Registrirajte se za račun i dovršite KYC
Dodajte USDT, USDC ili USDE u svoj novčanik
Idite na stranicu za Spot trgovanje
Odaberite svoje tokene
Dovršite svoju kupnju
MEXC pretprodaja
Kupujte ili prodajte 1MORE prije službenog uvrštenja na burzu uz MEXC-ovo trgovanje u pretprodaji. Ova opcija vam omogućuje rano stjecanje tokena, dajući vam prednost prije nego što isti budu objavljeni na spot tržištu. Nadalje, sve trgovine su zaštićene i automatski se namiruju nakon uvrštenja na burzu.
Gdje kupiti 1MORE (1MORE)
Možda se pitate gdje možete lako kupiti 1MORE (1MORE). Pa, odgovor ovisi o vašim preferencijama plaćanja i iskustvu trgovanja. Na platformi za kriptovalute možete kupiti 1MORE putem metoda poput kreditne kartice, Apple Paya ili bankovnog prijenosa. Alternativno, možete kupiti 1MORE i na blockchainu putem DEX-a ili P2P-a!
Centralizirane burze (CEX) - mjesto gdje početnici započinju svoje kripto putovanje
Centralizirane burze poput MEXC-a često su najprikladnije rješenje za početnike. Možete kupiti 1MORE izravno kreditnim karticama, Apple Payom, bankovnim prijenosima ili stablecoinima. CEX-ovi također nude transparentno određivanje cijena, naprednu sigurnost i pristup alatima poput grafikona cijena 1MORE u stvarnom vremenu i povijesti trgovanja.
Kako kupiti putem CEX-a:
- 1. korak
Pridružite se MEXC-u
Kreirajte račun i dovršite potvrdu identiteta (KYC).
- 2. korak
Depozit
Uplatite sredstva koristeći fiducijarnu valutu ili kriptovalutu.
- 3. korak
Pretraži
Potražite 1MORE u odjeljku za trgovanje.
- 4. korak
Trgovina
Postavite nalog za kupnju po tržišnoj ili ograničenoj cijeni.
Decentralizirane burze (DEX) - Napredni korisnici koji daju prioritet kontroli
Također možete kupiti 1MORE na decentraliziranim burzama ako je potonje dostupno na blockchainu. DEX-ovi poput MEXC-ovog DEX+, Uniswapa i PancakeSwapa omogućuju izravno trgovanje s novčanika na novčanik bez posrednika, iako ćete morati upravljati stvarima poput naknada za transakcije i klizanje.
Kako kupiti putem DEX-a:
- 1. korak
Postavljanje novčanika
Instalirajte Web3 novčanik poput MetaMaska i uplatite sredstva na njega podržanim osnovnim tokenom (npr. ETH ili BNB).
- 2. korak
Povezivanje
Posjetite DEX platformu i povežite svoj novčanik.
- 3. korak
Zamjena
Potražite 1MORE i potvrdite ugovor o tokenu.
- 4. korak
Potvrdi trgovinu
Unesite iznos, pregledajte klizanje i odobrite transakciju na blockchainu.
Platforma za uzajamno (P2P) trgovanje – fleksibilni korisnici s upravljanjem rizicima
Ako želite kupovati 1MORE putem lokalnih načina plaćanja, P2P platforme su odlična opcija. MEXC-ovo P2P tržište omogućuje vam kupnju kriptovaluta izravno od provjerenih korisnika s podrškom za bankovne prijenose, e-novčanike ili čak gotovinu.
Kako kupiti putem P2P-a:
- 1. korak
Nabavite MEXC
Izradite besplatni MEXC račun i dovršite KYC potvrdu.
- 2. korak
Idi na P2P tržište
Posjetite odjeljak P2P i odaberite svoju lokalnu valutu.
- 3. korak
Odaberite prodavatelja
Odaberite potvrđenog prodavača koji podržava vaš način plaćanja.
