Kupujte MetaType (META) u Hrvatska na MEXC-u. Provjerite podržane načine plaćanja, dostupne fiducijarne valute i slijedite sigurne detaljne upute za kupnju.

MetaType

Kako kupiti MetaType (META) Vodič

MEXC je tu da vam pomogne napraviti prvi korak prema kripto pismenosti. Istražite naš vodič o tome kako kupovati MetaType (META) na centraliziranim burzama kao što je MEXC.

Kako kupiti MetaType?

Naučite kako kupiti MetaType (META) s lakoćom na MEXC-u. Ovaj vodič pokriva kako kupovatiMetaType na MEXC-u i započeti trgovati MetaType na kripto platformi kojoj vjeruju milijuni.

1. korak

Registrirajte se za račun i dovršite KYC

Najprije se registrirajte za račun i dovršite KYC na MEXC-u. To možete učiniti na službenoj web stranici MEXC-a ili u aplikaciji MEXC pomoću svog telefonskog broja ili adrese e-pošte.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ili USDE u svoj novčanik

USDT, USDC i USDE olakšavaju trgovanje na MEXC-u. USDT, USDC i USDE možete kupiti putem bankovnog prijenosa, OTC ili P2P trgovanja.
3. korak

Idite na stranicu za Spot trgovanje

Na web stranici MEXC-a kliknite na Spot na gornjoj traci i potražite željene tokene.
4. korak

Odaberite svoje tokene

Uz više od 1829 dostupnih tokena, možete jednostavno kupiti Bitcoin, Ethereum i popularne tokene.
5. korak

Dovršite svoju kupnju

Unesite iznos tokena ili ekvivalent u vašoj lokalnoj valuti. Kliknite Kupi i MetaType će trenutačno biti dodano u vaš novčanik.
MetaType (META) cijena

0.00%

Kupujte MetaType (META) po konkurentnim cijenama.

24-satna najniža cijena
$ 0.0000295
24-satna najviša cijena
$ 0.000032
Promjena cijene (24h)0.00%

Zašto kupovati MetaType s MEXC-om?

MEXC je poznat po svojoj pouzdanosti, velikoj likvidnosti i raznolikom izboru tokena, što nas čini jednom od najboljih kripto platformi za kupnju MetaType.

Pristup do više od 2,800 tokena, jedan od najširih dostupnih izbora
Najbrža uvrštenja tokena među centraliziranim burzama
Više od 100 načina plaćanja koje možete izabrati na
Najniže naknade u industriji kriptovaluta
Pridružite se milijunima korisnika i kupujte MetaTypes MEXC-om već danas.

Kratkoročno predviđanje cijene MetaType za danas, sutra, ovaj tjedan i 30 dana

Koristeći model temeljen na pretpostavci godišnje kamatne stope od 5%, ova prognoza predviđa kratkoročno kretanje cijene Bitcoina u sljedećih 30 dana. Tablica u nastavku prikazuje očekivane cijene za danas, sutra, ovaj tjedan i 30-dnevni horizont. Za detaljnu analizu posjetite našu MetaType stranicu Predviđanje cijena.

Datum
Predviđanje cijena
Rast
  • May 6, 2026(Danas)
    $ 0.000031
    0.00%
  • May 7, 2026(Sutra)
    $ 0.000031
    0.01%
  • May 13, 2026(Ovaj tjedan)
    $ 0.000031
    0.10%
  • June 5, 2026(30 dana)
    $ 0.000031
    0.41%

Predviđanje cijene MetaType (META) za danas

Predviđena cijena za META u May 6, 2026(Danas) je $0.000031. Ova procjena temelji se na trenutačnim ulaznim podacima prognoze i pruža brz pregled gdje bi se cijene mogle kretati u sljedeća 24 sata.Saznajte više o META cijeni u stvarnom vremenu već danas.

Predviđanje cijene MetaType (META) za sutra

Za May 7, 2026(Sutra), projicirana cijena za META je $0.000031, koristeći unos godišnjeg rasta od 5%. Ovaj prikaz pomaže u oblikovanju početne linije za sljedeći dan pod istim skupom pretpostavki.

