Usporedba trendova
Značajni događaji
BTC
0.00%
Trenutačna vrijednost
--
U.S. 10-godišnja državna stopa(TNX)
0.00%
Trenutačna vrijednost
--
NASDAQ indeks(IXIC)
0.00%
Trenutačna vrijednost
--
Terminski ugovori za zlato(GC=F)
0.00%
Trenutačna vrijednost
--
Bitcoin/SAD Omjer duga(BTC/TNX)
0.00%
Trenutačna vrijednost
--
Omjer Bitcoin/NASDAQ(BTC/IXIC)
0.00%
Trenutačna vrijednost
--
Omjer Bitcoin/zlato(BTC/Gold)
0.00%
Trenutačna vrijednost
--
BTC 0.00%
Značajni događaji
Ključne informacije
Vrijeme (UTC+8)
Vrsta
Informacije
Fluktuacija BTC-a 5 minuta prije objave
Fluktuacija BTC-a 5 minuta nakon objave
Tržišna prognoza
Tržišna prognoza
Hotspot vijesti
Prikaži više