- 4. korak
Dovršite plaćanje
Platite izravno, a kriptovaluta će biti ispuštena u vaš MEXC novčanik nakon potvrde.
1MORE (1MORE) Informacije
OneMoreGame (OMG) is a Web3 survival game on BNB Chain where players risk themselves for a chance to win rewards - and the stakes get higher the longer they survive. No sign-ups. No usernames. Just Web3 wallet and go.
Video vodič: Kako kupovati 1MORE putem debitne/kreditne kartice
Tražite najbrži način kupnje 1MORE? Naučite kako trenutačno kupovati 1MORE svojom debitnom ili kreditnom karticom na MEXC-u. Ovaj način je idealan za početnike koji traže brzo bezbrižno iskustvo.
Video vodič: Kako kupovati 1MORE s fiducijarnim valutama putem P2P trgovanja
Radije kupujete 1MORE izravno od drugih korisnika? Naša P2P platforma za trgovanje omogućuje vam sigurnu razmjenu fiducijarnih valuta za 1MORE uz korištenje više načina plaćanja. Pogledajte ovaj vodič kako biste naučili kako sigurno kupovati kriptovalute uz MEXC P2P.
Video vodič: Kako kupovati 1MORE uz Spot trgovanje
Želite potpunu kontrolu nad kupnjom 1MORE? Spot trgovanje vam omogućuje kupnju 1MORE po tržišnoj cijeni ili postavljanje ograničenih narudžbi za bolje ponude. Ovaj video objašnjava sve što trebate znati o trgovanju BTC-om na MEXC Spotu.
Kupujte 1MORE uz izuzetno niske naknade na MEXC-u
Kupnja 1MORE (1MORE) na MEXC-u znači veću vrijednost za vaš novac. Kao jedna od kripto platformi s najnižim naknadama na tržištu, MEXC vam pomaže smanjiti troškove već od prve trgovine.
Provjerite konkurentne MEXC-ove naknade za trgovanje
Nadalje, možete trgovati odabranim tokenima na spot tržištu bez ikakvih naknada putem MEXC-ovog Festivala bez naknada.
5 najboljih trgovačkih parova bez naknade za kupnju
3 najbolje strategije za kupnju 1MORE (1MORE)
Pametno ulaganje počinje s dobrim planom. Korištenje jasne strategije može pomoći u smanjenju emocionalnih odluka, upravljanju tržišnim rizikom i izgradnji samopouzdanja tijekom vremena.
Evo tri popularne strategije za kupnju 1MORE:
1.Izračunavanje prosjeka troškova u dolaru (DCA)
Uložite fiksni iznos u 1MORE u redovitim intervalima, bez obzira na tržišnu cijenu. To pomaže ublažiti volatilnost cijena tijekom vremena.
2.Unos na temelju trenda
Uđite na tržište kada 1MORE pokazuje znakove uzlaznog momenta ili probijanja ključnih razina otpora. Ovaj pristup usredotočuje se na potvrdu, a ne na određivanje točnih dna.
3.Kupnja opcije Ladder
Postavite više narudžbi za kupnju po različitim cijenama. To raspoređuje vaš rizik ulaska i omogućuje vam sudjelovanje na različitim razinama tržišta.
Svaka strategija odgovara različitim profilima rizika i tržišnim uvjetima. Uvijek provedite vlastito istraživanje (DYOR) prije ulaganja u 1MORE ili bilo koja kripto sredstva.
Kako sigurno pohraniti vaš 1MORE
Nakon kupnje 1MORE (1MORE), osiguravanje vaše sredstava sljedeći je važan korak. Srećom, pohranjivanje tokena je prilično jednostavno.
Mogućnosti pohrane na MEXC-u:
MEXC novčanik
Vaš se 1MORE automatski pohranjuje u novčaniku vašeg MEXC računa. Sredstva su zaštićena autentifikacijom u dva faktora (2FA), naprednom enkripcijom i infrastrukturom hladne pohrane.