Predviđanje cijene MetaType (META) za ovaj tjedan

Do May 13, 2026(Ovaj tjedan), projicirana cijena za META je $0.000031, na temelju unosa istog godišnjeg rasta od 5%. Ova tjedna kontrolna točka sažima očekivani smjer u nadolazećim danima u scenariju stabilnog rasta.

Predviđanje cijene MetaType (META) za 30 dana

Gledajući 30 dana unaprijed do June 5, 2026(30 dana), predviđena cijena za META je $0.000031. Ova procjena primjenjuje isti unos godišnjeg rasta od 5% kako bi se približno utvrdilo gdje bi cijena mogla biti nakon mjesec dana.

Kupite MetaType s više od 100 načina plaćanja

MEXC podržava preko 100 opcija plaćanja, što olakšava kupnju MetaType (META) s bilo kojeg mjesta u svijetu. Bez obzira preferirate li tradicionalne metode ili lokalne kanale plaćanja, pronaći ćete metodu koja odgovara vašim potrebama. Istražite različite načine plaćanja za kupnju kriptovaluta na MEXC-u odmah!

3 najbolje metode plaćanja za kupnju MetaType

Kreditne/debitne kartice

Kupite MetaType odmah putem Vise ili Mastercard kartice. Ovo je najbrža i najsigurnija opcija za kripto trgovce. Zahtijeva samo dovršenu KYC potvrdu.

Bankovni prijenosi

Za veće kupnje MetaType idealno je kupiti kriptovalute putem bankovnog prijenosa! Nudi pouzdano namirenje putem globalnih mreža poput SEPA, SWIFT i lokalnih mreža, ovisno o vašoj regiji.

Uzajamno (P2P) trgovanje

Upotrijebite MEXC-ovo P2P tržište za izravnu kupnju MetaType od drugih korisnika s vašom željenom lokalnom valutom. Sredstva se sigurno čuvaju na založnom računu i isplaćuju se tek nakon potvrde plaćanja, obično unutar 30 minuta.

Druge lokalne opcije plaćanja

MEXC također podržava regionalne metode kao što su PIX, PayNow, GCash i druge, ovisno o vašoj zemlji. Kupite kriptovalute odmah u 3 jednostavna koraka!

Još 3 načina za jednostavnu kupnju MetaType

MEXC pretprodaja

Kupujte ili prodajte MetaType prije službenog uvrštenja na burzu uz MEXC-ovo trgovanje u pretprodaji. Ova opcija vam omogućuje rano stjecanje tokena, dajući vam prednost prije nego što isti budu objavljeni na spot tržištu. Nadalje, sve trgovine su zaštićene i automatski se namiruju nakon uvrštenja na burzu.

MEXC Launchpad

Ostvarite rani pristup novim projektima tokena putem MEXC Launchpada. Ulaganjem MX ili USDT možete steći alokacije tokena prije nego što se pojave na otvorenom tržištu, često po vrlo konkurentnim cijenama!

MEXC Airdrop+

Izvršite jednostavne zadatke na platformi kako biste besplatno zaradili MetaType airdropove uz MEXC Airdrop+. Sudjelujte u svakodnevnim zadacima i izazovima kako biste se kvalificirali. To je jednostavan i besplatan način za povećanje vašeg kripto portfelja i otkrivanje novih tokena.

Bez obzira na metodu, vaše transakcije su zaštićene višeslojnim sigurnosnim protokolima i zaključavanjem tečaja u stvarnom vremenu. MEXC osigurava da je kupnja MetaType sigurna, brza i dostupna.

Gdje kupiti MetaType (META)

Možda se pitate gdje možete lako kupiti MetaType (META). Pa, odgovor ovisi o vašim preferencijama plaćanja i iskustvu trgovanja. Na platformi za kriptovalute možete kupiti META putem metoda poput kreditne kartice, Apple Paya ili bankovnog prijenosa. Alternativno, možete kupiti META i na blockchainu putem DEX-a ili P2P-a!

