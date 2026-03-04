Kupi kriptovaluteTržištaSpotTerminski ugovoriGOLDZaradaCentar događanja
Više
Naučite kako kupiti Connex (CONX) s lakoćom na MEXC-u. Detaljan vodič za kupnju kreditnom karticom, bankovnim prijenosom i P2P-om. Posjetite nas još danas!Naučite kako kupiti Connex (CONX) s lakoćom na MEXC-u. Detaljan vodič za kupnju kreditnom karticom, bankovnim prijenosom i P2P-om. Posjetite nas još danas!

Više o CONX

CONX Informacije o cijeni

Što je CONX

CONX Bijela knjiga

CONX Službena web stranica

CONX Tokenomija

CONX Prognoza cijena

CONX Povijest

Vodič za kupnju CONX

Konverter CONX u fiducijarnu valutu

CONX Spot trgovanje

Pretprodaja

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Connex

Kako kupiti Connex (CONX) Vodič

MEXC je tu da vam pomogne napraviti prvi korak prema kripto pismenosti. Istražite naš vodič o tome kako kupovati Connex (CONX) na centraliziranim burzama kao što je MEXC.
--
----
0.00%
Dobijte cjelovitu sliku! Pogledajte CONX cijene i grafikone.

Kako kupiti Connex?

Naučite kako kupiti Connex (CONX) s lakoćom na MEXC-u. Ovaj vodič pokriva kako kupovatiConnex na MEXC-u i započeti trgovati Connex na kripto platformi kojoj vjeruju milijuni.

1. korak

Registrirajte se za račun i dovršite KYC

Najprije se registrirajte za račun i dovršite KYC na MEXC-u. To možete učiniti na službenoj web stranici MEXC-a ili u aplikaciji MEXC pomoću svog telefonskog broja ili adrese e-pošte.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ili USDE u svoj novčanik

USDT, USDC i USDE olakšavaju trgovanje na MEXC-u. USDT, USDC i USDE možete kupiti putem bankovnog prijenosa, OTC ili P2P trgovanja.
3. korak

Idite na stranicu za Spot trgovanje

Na web stranici MEXC-a kliknite na Spot na gornjoj traci i potražite željene tokene.
4. korak

Odaberite svoje tokene

Uz više od 3000 dostupnih tokena, možete jednostavno kupiti Bitcoin, Ethereum i popularne tokene.
5. korak

Dovršite svoju kupnju

Unesite iznos tokena ili ekvivalent u vašoj lokalnoj valuti. Kliknite Kupi i Connex će trenutačno biti dodano u vaš novčanik.
Kako kupiti Connex (CONX) Vodič

Zašto kupovati Connex s MEXC-om?

MEXC je poznat po svojoj pouzdanosti, velikoj likvidnosti i raznolikom izboru tokena, što nas čini jednom od najboljih kripto platformi za kupnju Connex.

Pristup do više od 2,800 tokena, jedan od najširih dostupnih izbora
Najbrža uvrštenja tokena među centraliziranim burzama
Više od 100 načina plaćanja koje možete izabrati na
Najniže naknade u industriji kriptovaluta
Zašto kupovati Connex s MEXC-om?

Pridružite se milijunima korisnika i kupujte Connexs MEXC-om već danas.

Kupite Connex s više od 100 načina plaćanja

MEXC podržava preko 100 opcija plaćanja, što olakšava kupnju Connex (CONX) s bilo kojeg mjesta u svijetu. Bez obzira preferirate li tradicionalne metode ili lokalne kanale plaćanja, pronaći ćete metodu koja odgovara vašim potrebama. Istražite različite načine plaćanja za kupnju kriptovaluta na MEXC-u odmah!

3 najbolje metode plaćanja za kupnju Connex

Kreditne/debitne kartice

Kreditne/debitne kartice

Kupite Connex odmah putem Vise ili Mastercard kartice. Ovo je najbrža i najsigurnija opcija za kripto trgovce. Zahtijeva samo dovršenu KYC potvrdu.

