2025-09-07 Sunday

Vijesti o kriptovalutama

Prepustite se najnovijim vijestima o kriptovalutama i novostima s tržišta
Dolly Parton Returns With A New Top 10 Bestseller

Dolly Parton Returns With A New Top 10 Bestseller

The post Dolly Parton Returns With A New Top 10 Bestseller appeared on BitcoinEthereumNews.com. Dolly Parton returns with Zac Brown Band on “Butterfly,” debuting at No. 4 on iTunes Top Songs as the country group readies its Love & Fear album. FRISCO, TEXAS – MAY 11: Dolly Parton attends the 58th Academy Of Country Music Awards at The Ford Center at The Star on May 11, 2023 in Frisco, Texas. (Photo by Theo Wargo/WireImage) WireImage Months after losing her husband of decades just months ago, Dolly Parton is back with new music. The legendary country artist took time away from the spotlight and only shared one track in honor of her love – the heartbreaking “If You Hadn’t Been There” – then remained quiet as she mourned. Now, the singer-songwriter teams up with one of the biggest groups in country music for what has turned into one of the hottest tracks of the new tracking week, which begins this Friday (September 5). “Butterfly” Marks Dolly Parton’s Latest Release Parton has partnered with Zac Brown Band for “Butterfly.” The title is a personal one for her, as the word has long been associated with her career and even appears in her official logo. The powerhouse talent has built an entire imprint, Butterfly Records, which she has used to release many of her recent albums. At the time of writing, “Butterfly” ranks at No. 4 on the iTunes Top Songs chart in America. Zac Brown Band Lands Two Bestsellers Zac Brown Band didn’t only share its collaboration with Parton this week. The Grammy-winning group dropped two new tracks, both of which are already bestsellers. Sitting just beneath “Butterfly” is “Give It Away,” which appears at No. 5 on the iTunes Top Songs list. iTunes Chart Led by “End of You” Parton and Zac Brown Band may have new hits to celebrate, but they aren’t leading the…
Honorswap
HONOR$0.4239--%
Threshold
T$0.01589+0.37%
Seed.Photo
PHOTO$1.388-2.58%
Podijeli
BitcoinEthereumNews2025/09/06 05:27
Podijeli
Lighter TVL Surges Above $350 Million

Lighter TVL Surges Above $350 Million

The post Lighter TVL Surges Above $350 Million appeared on BitcoinEthereumNews.com. Capital is pouring into the perpetuals trading platform as its closed beta draws to an end. Decentralized perpetuals exchange Lighter is attracting increased inflows as it prepares to close its private beta phase and open to the public. The exchange crossed $350 million in total value locked (TVL) on Sept 3, and is at $375 million today, representing a 90% increase from the beginning of August. Lighter TVL – DeFiLlama While there is no set date for the public launch, the project posted on X on July 31, “Lighter Private Beta Ending Soon!”. Currently, the platform is gated by invite codes, which users receive based on trading activity and total points earned. Lighter also introduced pre-launch derivatives on Aug. 26, debuting with World Liberty Financial’s WLFI token. LINEA and XPL pre-markets are also available on Lighter, but record significantly lower volume than competing venues such as Hyperliquid. Lighter recorded $1.1 million in XPL pre-market trading volume over the last 24 hours, compared to Hyperliquid’s $23 million, despite a controversial market manipulation incident on Hyperliquid’s XPL perps. Traders have also been using Lighter’s liquidity provider vault, LLP, to earn yield on their profits and stablecoins. The pool allows variable deposit sizes based on a user’s total points on Lighter, but contributed funds are currently earning 68% APR with $145 million deposited, making up 38.5% of the platform’s TVL. Source: https://thedefiant.io/news/defi/lighter-tvl-surges-above-usd350-million
WLFI
WLFI$0.2398+26.87%
Torch of Liberty
LIBERTY$0.08818-8.09%
DeFi
DEFI$0.0016+1.01%
Podijeli
BitcoinEthereumNews2025/09/06 05:26
Podijeli
Whales Have Been Very Active in Recent Hours: Here Are the Altcoins They Bought and Sold