Centralizirane burze (CEX) - mjesto gdje početnici započinju svoje kripto putovanje
Decentralizirane burze (DEX) - Napredni korisnici koji daju prioritet kontroli
Platforma za uzajamno (P2P) trgovanje – fleksibilni korisnici s upravljanjem rizicima

Centralizirane burze (CEX) - mjesto gdje početnici započinju svoje kripto putovanje

Centralizirane burze poput MEXC-a često su najprikladnije rješenje za početnike. Možete kupiti META izravno kreditnim karticama, Apple Payom, bankovnim prijenosima ili stablecoinima. CEX-ovi također nude transparentno određivanje cijena, naprednu sigurnost i pristup alatima poput grafikona cijena MetaType u stvarnom vremenu i povijesti trgovanja.

Kako kupiti putem CEX-a:

  1. 1. korak
    Pridružite se MEXC-u

    Kreirajte račun i dovršite potvrdu identiteta (KYC).

  2. 2. korak
    Depozit

    Uplatite sredstva koristeći fiducijarnu valutu ili kriptovalutu.

  3. 3. korak
    Pretraži

    Potražite META u odjeljku za trgovanje.

  4. 4. korak
    Trgovina

    Postavite nalog za kupnju po tržišnoj ili ograničenoj cijeni.

Decentralizirane burze (DEX) - Napredni korisnici koji daju prioritet kontroli

Također možete kupiti META na decentraliziranim burzama ako je potonje dostupno na blockchainu. DEX-ovi poput MEXC-ovog DEX+, Uniswapa i PancakeSwapa omogućuju izravno trgovanje s novčanika na novčanik bez posrednika, iako ćete morati upravljati stvarima poput naknada za transakcije i klizanje.

Kako kupiti putem DEX-a:

  1. 1. korak
    Postavljanje novčanika

    Instalirajte Web3 novčanik poput MetaMaska i uplatite sredstva na njega podržanim osnovnim tokenom (npr. ETH ili BNB).

  2. 2. korak
    Povezivanje

    Posjetite DEX platformu i povežite svoj novčanik.

  3. 3. korak
    Zamjena

    Potražite META i potvrdite ugovor o tokenu.

  4. 4. korak
    Potvrdi trgovinu

    Unesite iznos, pregledajte klizanje i odobrite transakciju na blockchainu.

Platforma za uzajamno (P2P) trgovanje – fleksibilni korisnici s upravljanjem rizicima

Ako želite kupovati META putem lokalnih načina plaćanja, P2P platforme su odlična opcija. MEXC-ovo P2P tržište omogućuje vam kupnju kriptovaluta izravno od provjerenih korisnika s podrškom za bankovne prijenose, e-novčanike ili čak gotovinu.

Kako kupiti putem P2P-a:

  1. 1. korak
    Nabavite MEXC

    Izradite besplatni MEXC račun i dovršite KYC potvrdu.

  2. 2. korak
    Idi na P2P tržište

    Posjetite odjeljak P2P i odaberite svoju lokalnu valutu.

  3. 3. korak
    Odaberite prodavatelja

    Odaberite potvrđenog prodavača koji podržava vaš način plaćanja.

  4. 4. korak
    Dovršite plaćanje

    Platite izravno, a kriptovaluta će biti ispuštena u vaš MEXC novčanik nakon potvrde.

Ako tražite gdje je najbolje mjesto za kupnju MetaType (META), centralizirane platforme poput MEXC-a nude najlakši i najsigurniji put, posebno ako upotrebljavate kreditnu karticu, Apple Pay ili fiducijarnu valutu. DEX-ovi pružaju fleksibilnost za korisnike na blockchainu, dok P2P odgovara onima kojima je potrebna podrška za lokalnu valutu.
Bez obzira na vaš izbor, kreirajte svoj besplatni račun kako biste već danas s pouzdanjem započeli s MEXC-om.