Vanjski novčanici
Također možete isplatiti 1MORE u osobni novčanik za potpunu kontrolu. To uključuje softverske novčanike (npr. MetaMask, Trust Wallet) za svakodnevni pristup ili hladne novčanike (npr. Ledger, Trezor) za dugoročnu pohranu izvan mreže s maksimalnom sigurnošću.
Pohranjivanje kriptovaluta u hladnom novčaniku drži vaše privatne ključeve izvan mreže, smanjujući rizik od hakerskih napada ili krađe identiteta. To je poželjna opcija za korisnike koji planiraju dugoročno držanje.
Odaberite metodu koja najbolje odgovara vašim ciljevima. MEXC podržava i praktičnost i kontrolu.
Kako prodati 1MORE (1MORE)
MEXC nudi više sigurnih i fleksibilnih opcija za prodaju 1MORE, bilo da vršite isplatu, mijenjate tokene ili reagirate na tržišne trendove.
Prodajte 1MORE odmah po tržišnoj cijeni ili postavite vlastitu ograničenu narudžbu. Idealno za brza trgovanja ili konverziju u stablecoine poput USDT-a.
Prodajte 1MORE izravno drugim korisnicima i primajte lokalnu valutu putem željene metode plaćanja. MEXC-ova zaštita založnog računa osigurava da je svaka transakcija sigurna i provjerena.
Za odabrane tokene, MEXC nudi trgovanje u pretprodaji, što vam omogućuje prodaju prije službenog uvrštenja na burzu. To daje ranim vlasnicima jedinstvenu prednost u otkrivanju cijena i likvidnosti.
Što možete učiniti nakon kupnje 1MORE tokena?
Nakon što kupite svoju kriptovalutu, mogućnosti na MEXC-u su neograničene. Bilo da želite trgovati na Spot tržištu, istražiti terminsko trgovanje ili zaraditi ekskluzivne nagrade, MEXC nudi širok raspon značajki za poboljšanje vašeg iskustva trgovanja kriptovalutama.
Sve MEXC značajke koje su vam potrebne podržane su vrhunskom sigurnošću i podrškom 24/7. Istražite najnoviju 1MORE (1MORE) cijenu, provjerite nadolazeća predviđanja cijena 1MORE ili uronite u njezinu 1MORE povijesnu izvedbu već danas!
Rizici povezani s kripto sredstvima koje biste trebali znati prije ulaganja
Ulaganje u kripto sredstva može ponuditi visok potencijalni povrat, ali također dolazi sa značajnim rizicima. Važno je razumjeti ove rizike prije kupnje 1MORE ili bilo koje druge kriptovalute.
Ključni rizici trgovanja koje treba uzeti u obzir:
- Volatilnost
- Cijene kriptovaluta mogu uvelike varirati u kratkim razdobljima, što utječe na vrijednost vaše investicije.
- Regulatorna nesigurnost
- Promjene u vladinim propisima ili nedostatak zaštite investitora mogu utjecati na pristup i zakonitost.
- Rizik likvidnosti
- Neki tokeni mogu imati nizak obujam trgovanja, što ih otežava kupiti ili prodati po stabilnim cijenama.
- Složenost
- Kripto sustave može biti teško razumjeti, posebno početnicima, što može dovesti do lošeg donošenja odluka.
- Prijevare i nerealni zahtjevi
- Uvijek budite oprezni s jamstvima, lažnim poklonima ili ponudama koje zvuče predobro da bi bile istinite.
- Rizik centralizacije
- Preveliko oslanjanje na jedno sredstvo ili kategoriju može vas izložiti većim gubicima.
Prije ulaganja u 1MORE, obavezno provedite vlastito istraživanje (DYOR) te se uvjerite da razumijete i projekt i tržišne uvjete. Informirane odluke vode do boljih rezultata. Saznajte više sada na MEXC-ovom Crypto Pulsu i provjerite 1MORE (1MORE) cijenu danas!