Bankovni prijenosi

Bankovni prijenosi

Za veće kupnje Connex idealno je kupiti kriptovalute putem bankovnog prijenosa! Nudi pouzdano namirenje putem globalnih mreža poput SEPA, SWIFT i lokalnih mreža, ovisno o vašoj regiji.

Uzajamno (P2P) trgovanje

Uzajamno (P2P) trgovanje

Upotrijebite MEXC-ovo P2P tržište za izravnu kupnju Connex od drugih korisnika s vašom željenom lokalnom valutom. Sredstva se sigurno čuvaju na založnom računu i isplaćuju se tek nakon potvrde plaćanja, obično unutar 30 minuta.

Druge lokalne opcije plaćanja

Druge lokalne opcije plaćanja

MEXC također podržava regionalne metode kao što su PIX, PayNow, GCash i druge, ovisno o vašoj zemlji. Kupite kriptovalute odmah u 3 jednostavna koraka!

Još 3 načina za jednostavnu kupnju Connex

MEXC pretprodaja

MEXC pretprodaja

Kupujte ili prodajte Connex prije službenog uvrštenja na burzu uz MEXC-ovo trgovanje u pretprodaji. Ova opcija vam omogućuje rano stjecanje tokena, dajući vam prednost prije nego što isti budu objavljeni na spot tržištu. Nadalje, sve trgovine su zaštićene i automatski se namiruju nakon uvrštenja na burzu.

MEXC Launchpad

MEXC Launchpad

Ostvarite rani pristup novim projektima tokena putem MEXC Launchpada. Ulaganjem MX ili USDT možete steći alokacije tokena prije nego što se pojave na otvorenom tržištu, često po vrlo konkurentnim cijenama!

MEXC Airdrop+

MEXC Airdrop+

Izvršite jednostavne zadatke na platformi kako biste besplatno zaradili Connex airdropove uz MEXC Airdrop+. Sudjelujte u svakodnevnim zadacima i izazovima kako biste se kvalificirali. To je jednostavan i besplatan način za povećanje vašeg kripto portfelja i otkrivanje novih tokena.

Bez obzira na metodu, vaše transakcije su zaštićene višeslojnim sigurnosnim protokolima i zaključavanjem tečaja u stvarnom vremenu. MEXC osigurava da je kupnja Connex sigurna, brza i dostupna.

Gdje kupiti Connex (CONX)

Možda se pitate gdje možete lako kupiti Connex (CONX). Pa, odgovor ovisi o vašim preferencijama plaćanja i iskustvu trgovanja. Na platformi za kriptovalute možete kupiti CONX putem metoda poput kreditne kartice, Apple Paya ili bankovnog prijenosa. Alternativno, možete kupiti CONX i na blockchainu putem DEX-a ili P2P-a!

Centralizirane burze (CEX) - mjesto gdje početnici započinju svoje kripto putovanje
Decentralizirane burze (DEX) - Napredni korisnici koji daju prioritet kontroli
Platforma za uzajamno (P2P) trgovanje – fleksibilni korisnici s upravljanjem rizicima

Centralizirane burze (CEX) - mjesto gdje početnici započinju svoje kripto putovanje

Centralizirane burze poput MEXC-a često su najprikladnije rješenje za početnike. Možete kupiti CONX izravno kreditnim karticama, Apple Payom, bankovnim prijenosima ili stablecoinima. CEX-ovi također nude transparentno određivanje cijena, naprednu sigurnost i pristup alatima poput grafikona cijena Connex u stvarnom vremenu i povijesti trgovanja.

Kako kupiti putem CEX-a:

  1. 1. korak
    Pridružite se MEXC-u

    Kreirajte račun i dovršite potvrdu identiteta (KYC).