MetaType (META) Informacije

MetaType is a groundbreaking blockchain project designed to revolutionize the way digital assets are managed and transacted. By leveraging cutting-edge technology and innovative design principles, MetaType aims to provide a scalable, secure, and efficient platform for a wide range of applications.

Službena web stranica:https://metatype.one
Bijela knjiga:https://docs.metatype.one
Istraživač blokova:https://bscscan.com/token/0x627581dbce3DB692A79dF694A4BDe7B9B3F34e33

Kupujte MetaType uz izuzetno niske naknade na MEXC-u

Kupnja MetaType (META) na MEXC-u znači veću vrijednost za vaš novac. Kao jedna od kripto platformi s najnižim naknadama na tržištu, MEXC vam pomaže smanjiti troškove već od prve trgovine.

Naknade za spot trgovanje:
--
Ponuđač
--
Preuzimač
Naknade za terminsko trgovanje:
--
Ponuđač
--
Preuzimač

Provjerite konkurentne MEXC-ove naknade za trgovanje

Nadalje, možete trgovati odabranim tokenima na spot tržištu bez ikakvih naknada putem MEXC-ovog Festivala bez naknada.

5 najboljih trgovačkih parova bez naknade za kupnju

Terminski ugovori
Trgovački parCijenaPromjena
No Data
Spot
Trgovački parCijenaPromjena
No Data

Počnite kupovati MetaType danas – i uživajte u više kriptovaluta uz manje naknada.

+2.95%
U protekla 24 sata, korisnici MEXC-a kupili su 0.000 META, u ukupnom iznosu od 0.000 USDT.

Sveobuhvatna likvidnost

    Izvor podataka: Službeni javni podaci s raznih burzi

    Tržišta za trgovanje MetaType (META) na MEXC-u

    Istražite spot i terminska tržišta, pogledajte cijenu MetaType uživo, obujam i trgujte izravno.

    Parovi
    Cijena
    24-satna promjena
    24-satni obujam
    META/USDT
    $0.0000314
    +2.95%
    0.00% (USDT)

    Preporučena kupnja MetaType (META)

    Pametno ulaganje počinje s dobrim planom. Korištenje jasne strategije može pomoći u smanjenju emocionalnih odluka, upravljanju tržišnim rizikom i izgradnji samopouzdanja tijekom vremena.

    Evo tri popularne strategije za kupnju MetaType:

    1.Izračunavanje prosjeka troškova u dolaru (DCA)

    Uložite fiksni iznos u META u redovitim intervalima, bez obzira na tržišnu cijenu. To pomaže ublažiti volatilnost cijena tijekom vremena.

    2.Unos na temelju trenda

    Uđite na tržište kada META pokazuje znakove uzlaznog momenta ili probijanja ključnih razina otpora. Ovaj pristup usredotočuje se na potvrdu, a ne na određivanje točnih dna.

    3.Kupnja opcije Ladder

    Postavite više narudžbi za kupnju po različitim cijenama. To raspoređuje vaš rizik ulaska i omogućuje vam sudjelovanje na različitim razinama tržišta.

    Svaka strategija odgovara različitim profilima rizika i tržišnim uvjetima. Uvijek provedite vlastito istraživanje (DYOR) prije ulaganja u MetaType ili bilo koja kripto sredstva.

    Kako sigurno pohraniti vaš MetaType

    Nakon kupnje MetaType (META), osiguravanje vaše sredstava sljedeći je važan korak. Srećom, pohranjivanje tokena je prilično jednostavno.

    Mogućnosti pohrane na MEXC-u:

    MEXC novčanik

    Vaš se META automatski pohranjuje u novčaniku vašeg MEXC računa. Sredstva su zaštićena autentifikacijom u dva faktora (2FA), naprednom enkripcijom i infrastrukturom hladne pohrane.

    Vanjski novčanici

    Također možete isplatiti META u osobni novčanik za potpunu kontrolu. To uključuje softverske novčanike (npr. MetaMask, Trust Wallet) za svakodnevni pristup ili hladne novčanike (npr. Ledger, Trezor) za dugoročnu pohranu izvan mreže s maksimalnom sigurnošću.

