOL Strategies has received approval for its listing on the Nasdaq, marking a significant milestone as the first treasury company associated with SOL to achieve this status. The company is set to begin trading under the ticker symbol “STKE” on September 9, 2025.  SOL Strategies Set To Make Nasdaq Debut Upon its Nasdaq debut, SOL Strategies will continue to maintain its presence on the Canadian Securities Exchange (CSE) under the symbol “HODL.” Notably, shares currently trading on the OTCQB Venture Market under the symbol “CYFRF” will automatically convert to the Nasdaq listing.  The listing is contingent upon meeting all regulatory requirements, including the approval of the Company’s Form 40-F Registration Statement by the United States Securities and Exchange Commission (SEC). Related Reading: Countdown To Crypto Chaos: Expert Warns Of Impending Collapse Post Bitcoin Peak Leah Wald, CEO of SOL Strategies, expressed enthusiasm about the Nasdaq listing, stating that it aligns the company with some of the most innovative technology firms globally.  She emphasized that this approval not only enhances liquidity for shareholders but also positions SOL Strategies to attract institutional investors who recognize the potential of Solana’s infrastructure. Wald further stated: As a leading Solana-focused company to reach this milestone, we’re proud to demonstrate the institutional quality and growth potential that exists within this high-performance blockchain ecosystem. Our listing opens new pathways for institutional capital to access Solana infrastructure through regulated and transparent markets SOL Price Surges The Nasdaq listing is anticipated to accelerate SOL Strategies’ growth in validator operations, driven by increased demand for Solana staking. Furthermore, it is expected to strengthen the company’s role as a gateway for institutional investment in Solana’s ecosystem.  Related Reading: First US Dogecoin ETF Could Debut Next Week—How Will It Impact Price? According to CoinGecko data, SOL Strategies holds 0.68% of the cryptocurrency’s supply, equivalent to 370,420 SOL tokens. This was reportedly achieved at a total cost of just over $62 million. This investment has resulted in a yield of $13 million for the company; at current prices, it is now valued at $75 million. The announcement sparked a new leg up for the SOL price, reaching as high as $210 on Friday. As of this writing, the altcoin has retraced back toward $205, meaning a 1.2% surge in the 24-hour time frame. Featured image from DALL-E, chart from TradingView.com
SynFutures
F$0.006355-0.42%
Solana
SOL$203.82+0.38%
Altcoin
ALTCOIN$0.0005844+2.31%
Podijeli
NewsBTC2025/09/06 04:17
Podijeli
SEC and CFTC Propose Regulated U.S. Perpetual Swaps

SEC and CFTC Propose Regulated U.S. Perpetual Swaps

The post SEC and CFTC Propose Regulated U.S. Perpetual Swaps appeared on BitcoinEthereumNews.com. Key Points: U.S. SEC and CFTC discuss introducing perpetual swaps under new regulations. Could reduce capital outflows from U.S. to overseas platforms. Regulatory clarity may shift liquidity back to U.S. markets. The U.S. SEC and CFTC are exploring regulatory measures to permit perpetual swaps in American markets, intending broader crypto-asset harmonization, including a stakeholder roundtable on September 29, 2025. If adopted, these regulations might shift perpetual swaps trading from offshore to U.S. markets, aligning with investor protection standards and potentially boosting domestic market liquidity. SEC, CFTC Eye Regulated Perpetual Swaps to Boost U.S. Markets The U.S. SEC and CFTC have announced plans to explore the introduction of perpetual swaps in regulated U.S. markets. SEC Chairman Paul S. Atkins and CFTC Acting Chair Caroline D. Pham will host a roundtable on September 29 to discuss the proposal further. The initiative aims to provide U.S. traders with access to perpetual swaps under new frameworks focused on investor protection and risk management. This would shift trading options from offshore platforms to domestic exchanges. “As the markets for securities and non-securities increasingly converge, we are excited to embark on a new beginning for coordination between U.S. market regulators. The work of the SEC and CFTC has never been more intertwined—and the wave of innovation before us never more dependent on the depth of our cooperation.” — Paul S. Atkins, Chairman, SEC, and Caroline D. Pham, Acting Chair, CFTC Regulatory Changes Could Mirror Futures Market Impact Did you know? The introduction of regulated perpetual swaps could echo the regulatory shifts witnessed during the CFTC’s approval of Bitcoin and Ethereum futures, greatly enhancing institutional crypto market participation. As of September 5, 2025, Bitcoin is trading at $110,430.98 with a market cap of $2.20 trillion and a 57.85% market dominance, according to CoinMarketCap. The 24-hour trading volume…
DAR Open Network
D$0.03144+0.44%
Union
U$0.01104+9.85%
Echo
ECHO$0.03134+8.70%
Podijeli
BitcoinEthereumNews2025/09/06 04:17
Podijeli
XRP Strengthens with SEC Clarity and 300+ Institutions as Momentum Builds for $3.00 Surge