  2. 2. korak
    Depozit

    Uplatite sredstva koristeći fiducijarnu valutu ili kriptovalutu.

  3. 3. korak
    Pretraži

    Potražite CONX u odjeljku za trgovanje.

  4. 4. korak
    Trgovina

    Postavite nalog za kupnju po tržišnoj ili ograničenoj cijeni.

Decentralizirane burze (DEX) - Napredni korisnici koji daju prioritet kontroli

Također možete kupiti CONX na decentraliziranim burzama ako je potonje dostupno na blockchainu. DEX-ovi poput MEXC-ovog DEX+, Uniswapa i PancakeSwapa omogućuju izravno trgovanje s novčanika na novčanik bez posrednika, iako ćete morati upravljati stvarima poput naknada za transakcije i klizanje.

Kako kupiti putem DEX-a:

  1. 1. korak
    Postavljanje novčanika

    Instalirajte Web3 novčanik poput MetaMaska i uplatite sredstva na njega podržanim osnovnim tokenom (npr. ETH ili BNB).

  2. 2. korak
    Povezivanje

    Posjetite DEX platformu i povežite svoj novčanik.

  3. 3. korak
    Zamjena

    Potražite CONX i potvrdite ugovor o tokenu.

  4. 4. korak
    Potvrdi trgovinu

    Unesite iznos, pregledajte klizanje i odobrite transakciju na blockchainu.

Platforma za uzajamno (P2P) trgovanje – fleksibilni korisnici s upravljanjem rizicima

Ako želite kupovati CONX putem lokalnih načina plaćanja, P2P platforme su odlična opcija. MEXC-ovo P2P tržište omogućuje vam kupnju kriptovaluta izravno od provjerenih korisnika s podrškom za bankovne prijenose, e-novčanike ili čak gotovinu.

Kako kupiti putem P2P-a:

  1. 1. korak
    Nabavite MEXC

    Izradite besplatni MEXC račun i dovršite KYC potvrdu.

  2. 2. korak
    Idi na P2P tržište

    Posjetite odjeljak P2P i odaberite svoju lokalnu valutu.

  3. 3. korak
    Odaberite prodavatelja

    Odaberite potvrđenog prodavača koji podržava vaš način plaćanja.

  4. 4. korak
    Dovršite plaćanje

    Platite izravno, a kriptovaluta će biti ispuštena u vaš MEXC novčanik nakon potvrde.

Ako tražite gdje je najbolje mjesto za kupnju Connex (CONX), centralizirane platforme poput MEXC-a nude najlakši i najsigurniji put, posebno ako upotrebljavate kreditnu karticu, Apple Pay ili fiducijarnu valutu. DEX-ovi pružaju fleksibilnost za korisnike na blockchainu, dok P2P odgovara onima kojima je potrebna podrška za lokalnu valutu.
Bez obzira na vaš izbor, kreirajte svoj besplatni račun kako biste već danas s pouzdanjem započeli s MEXC-om.

Connex (CONX) Informacije

Connex aims to build a permissionless, open, and collaborative Web3 professional network. The CONX token is an essential component to such infrastructures as it functions as the governance token, incentivizes user participation, and serves as the primary payment token of the Connex ecosystem.

Službena web stranica:https://connex.social/
Bijela knjiga:https://connex.gitbook.io/connex/
Istraživač blokova:https://bscscan.com/token/0x1b2128AbC4119474D16Bb0a04200B63B0e68A971

Više za istraživanje današnjeg popisa za praćenje tokena

Popularni tokeni

Najnoviji

undefined/USDT
undefined/USDT
0
0.00%
undefined/USDT
undefined/USDT
0
0.00%
undefined/USDT
undefined/USDT
0
0.00%
undefined/USDT
undefined/USDT
0
0.00%
undefined/USDT
undefined/USDT
0
0.00%

Video vodiči o tome kako kupovati Connex

Naučiti kako kupiti kriptovaluta je lakše kada možete vidjeti svaki korak. Naši video tutorijali prilagođeni početnicima vode vas kroz cijeli postupak kupnje Connex putem kartice, bankovnog transfera ili P2P-a. Svaki je videozapis jasan, siguran i jednostavan za praćenje, savršen za vizualne učenike.
Pogledajte odmah i počnite ulagati u Connex na MEXC-u.