Whales Have Been Very Active in Recent Hours: Here Are the Altcoins They Bought and Sold

Cryptocurrency whales have been making a significant number of transactions in recent hours. Here's what you need to know. Continue Reading: Whales Have Been Very Active in Recent Hours: Here Are the Altcoins They Bought and Sold
SphereX
HERE$0.000201-25.27%
Podijeli
Coinstats2025/09/06 05:26
Podijeli
Tesla propose a new performance-based pay package for its CEO, Elon Musk, valued at nearly $1 trillion

Tesla propose a new performance-based pay package for its CEO, Elon Musk, valued at nearly $1 trillion

Tesla has proposed a new performance-based pay package for its CEO, Elon Musk, valued at nearly $1 trillion.
Dogelon Mars
ELON$0.00000009716+0.92%
Podijeli
Cryptopolitan2025/09/06 05:25
Podijeli
US-Europe Tensions Spike with Massive Google Fine

US-Europe Tensions Spike with Massive Google Fine

The EU fined Google 2.95 billion euros, accusing it of adtech market abuse. Trump criticized the penalty, treating it as an attack on US economic interests. Continue Reading:US-Europe Tensions Spike with Massive Google Fine The post US-Europe Tensions Spike with Massive Google Fine appeared first on COINTURK NEWS.
OFFICIAL TRUMP
TRUMP$8.456+1.86%
FINE
FINE$0.0000000013959-0.12%
Podijeli
Coinstats2025/09/06 05:25
Podijeli
A Powerful Leap In AI Gaming Tools And Creator Economy

A Powerful Leap In AI Gaming Tools And Creator Economy

The post A Powerful Leap In AI Gaming Tools And Creator Economy appeared on BitcoinEthereumNews.com. Roblox Innovation: A Powerful Leap In AI Gaming Tools And Creator Economy Skip to content Home AI News Roblox Innovation: A Powerful Leap in AI Gaming Tools and Creator Economy Source: https://bitcoinworld.co.in/roblox-innovation-gaming-ai/
BRC20.COM
COM$0.018158-7.13%
Sleepless AI
AI$0.1248+4.34%
Podijeli
BitcoinEthereumNews2025/09/06 05:23
Podijeli
Best Crypto Presale 2025: Analysts Rank MAGACOIN FINANCE With XRP and Avalanche Among Top 3 Buys

Best Crypto Presale 2025: Analysts Rank MAGACOIN FINANCE With XRP and Avalanche Among Top 3 Buys

Detail: https://coincu.com/pr/best-crypto-presale-2025-analysts-rank-magacoin-finance-with-xrp-and-avalanche-among-top-3-buys/
XRP
XRP$2.8347+0.92%
TOP Network
TOP$0.000096--%
BRC20.COM
COM$0.018158-7.13%
Podijeli
Coinstats2025/09/06 05:20
Podijeli
Trump Media sluit omstreden deal met Crypto.com voor $6,4 miljard aan tokens