    Pohranjivanje kriptovaluta u hladnom novčaniku drži vaše privatne ključeve izvan mreže, smanjujući rizik od hakerskih napada ili krađe identiteta. To je poželjna opcija za korisnike koji planiraju dugoročno držanje.

    Odaberite metodu koja najbolje odgovara vašim ciljevima. MEXC podržava i praktičnost i kontrolu.

    Istražite više o MetaType

    MetaType Cijena

    Saznajte više o MetaType (META) i pratite cijenu u stvarnom vremenu pomoću grafikona uživo, trendova, povijesnih podataka i još mnogo toga.

    MetaType Predviđanje cijene

    Istražite META prognoze, tehničke uvide i raspoloženje na tržištu kako biste bolje razumjeli buduće kretnje MetaType.

    MEXC konverter

    Trenutačno pretvorite META u USDT, BTC ili druge glavne tokene pomoću MEXC-ovog alata za konverziju. Savršen je za brze konverzije jednim klikom s jasnim stopama i nultim klizanjem.

    Svaku metodu podržavaju MEXC-ovi napredni sigurnosni sustavi, mehanizam za izvršavanje u stvarnom vremenu i korisnička služba dostupna 24/7 - tako da možete prodavati MetaType s povjerenjem.

    Što možete učiniti nakon kupnje META tokena?

    Nakon što kupite svoju kriptovalutu, mogućnosti na MEXC-u su neograničene. Bilo da želite trgovati na Spot tržištu, istražiti terminsko trgovanje ili zaraditi ekskluzivne nagrade, MEXC nudi širok raspon značajki za poboljšanje vašeg iskustva trgovanja kriptovalutama.

    • Istražite MEXC spot tržište

      Istražite MEXC spot tržište

      Trgujte s više od 2,800 tokena uz super niske naknade.

      Terminsko trgovanje

      Terminsko trgovanje

      Trgujte s financijskom polugom do 500x i velikom likvidnošću.

    • MEXC Launchpool

      MEXC Launchpool

      Uložite tokene i osvojite nevjerojatne airdropove.

      MEXC pretprodaja

      MEXC pretprodaja

      Kupujte i prodajte nove tokene prije nego što budu službeno popisani na burzi.

    Sve MEXC značajke koje su vam potrebne podržane su vrhunskom sigurnošću i podrškom 24/7. Istražite najnoviju MetaType (META) cijenu, provjerite nadolazeća predviđanja cijena MetaType ili uronite u njezinu META povijesnu izvedbu već danas!

    Rizici povezani s kripto sredstvima koje biste trebali znati prije ulaganja

    Ulaganje u kripto sredstva može ponuditi visok potencijalni povrat, ali također dolazi sa značajnim rizicima. Važno je razumjeti ove rizike prije kupnje MetaType ili bilo koje druge kriptovalute.

    Ključni rizici trgovanja koje treba uzeti u obzir:

    Volatilnost
    Cijene kriptovaluta mogu uvelike varirati u kratkim razdobljima, što utječe na vrijednost vaše investicije.
    Regulatorna nesigurnost
    Promjene u vladinim propisima ili nedostatak zaštite investitora mogu utjecati na pristup i zakonitost.
    Rizik likvidnosti
    Neki tokeni mogu imati nizak obujam trgovanja, što ih otežava kupiti ili prodati po stabilnim cijenama.
    Složenost
    Kripto sustave može biti teško razumjeti, posebno početnicima, što može dovesti do lošeg donošenja odluka.
    Prijevare i nerealni zahtjevi
    Uvijek budite oprezni s jamstvima, lažnim poklonima ili ponudama koje zvuče predobro da bi bile istinite.
    Rizik centralizacije
    Preveliko oslanjanje na jedno sredstvo ili kategoriju može vas izložiti većim gubicima.

    Prije ulaganja u MetaType, obavezno provedite vlastito istraživanje (DYOR) te se uvjerite da razumijete i projekt i tržišne uvjete. Informirane odluke vode do boljih rezultata. Saznajte više sada na MEXC-ovom Crypto Pulsu i provjerite MetaType (META) cijenu danas!