  • Video vodič: Kako kupovati Connex putem debitne/kreditne kartice

    Tražite najbrži način kupnje Connex? Naučite kako trenutačno kupovati CONX svojom debitnom ili kreditnom karticom na MEXC-u. Ovaj način je idealan za početnike koji traže brzo bezbrižno iskustvo.

  • Video vodič: Kako kupovati Connex s fiducijarnim valutama putem P2P trgovanja

    Radije kupujete Connex izravno od drugih korisnika? Naša P2P platforma za trgovanje omogućuje vam sigurnu razmjenu fiducijarnih valuta za CONX uz korištenje više načina plaćanja. Pogledajte ovaj vodič kako biste naučili kako sigurno kupovati kriptovalute uz MEXC P2P.

  • Video vodič: Kako kupovati CONX uz Spot trgovanje

    Želite potpunu kontrolu nad kupnjom Connex? Spot trgovanje vam omogućuje kupnju CONX po tržišnoj cijeni ili postavljanje ograničenih narudžbi za bolje ponude. Ovaj video objašnjava sve što trebate znati o trgovanju BTC-om na MEXC Spotu.

Kupujte Connex uz izuzetno niske naknade na MEXC-u

Kupnja Connex (CONX) na MEXC-u znači veću vrijednost za vaš novac. Kao jedna od kripto platformi s najnižim naknadama na tržištu, MEXC vam pomaže smanjiti troškove već od prve trgovine.

Naknade za spot trgovanje:
--
Ponuđač
--
Preuzimač
Naknade za terminsko trgovanje:
--
Ponuđač
--
Preuzimač

Provjerite konkurentne MEXC-ove naknade za trgovanje

Nadalje, možete trgovati odabranim tokenima na spot tržištu bez ikakvih naknada putem MEXC-ovog Festivala bez naknada.

5 najboljih trgovačkih parova bez naknade za kupnju

Terminski ugovori
Trgovački parCijenaPromjena
No Data
Spot
Trgovački parCijenaPromjena
No Data

Počnite kupovati Connex danas – i uživajte u više kriptovaluta uz manje naknada.

ConnexConnex Price
0.00%
U protekla 24 sata, korisnici MEXC-a kupili su 0.000 CONX, u ukupnom iznosu od 0.000 USDT.

Sveobuhvatna likvidnost

    Izvor podataka: Službeni javni podaci s raznih burzi

    Preporučena kupnja Connex (CONX)

    Pametno ulaganje počinje s dobrim planom. Korištenje jasne strategije može pomoći u smanjenju emocionalnih odluka, upravljanju tržišnim rizikom i izgradnji samopouzdanja tijekom vremena.

    Evo tri popularne strategije za kupnju Connex:

    1.Izračunavanje prosjeka troškova u dolaru (DCA)

    Uložite fiksni iznos u CONX u redovitim intervalima, bez obzira na tržišnu cijenu. To pomaže ublažiti volatilnost cijena tijekom vremena.

    2.Unos na temelju trenda

    Uđite na tržište kada CONX pokazuje znakove uzlaznog momenta ili probijanja ključnih razina otpora. Ovaj pristup usredotočuje se na potvrdu, a ne na određivanje točnih dna.

    3.Kupnja opcije Ladder

    Postavite više narudžbi za kupnju po različitim cijenama. To raspoređuje vaš rizik ulaska i omogućuje vam sudjelovanje na različitim razinama tržišta.