Trump Media sluit omstreden deal met Crypto.com voor $6,4 miljard aan tokens

Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord Een opvallende crypto-alliantie trekt wereldwijd de aandacht: Trump Media & Technology Group (TMTG), het moederbedrijf achter het sociale mediaplatform Truth Social, kondigt een deal aan met Crypto.com ter waarde van maar liefst $6,4 miljard. De samenwerking roept vragen op over belangenverstrengeling, politieke invloed en de geloofwaardigheid van CRO als digitale munt. Daarnaast is een token van een beurs echt wat anders dan aandelen. Het gaat om veel minder zekerheid dan bij aandelen. Een token geeft je allicht bepaalde (tijdelijke) rechten. Terwijl aandelen aan allerlei lokale regels vastzitten. Dit maakt deze deal van Trump Media extra opvallend. Trump Media koopt 684 miljoen CRO-tokens tegen bodemprijs Trump Media bevestigt in een persbericht dat het 684,4 miljoen Cronos (CRO) tokens aankoopt, het native token van Crypto.com, tegen een prijs van $0,153 per stuk. De aankoop vertegenwoordigt een initiële investering van ongeveer $105 miljoen, via een combinatie van aandelen en contanten. De tokens maken deel uit van een grotere strategie om een gezamenlijke cryptoschatkist van $6,4 miljard op te bouwen. De transactie wordt uitgevoerd onder een lock-upperiode, al blijft onduidelijk hoe lang die duurt. De CRO-prijs noteert inmiddels rond de $0,27 – een stijging van meer dan 66% sinds het bekendmaken van de deal op 26 augustus. Daarmee lijkt Trump Media direct te profiteren van de koersstijging. CRO-integratie op Truth Social via beloningsprogramma Volgens Trump Media biedt de overeenkomst de mogelijkheid om CRO-tokens te integreren op Truth Social, onder meer als beloning voor gebruikers. Hoewel er nog weinig bekend is over hoe dit beloningsprogramma eruit zal zien, lijkt het project gericht op het stimuleren van gebruikersactiviteit op het platform. De deal komt voort uit de eerder aangekondigde Trump Media Group CRO Strategy, een joint venture tussen Trump Media, Crypto.com en investeringsvehikel Yorkville Acquisition. Het doel is om CRO te positioneren als een kernmunt binnen de digitale economie rond Trump Media. Belangenverstrengeling en politieke belangen? De timing en aard van de samenwerking zorgen voor stevige kritiek. De nauwe banden tussen Trump en Crypto.com roepen vragen op over mogelijke belangenverstrengeling, zeker nu Trump opnieuw kandidaat is voor het Amerikaanse presidentschap. Het feit dat Crypto.com-CEO Kris Marszalek in maart werd uitgenodigd voor een bijeenkomst in het Witte Huis om het digitale activabeleid van de VS te bespreken, versterkt deze zorgen. De samenwerking past in een bredere strategie van Trump om zich te profileren als voorvechter van crypto en digitale innovatie. Eerder al flirtte zijn campagne met NFT’s en bitcoin-donaties, maar deze samenwerking met Crypto.com lijkt een volgende (en meer controversiële) stap. Recentelijk zagen we bijvoorbeeld American Bitcoin grote stappen zetten. Dit bedrijf van Eric Trump kende een indrukwekkende beursgang. Kritiek op Trump Media, CRO-token en Crypto.com De keuze voor het CRO-token wekt bij experts verbazing. Cronos geldt in de cryptowereld niet als een topmunt qua adoptie of technologische innovatie. Het project heeft het imago van een ‘marketingmunt’, vooral gepromoot via sportdeals zoals de naamswijziging van het Staples Center naar Crypto.com Arena. Het is als een Albert Heijn bonuskaart, maar dan in de vorm van een token. Het geeft tijdelijke voordelen, maar je hebt geen garantie op wat dan ook. Bovendien hangt er een zweem van onzekerheid rond Crypto.com zelf. De exchange zette in maart een eerste stap naar beursnotering, maar gaf in een recent interview aan dat er nog geen definitief besluit is genomen. CEO Marszalek stelt dat de exchange in 2024 $1,5 miljard aan omzet draaide en mikt op verdere groei in 2025. Toch blijven zorgen bestaan over transparantie, governance en het bedrijfsmodel. Trump Media lijkt op een schimmige wijze dus in te zetten op een vage cryptobeurstoken. En dat past eigenlijk wel bij het cryptobeleid van Trump: vaag en vooral gebaseerd op onderbuik en mogelijke winsten. Het is allicht beter voor de industrie, maar het komt niet zonder problemen. Koop je crypto via Best Wallet Best wallet is een topklasse crypto wallet waarmee je anoniem crypto kan kopen. Met meer dan 60 chains gesupport kan je al je main crypto coins aanschaffen via Best Wallet. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek. Het bericht Trump Media sluit omstreden deal met Crypto.com voor $6,4 miljard aan tokens is geschreven door Robin Heester en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.
OFFICIAL TRUMP
TRUMP$8.456+1.86%
TokenFi
TOKEN$0.01267+1.36%
BRC20.COM
COM$0.018158-7.13%
Podijeli
Coinstats2025/09/06 05:16
Podijeli
Waarom PEPENODE de meme coin kan worden die PEPE en SHIB achter zich laat

