Odricanje od odgovornosti za Meme+ zonu trgovanja

Ovo Odricanje od odgovornosti za MEXC Meme+ zonu trgovanja (u daljnjem tekstu „Odricanje od odgovornosti”) izdano je zajedno s Izjavom o otkrivanju rizika MEXC platforme i čini njen sastavni dio. Sudjelovanjem u Meme+ zoni trgovanja i s njim povezanim proizvodima i događajima potvrđujete da ste se konzultirali sa svojim neovisnim pravnim savjetnicima, da ste pročitali i razumjeli te da ste u potpunosti informirani o odredbama sadržanim u ovom dokumentu.

Proizvod MEXC Meme+ zone trgovanja (u daljnjem tekstu „Proizvod”) specijalizirani je alat dizajniran za sofisticirane ulagače s velikim iskustvom na tržištu kriptovaluta. Proizvod nosi znatno veće rizike u usporedbi s drugim vrstama proizvoda za trgovanje koje nudi MEXC platforma. Na primjer, tokeni navedeni na proizvodu su nestabilniji od tradicionalnih kriptovaluta, mogu se brisati brže i/ili češće od tradicionalnih kriptovaluta i mogu se loše održavati u usporedbi s tradicionalnim kriptovalutama. Nemoj koristiti ovu uslugu i/ili sudjelovati u bilo kojim povezanim proizvodima ili uslugama ako nisi u mogućnosti snositi puni rizik gubitka ulaganja.

Nudeći Proizvod, MEXC djeluje kao platforma samo u svrhu prikaza informacija. Svi prikazani materijali i informacije potječu s web stranica trećih strana i mogu se pripisati njima. MEXC platforma ni na koji način ne podupire niti jamči točnost i/ili valjanost takvih informacija, bilo zaključivanjem ili izražavanjem. Korištenjem proizvoda obvezuješ se da provedeš vlastitu dubinsku analizu i istraživanje u vezi s investicijskom odlukom te da ste se konzultirali sa svojim financijskim, pravnim ili poreznim savjetnicima gdje je to bilo potrebno. MEXC platforma i njene podružnice neće se smatrati odgovornima za bilo kakve gubitke ili štete nastale tijekom tvojih investicijskih aktivnosti.