    Svaka strategija odgovara različitim profilima rizika i tržišnim uvjetima. Uvijek provedite vlastito istraživanje (DYOR) prije ulaganja u Connex ili bilo koja kripto sredstva.

    Kako sigurno pohraniti vaš Connex

    Nakon kupnje Connex (CONX), osiguravanje vaše sredstava sljedeći je važan korak. Srećom, pohranjivanje tokena je prilično jednostavno.

    Mogućnosti pohrane na MEXC-u:

    MEXC novčanik

    Vaš se CONX automatski pohranjuje u novčaniku vašeg MEXC računa. Sredstva su zaštićena autentifikacijom u dva faktora (2FA), naprednom enkripcijom i infrastrukturom hladne pohrane.

    Vanjski novčanici

    Također možete isplatiti CONX u osobni novčanik za potpunu kontrolu. To uključuje softverske novčanike (npr. MetaMask, Trust Wallet) za svakodnevni pristup ili hladne novčanike (npr. Ledger, Trezor) za dugoročnu pohranu izvan mreže s maksimalnom sigurnošću.

    Pohranjivanje kriptovaluta u hladnom novčaniku drži vaše privatne ključeve izvan mreže, smanjujući rizik od hakerskih napada ili krađe identiteta. To je poželjna opcija za korisnike koji planiraju dugoročno držanje.

    Odaberite metodu koja najbolje odgovara vašim ciljevima. MEXC podržava i praktičnost i kontrolu.

    Istražite više o Connex

    Connex Cijena
    Connex Cijena

    Saznajte više o Connex (CONX) i pratite cijenu u stvarnom vremenu pomoću grafikona uživo, trendova, povijesnih podataka i još mnogo toga.

    Connex Predviđanje cijene
    Connex Predviđanje cijene

    Istražite CONX prognoze, tehničke uvide i raspoloženje na tržištu kako biste bolje razumjeli buduće kretnje Connex.

    MEXC konverter
    MEXC konverter

    Trenutačno pretvorite CONX u USDT, BTC ili druge glavne tokene pomoću MEXC-ovog alata za konverziju. Savršen je za brze konverzije jednim klikom s jasnim stopama i nultim klizanjem.

    Svaku metodu podržavaju MEXC-ovi napredni sigurnosni sustavi, mehanizam za izvršavanje u stvarnom vremenu i korisnička služba dostupna 24/7 - tako da možete prodavati Connex s povjerenjem.

    Što možete učiniti nakon kupnje CONX tokena?

    Nakon što kupite svoju kriptovalutu, mogućnosti na MEXC-u su neograničene. Bilo da želite trgovati na Spot tržištu, istražiti terminsko trgovanje ili zaraditi ekskluzivne nagrade, MEXC nudi širok raspon značajki za poboljšanje vašeg iskustva trgovanja kriptovalutama.

    • Istražite MEXC spot tržište

      Istražite MEXC spot tržište

      Trgujte s više od 2,800 tokena uz super niske naknade.

      Terminsko trgovanje

      Terminsko trgovanje

      Trgujte s financijskom polugom do 500x i velikom likvidnošću.

    • MEXC Launchpool

      MEXC Launchpool

      Uložite tokene i osvojite nevjerojatne airdropove.

      MEXC pretprodaja

      MEXC pretprodaja

      Kupujte i prodajte nove tokene prije nego što budu službeno popisani na burzi.

    Sve MEXC značajke koje su vam potrebne podržane su vrhunskom sigurnošću i podrškom 24/7. Istražite najnoviju Connex (CONX) cijenu, provjerite nadolazeća predviđanja cijena Connex ili uronite u njezinu CONX povijesnu izvedbu već danas!

    Rizici povezani s kripto sredstvima koje biste trebali znati prije ulaganja

    Ulaganje u kripto sredstva može ponuditi visok potencijalni povrat, ali također dolazi sa značajnim rizicima. Važno je razumjeti ove rizike prije kupnje Connex ili bilo koje druge kriptovalute.