    Često postavljana pitanja (FAQ)

      1. Kako mogu kupiti MetaType sada?

    • Za kupnju META odmah, jednostavno se registrirajte za besplatni MEXC račun, uplatite USDT ili fiducijarnu valutu, zatim idite na Spot tržište i postavite nalog za kupnju putem tržišne ili ograničene cijene.

      • 2. Gdje mogu kupiti MetaType u Hrvatska?

    • Možete kupovati MetaType na platformama za kriptovalute poput MEXC-a i možete upotrijebiti fiducijarnu valutu ili USD za kupnju META, koji nudi duboku likvidnost, ultra niske naknade, brzo izvršenje i besprijekorne usluge razmjene fiducijarne valute u kriptovalute, a sve to uz sigurnu pohranu imovine.

      • 3. Koliko 1 META vrijedi u USDT?

    • Cijena 1 META u USDT varira na tržištu. Trenutačno je 1 META = -- USDT. Posjetite META stranicu s cijenama na MEXC-u kako biste vidjeli ažurirane cijene, grafikone i dubinu tržišta u stvarnom vremenu.

      • 4. Koje načine plaćanja mogu upotrijebiti za kupnju MetaType u Hrvatska?

    • Na MEXC-u možete kupovati META kreditnim/debitnim karticama, Apple Payom, bankovnim prijenosima, P2P-om ili uplatama putem stablecoina. Ova fleksibilnost čini kupnju MetaType putem kreditne kartice ili Apple Paya vrlo jednostavnom.

      • 5. Je li KYC potreban za kupnju MetaType?

    • Da, MEXC zahtijeva KYC potvrdu (potvrdu identiteta) za otključavanje opcija usluge razmjene fiducijarnih valuta poput kreditnih kartica ili bankovnih uplata. Također poboljšava sigurnost platforme i podržava usklađenost.

      • 6. Koliko dugo traje kupnja MetaType kreditnom karticom u Hrvatska?

    • Kupnje kreditnim karticama ili Apple Payom na MEXC-u obično su gotovo trenutačne - sredstva stižu na vaš račun odmah ili u roku od nekoliko minuta, tako da možete odmah trgovati MetaType.

      • 7. Mogu li pohraniti META na MEXC-u nakon kupnje u Hrvatska?

    • Da! Nakon što kupite META, ostaje u vašem MEXC novčaniku, zaštićeno višeslojnim šifriranjem, dvofaktorskom autentifikacijom (2FA), bijelim listama za isplatu i sigurnosnom kopijom hladne pohrane.

      • 8. Je li META dostupan na DEX-ovima poput Uniswap?

    • Ako je META bazirano na Ethereumu ili na drugim podržanim blockchainima, moguće je trgovanje na DEX-ovima poput Uniswap ili PancakeSwap. To zahtijeva upravljanje novčanicima, naknadama za transakcije i klizanjem.

      • 9. Mogu li koristiti Apple Pay za kupnju META?

    • Da, ako je podržano u vašoj zemlji/regiji, MEXC dozvoljava kupnju MetaType putem Apple Paya. To je brz, siguran i praktičan način uplate sredstava na vaš račun pomoću mobilnog uređaja.

      • 10. Zašto se cijene razlikuju između CEX-a, DEX-a i P2P-a?

    • Cijene variraju zbog likvidnosti, naknada, raspona i potražnje korisnika. CEX-ovi poput MEXC-a obično nude male raspone, dok DEX-ovi i P2P mogu uključivati premium troškove ili klizanje.

      • 11. Što trebam učiniti ako naiđem na probleme prilikom kupnje MetaType na MEXC-u?

    • Ako naiđete na bilo kakve probleme prilikom kupnje MetaType, odmah se obratite Službi za korisnike MEXC-a. Navedite pojedinosti o problemu i oni će vam pomoći oko potvrđivanja i rješavanja problema.