Waarom PEPENODE de meme coin kan worden die PEPE en SHIB achter zich laat

i Kennisgeving: Dit artikel bevat inzichten van onafhankelijke auteurs en valt buiten de redactionele verantwoordelijkheid van BitcoinMagazine.nl. De informatie is bedoeld ter educatie en reflectie. Dit is geen financieel advies. Doe zelf onderzoek voordat je financiële beslissingen neemt. Crypto is zeer volatiel er zitten kansen en risicos aan deze investering. Je kunt je inleg verliezen. PEPENODE brengt een frisse aanpak naar de cryptomarkt door een virtueel mining spel waarbij spelers tokens verdienen door nodes te upgraden. PEPE koos voor eenvoud met een burn-en-verdeel model dat holders beloont. SHIB ging voor een allesomvattende strategie en bouwde een eigen DEX, een Layer 2-netwerk en zelfs NFT’s. Toch lijkt PEPENODE een weg in te slaan die groter kan uitpakken dan allebei. Op dit moment worden PEPENODE tokens aangeboden voor slechts $ 0,0010325 in de presale. Wat dit project bijzonder maakt, is dat het meer biedt dan een grappig logo of snelle hype. In plaats van enkel te hopen dat de prijs stijgt, krijgen gebruikers daadwerkelijk een manier om hun tokens actief te benutten. Geen dure mining rigs meer nodig Wie zich de begindagen van Bitcoin herinnert, weet dat minen toen betekende dat je peperdure computers nodig had die zoveel lawaai maakten dat ze op straalmotoren leken. Voor de meeste mensen is dat verleden tijd. PEPENODE vond een manier om die ervaring toegankelijk te maken zonder hoge stroomkosten of investering in hardware. Virtuele nodes hebben het hele mining proces binnen het gamesysteem. Spelers kopen nodes, voeren upgrades uit en zien hoe ze beloningen opleveren.   Het aantrekkelijke is dat iedereen mee kan doen. Er komt geen technische installatie aan te pas en je hoeft je energierekening niet te verdubbelen. Je wallet verbinden en direct aan de slag gaan is voldoende. Elke keer dat een node wordt geüpgraded, worden er permanent tokens geburned, waardoor de resterende tokens schaarser en mogelijk waardevoller worden. Hoe PEPENODE zich onderscheidt van PEPE en SHIB De drie projecten hebben ieder hun eigen aanpak. PEPE werd razendsnel populair door de eenvoud. Je koopt de token, een deel van de voorraad wordt bij elke transactie geburned en holders krijgen automatisch beloningen. Die simpele formule zorgde ervoor dat PEPE in korte tijd miljarden waard werd. SHIB koos voor het tegenovergestelde pad, en bouwde in recordtempo een compleet ecosysteem. Ze lanceerden hun eigen exchange, een snellere blockchain, NFT’s en mogelijkheden om te staken en te stemmen. Daarmee werd SHIB de multitool onder de meme coins. PEPENODE neemt een middenpositie in die goed kan uitpakken. Het combineert de meme cultuur met echte gameplay. In plaats van enkel tokens vasthouden en afwachten, bouw je een virtuele mining rig die daadwerkelijk nieuwe PEPENODE tokens genereert, aangevuld met beloningen in andere meme coins. Hoe meer je investeert in upgrades, hoe groter de opbrengst. Smart contracts zorgen voor eerlijk spel Binnen crypto draait alles om vertrouwen en transparantie. Bij PEPENODE nemen smart contracts de volledige distributie van beloningen over. Deze programma’s draaien op Ethereum en sluiten manipulatie of voorkeursbehandeling uit. Elke upgrade en elke vorm van deelname wordt vastgelegd op de blockchain. Hoe actiever en groter je virtuele mining setup, hoe hoger de opbrengsten. Alles is openbaar controleerbaar, wat vertrouwen schept, zeker bij een project dat nog in de startfase zit. Staken met torenhoge percentages Wat investeerders direct opvalt, zijn de beloningen voor staken die oplopen tot meer dan 