    Ključni rizici trgovanja koje treba uzeti u obzir:

    Volatilnost
    Cijene kriptovaluta mogu uvelike varirati u kratkim razdobljima, što utječe na vrijednost vaše investicije.
    Regulatorna nesigurnost
    Promjene u vladinim propisima ili nedostatak zaštite investitora mogu utjecati na pristup i zakonitost.
    Rizik likvidnosti
    Neki tokeni mogu imati nizak obujam trgovanja, što ih otežava kupiti ili prodati po stabilnim cijenama.
    Složenost
    Kripto sustave može biti teško razumjeti, posebno početnicima, što može dovesti do lošeg donošenja odluka.
    Prijevare i nerealni zahtjevi
    Uvijek budite oprezni s jamstvima, lažnim poklonima ili ponudama koje zvuče predobro da bi bile istinite.
    Rizik centralizacije
    Preveliko oslanjanje na jedno sredstvo ili kategoriju može vas izložiti većim gubicima.

    Prije ulaganja u Connex, obavezno provedite vlastito istraživanje (DYOR) te se uvjerite da razumijete i projekt i tržišne uvjete. Informirane odluke vode do boljih rezultata. Saznajte više sada na MEXC-ovom Crypto Pulsu i provjerite Connex (CONX) cijenu danas!

    Glavne novosti

    How to Trade U.S. Defense & Energy Tokenized Stocks on MEXC

    Tokenized stocks are quickly becoming one of the most practical “RWA” routes for crypto traders who want exposure to traditional market themes without leaving a USDT spot workflow. MEXC, together with ONDO Finance, has launched Batch #10 of tokenized U.S. stocks, adding seven new spot trading pairs
    March 4, 2026

    OpenAI Beats Meta to Hire OpenClaw Founder

    The AI arms race in Silicon Valley has officially shifted from the "Parameter Era" (1.0) to the "Execution Era" (2.0). The biggest news this week comes from OpenAI CEO Sam Altman, who confirmed that Peter Steinberger, founder of the viral open-source agent project OpenClaw, has rejected an offer
    February 17, 2026

    US Stocks Rally as Jan CPI Hits 2.4%: Why the Fed Pivot is Now in Play

    The "Soft Landing" is no longer a dream—it is the data. On Friday, the US Bureau of Labor Statistics (BLS) released the January 2026 CPI report, delivering exactly what Wall Street bulls wanted: Cooler-than-expected inflation combined with rising real wages. The data shows headline inflation
    February 14, 2026
    Prikaži više

    Često postavljana pitanja (FAQ)

      1. Kako mogu kupiti Connex sada?

    • Za kupnju CONX odmah, jednostavno se registrirajte za besplatni MEXC račun, uplatite USDT ili fiducijarnu valutu, zatim idite na Spot tržište i postavite nalog za kupnju putem tržišne ili ograničene cijene.

      • 2. Gdje mogu kupiti Connex u Hrvatska?

    • Možete kupovati Connex na platformama za kriptovalute poput MEXC-a i možete upotrijebiti fiducijarnu valutu ili USD za kupnju CONX, koji nudi duboku likvidnost, ultra niske naknade, brzo izvršenje i besprijekorne usluge razmjene fiducijarne valute u kriptovalute, a sve to uz sigurnu pohranu imovine.

      • 3. Koliko 1 CONX vrijedi u USDT?

    • Cijena 1 CONX u USDT varira na tržištu. Trenutačno je 1 CONX = -- USDT. Posjetite CONX stranicu s cijenama na MEXC-u kako biste vidjeli ažurirane cijene, grafikone i dubinu tržišta u stvarnom vremenu.

      • 4. Koje načine plaćanja mogu upotrijebiti za kupnju Connex u Hrvatska?