XRP Strengthens with SEC Clarity and 300+ Institutions as Momentum Builds for $3.00 Surge

Detail: https://coincu.com/analysis/xrp-strengthens-with-sec-clarity/
XRP
XRP$2.8349+0.93%
BRC20.COM
COM$0.018158-7.13%
Podijeli
Coinstats2025/09/06 04:16
Podijeli
Bitwise lanceert vijf crypto-ETP’s op Zwitserse beurs

Bitwise lanceert vijf crypto-ETP’s op Zwitserse beurs

Snelle crypto updates? Connect op Instagram! Check onze Instagram   Bitwise heeft vijf nieuwe crypto-ETP’s (Exchange Traded Product) genoteerd op de Zwitserse SIX Swiss Exchange. Met deze stap speelt de vermogensbeheerder in op de toenemende vraag in Europa naar veilige en gereguleerde toegang tot digitale activa. De lancering valt samen met het moment waarop verschillende landen in de regio hun wetgeving moderniseren om beleggers meer mogelijkheden te bieden. Bitwise gebruikt dit momentum om zijn aanbod te verbreden en beleggers een transparant instrument aan te reiken dat past binnen de bestaande financiële kaders. Bitwise en de lancering op de SIX Swiss Exchange De notering van vijf nieuwe producten door Bitwise markeert een duidelijke mijlpaal voor de Europese cryptomarkt. Dankzij de SIX Swiss Exchange krijgen beleggers voortaan op een eenvoudige manier toegang tot gereguleerde crypto-investeringen, zonder dat ze zelf wallets hoeven te beheren of technische kennis nodig hebben. Bitwise beheert inmiddels meer dan 15 miljard dollar aan klantassets, ruim het dubbele van oktober 2024. Met deze lancering onderstreept het bedrijf zijn strategie: innovatieve oplossingen aanbieden die toegankelijk zijn voor zowel particuliere beleggers als institutionele partijen. Het richt zich daarbij op producten die liquiditeit combineren met diversificatie, zodat ze naadloos aansluiten bij bestaande portefeuilles. CRYPTO ETPS HIT THE SWISS STOCK EXCHANGE Bitwise just listed 5 flagship crypto ETPs on the SIX Swiss Exchange — including $BTC, $ETH, $SOL, $XRP. More access for retail and institutions as crypto ETPs keep gaining ground. pic.twitter.com/Gat6lwstsx — Coin Bureau (@coinbureau) September 4, 2025 Welke crypto-assets zijn opgenomen in de vijf ETP’s Het pakket bestaat uit vijf ETP’s die ieder een ander segment van de cryptomarkt belichten. Het gaat om een Core Bitcoin ETP met lage kosten, een Ethereum Staking ETP, een Solana Staking ETP, een MSCI Digital Assets Select 20 ETP en een Physical XRP ETP. De Core Bitcoin ETP onderscheidt zich met een van de laagste kostenstructuren in de markt. De Ethereum Staking ETP biedt beleggers de mogelijkheid om te profiteren van stakingopbrengsten, gecombineerd met gunstige handelsvoorwaarden. De Solana Staking ETP speelt in op de groei van een ecosysteem dat steeds vaker wordt gebruikt voor DeFi-projecten en NFT-platforms. De MSCI Digital Assets Select 20 ETP volgt een index die meer dan 90 procent van de wereldwijde cryptomarktkapitalisatie vertegenwoordigt en elk kwartaal opnieuw wordt gewogen. En met de Physical XRP ETP krijgen beleggers directe blootstelling aan een asset die een marktwaarde heeft van meer dan 80 miljard dollar en breed wordt ingezet bij internationale betalingen en tokenization van echte activa. Deze brede samenstelling geeft beleggers de mogelijkheid om binnen één gereguleerde beursomgeving zowel gevestigde munten als nieuwe projecten op te nemen in hun portefeuille. Bitwise lists new ETP’s on the Swiss SIX Exchange Includes the physically backed XRP –> GXRP https://t.co/KqKLBXEidn pic.twitter.com/Y7xzE6WUWQ — Chad Steingraber (@ChadSteingraber) September 4, 2025 Zwitserland als toonaangevende Europese crypto-hub De keuze voor Zwitserland is logisch gezien de sterke positie van het land als hub voor digitale activa. Het land staat al jaren bekend als een belangrijke hub voor digitale activa. Heldere regelgeving, een stabiele economie en een robuuste financiële infrastructuur maken Zwitserland aantrekkelijk voor bedrijven en beleggers. De SIX Swiss Exchange, waar de nieuwe Bitwise-ETP’s zijn genoteerd, heeft bovendien een reputatie opgebouwd als een beurs met hoge standaarden op het gebied van veiligheid en transparantie. Ook buurlanden, zoals Duitsland en mogelijk binnenkort het Verenigd Koninkrijk, versoepelen hun regels om