2900%. Zulke hoge percentages zijn logisch in de beginfase, wanneer een project nog weinig bekendheid heeft en snel populariteit wil opbouwen. De keuze ligt bij de gebruiker. Wie liever passief inkomen ontvangt, kiest voor staking. Wie liever actief bezig is, duikt in het mining spel. Er is dus ruimte voor zowel de investeerder als de gamer die steeds nieuwe upgrades wil uitproberen. Communities bouwen door spel en interactie De meeste meme coins draaien vooral op hype via Twitter en Telegram. PEPENODE voegt daar een spelelement aan toe, waardoor gebruikers niet alleen speculeren, maar ook echt iets samen doen. Door nodes te upgraden en te concurreren om mining beloningen, ontstaan automatisch gesprekken over strategieën en tips. Dit soort gezamenlijke activiteiten kan de community sterker maken dan bij projecten die enkel draaien op memes en koersvoorspellingen. Spelers die samen deelnemen, hebben vaak meer binding en blijven langer betrokken. Gebouwd op Ethereum PEPENODE is een ERC-20 token op Ethereum en profiteert daardoor van de betrouwbaarheid en veiligheid van het proof-of-stake netwerk. Daarnaast werkt het direct samen met bestaande wallets en exchanges. Ook is de ecologische voetafdruk lager dan die van blockchains die nog afhankelijk zijn van traditioneel minen. Omdat PEPENODE op Ethereum draait, kan het later koppelingen maken met DeFi apps en andere blockchain projecten. Vergelijk het met een smartphone die compatibel is met verschillende providers, hoe meer connecties, hoe meer mogelijkheden voor de houder. Meedoen aan de presale Wie al ervaring heeft met crypto, kan eenvoudig deelnemen aan de PEPENODE presale. Via de officiële website koppel je jouw Ethereum wallet en koop je tokens tegen de huidige prijs van $ 0,0010325. Zowel ETH als andere grote cryptocurrencies worden geaccepteerd, waardoor de drempel laag blijft. Neem nu deel aan de presale van PEPENODE i Kennisgeving: Dit artikel bevat inzichten van onafhankelijke auteurs en valt buiten de redactionele verantwoordelijkheid van BitcoinMagazine.nl. De informatie is bedoeld ter educatie en reflectie. Dit is geen financieel advies. Doe zelf onderzoek voordat je financiële beslissingen neemt. Crypto is zeer volatiel er zitten kansen en risicos aan deze investering. Je kunt je inleg verliezen. Het bericht Waarom PEPENODE de meme coin kan worden die PEPE en SHIB achter zich laat is geschreven door Redactie en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.
SHIBAINU
SHIB$0.00001237+0.89%
Hyperliquid
HYPE$47.39+1.62%
DeFi
DEFI$0.0016+1.01%
Podijeli
Coinstats2025/09/06 05:16
Podijeli
Trump’s Bold Military Actions Stir Global Tensions

Trump’s Bold Military Actions Stir Global Tensions

Global cryptocurrency markets fluctuate strongly due to international conflicts. Trump's military ambitions may ignite new tensions with Venezuela and Russia. Continue Reading:Trump’s Bold Military Actions Stir Global Tensions The post Trump’s Bold Military Actions Stir Global Tensions appeared first on COINTURK NEWS.
OFFICIAL TRUMP
TRUMP$8.456+1.86%
MAY
MAY$0.04106-0.77%
Podijeli
Coinstats2025/09/06 05:15
Podijeli

Vijesti u trendu

Više

From SHIB’s 50% Upside to APC’s 10,001% Projections: Why Analysts Call Them the Top New Meme Coins to Invest in Now

Crypto sentiment moves into Fear as interest wanes on ‘obscure altcoins’

Massive DOGE Interest Stays Put Amid Trading Slowdown

Over 16,000 Investors Have Already Backed Mutuum Finance (MUTM), Here’s Why Experts Predict It Could Be a 30x Token

Data: 107,000 Bitcoins have been mined since the beginning of the year, and whales holding over 100 Bitcoins have increased their holdings by 130,912.