    • Na MEXC-u možete kupovati CONX kreditnim/debitnim karticama, Apple Payom, bankovnim prijenosima, P2P-om ili uplatama putem stablecoina. Ova fleksibilnost čini kupnju Connex putem kreditne kartice ili Apple Paya vrlo jednostavnom.

      • 5. Je li KYC potreban za kupnju Connex?

    • Da, MEXC zahtijeva KYC potvrdu (potvrdu identiteta) za otključavanje opcija usluge razmjene fiducijarnih valuta poput kreditnih kartica ili bankovnih uplata. Također poboljšava sigurnost platforme i podržava usklađenost.

      • 6. Koliko dugo traje kupnja Connex kreditnom karticom u Hrvatska?

    • Kupnje kreditnim karticama ili Apple Payom na MEXC-u obično su gotovo trenutačne - sredstva stižu na vaš račun odmah ili u roku od nekoliko minuta, tako da možete odmah trgovati Connex.

      • 7. Mogu li pohraniti CONX na MEXC-u nakon kupnje u Hrvatska?

    • Da! Nakon što kupite CONX, ostaje u vašem MEXC novčaniku, zaštićeno višeslojnim šifriranjem, dvofaktorskom autentifikacijom (2FA), bijelim listama za isplatu i sigurnosnom kopijom hladne pohrane.

      • 8. Je li CONX dostupan na DEX-ovima poput Uniswap?

    • Ako je CONX bazirano na Ethereumu ili na drugim podržanim blockchainima, moguće je trgovanje na DEX-ovima poput Uniswap ili PancakeSwap. To zahtijeva upravljanje novčanicima, naknadama za transakcije i klizanjem.

      • 9. Mogu li koristiti Apple Pay za kupnju CONX?

    • Da, ako je podržano u vašoj zemlji/regiji, MEXC dozvoljava kupnju Connex putem Apple Paya. To je brz, siguran i praktičan način uplate sredstava na vaš račun pomoću mobilnog uređaja.

      • 10. Zašto se cijene razlikuju između CEX-a, DEX-a i P2P-a?

    • Cijene variraju zbog likvidnosti, naknada, raspona i potražnje korisnika. CEX-ovi poput MEXC-a obično nude male raspone, dok DEX-ovi i P2P mogu uključivati premium troškove ili klizanje.

      • 11. Što trebam učiniti ako naiđem na probleme prilikom kupnje Connex na MEXC-u?

    • Ako naiđete na bilo kakve probleme prilikom kupnje Connex, odmah se obratite Službi za korisnike MEXC-a. Navedite pojedinosti o problemu i oni će vam pomoći oko potvrđivanja i rješavanja problema.

    10,000 USDT čeka vas u MEXC-u

    Preporučite prijatelje, pridružite se dnevnim zadacima i natječite se na ljestvici s najboljim rezultatima terminskih ugovora kako biste osvojili dio od 10,000 USDT!

    Register Bonus Icon

    Registrirajte se i preuzmite bonus od 10,000 USDT

    Low Fee Icon

    Iskusite trgovanje uz najnižu naknadu

    Invite Friends Icon

    Pozovite svoje prijatelje i osvojite 20 USDT

    Airdrop Icon

    Zaradite Airdropove svakodnevno uz MEXC Airdrop+

    MEXC konverter

    Kupite kriptovalute s više od 160 fiducijarnih valuta

    Kalkulator kriptovaluta u fiducijarne valute

    Connex (CONX) Podaci o trgovanju

    0.000
    CONX trgovano danas na MEXC platformi
    $0.000
    Današnje trgovanje u vrijednosti od CONX USD na MEXC platformi

    Različiti načini Connex spot i terminskog trgovanja

    Nakon registracije na MEXC platformu i uspješne kupnje svog prvog USDT ili CONX tokena, možeš početi Connex spot ili terminsko trgovanje da ostvariš veće povrate.

    CONX/USDT
    $ --
    $ --$ --
    0.00%