retailtoegang tot crypto-ETP’s te vergroten. Daarmee groeit Zwitserland uit tot een natuurlijk middelpunt van de Europese markt. Voor beleggers biedt de Zwitserse aanpak een stabiele en gecontroleerde omgeving waarin nieuwe producten zich kunnen ontwikkelen. De duidelijke regelgeving en hoge transparantie versterken daarbij het vertrouwen in digitale activa. Welke crypto nu kopen?Wil jij weten welke crypto nu goed is om te kopen? Lees onze handige gids! Welke crypto nu kopen? Fed-voorzitter Jerome Powell heeft aangekondigd dat de rentes binnenkort zomaar eens omlaag zouden kunnen gaan, en tegelijkertijd blijft BlackRock volop crypto kopen, en dus lijkt de markt klaar om te gaan stijgen. Eén vraag komt telkens terug: welke crypto moet je nu kopen? In dit artikel bespreken we de munten die… Continue reading Bitwise lanceert vijf crypto-ETP’s op Zwitserse beurs document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { var screenWidth = window.innerWidth; var excerpts = document.querySelectorAll('.lees-ook-description'); excerpts.forEach(function(description) { var excerpt = description.getAttribute('data-description'); var wordLimit = screenWidth wordLimit) { var trimmedDescription = excerpt.split(' ').slice(0, wordLimit).join(' ') + '...'; description.textContent = trimmedDescription; } }); }); Institutionele adoptie en kansen voor beleggers De komst van gereguleerde ETP’s verlaagt de drempel voor institutionele partijen die crypto in hun portefeuilles willen opnemen. Omdat de producten volledig fysiek worden gedekt en er een onafhankelijke trustee meekijkt, zijn beleggers beschermd in geval van een faillissement van de uitgever. Deze structuur sluit aan bij wat professionele investeerders gewend zijn bij traditionele beleggingsproducten. Tegelijkertijd handelen de ETP’s net zo eenvoudig als aandelen of ETF’s en passen ze moeiteloos in bestaande portefeuilles. Voor de bredere markt betekent dit een belangrijke stap richting verdere professionalisering en toegankelijkheid. Deze mix van veiligheid, gemak en duidelijke regulering maakt de drempel lager voor partijen die tot nu toe afwachtend waren. Voor hen biedt Bitwise een manier om op een toegankelijke en betrouwbare manier exposure naar crypto op te nemen, zonder zich te hoeven verdiepen in technische details. Bitwise versterkt de toegang tot gereguleerde crypto-ETP’s Met de vijf nieuwe ETP’s bouwt Bitwise voort op zijn ambitie om gereguleerde cryptoproducten in Europa breed beschikbaar te maken. De mix van gevestigde munten en innovatieve staking-oplossingen maakt de productlijn aantrekkelijk voor een uiteenlopend publiek, van beginnende particuliere beleggers tot grote institutionele partijen. Zwitserland bevestigt met deze noteringen opnieuw zijn rol als spil in de Europese cryptomarkt. Koop je crypto via Best Wallet Best wallet is een topklasse crypto wallet waarmee je anoniem crypto kan kopen. Met meer dan 60 chains gesupport kan je al je main crypto coins aanschaffen via Best Wallet. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek. Het bericht Bitwise lanceert vijf crypto-ETP’s op Zwitserse beurs is geschreven door Sebastiaan Krijnen en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.
Threshold
T$0.01589+0.37%
SIX
SIX$0.02149+0.42%
Solana
SOL$203.82+0.38%
Podijeli
Coinstats2025/09/06 04:16
Podijeli
Polymarket hits all-time high for new markets created as platform eyes US return

Polymarket hits all-time high for new markets created as platform eyes US return

Earlier this week, Polymarket CEO Shayne Coplan said the platform has the "green light" to enter the United States.
Light
LIGHT$0.03208-9.19%
Podijeli
Coinstats2025/09/06 04:16
Podijeli

Vijesti u trendu

Više

From SHIB’s 50% Upside to APC’s 10,001% Projections: Why Analysts Call Them the Top New Meme Coins to Invest in Now

Crypto sentiment moves into Fear as interest wanes on ‘obscure altcoins’

Massive DOGE Interest Stays Put Amid Trading Slowdown

Over 16,000 Investors Have Already Backed Mutuum Finance (MUTM), Here’s Why Experts Predict It Could Be a 30x Token

Data: 107,000 Bitcoins have been mined since the beginning of the year, and whales holding over 100 Bitcoins have increased their holdings by 130,912.