Pravila upravljanja rizikom kod trgovanja terminskim ugovorima

Poglavlje I Opće odredbe

Članak 1. Kako bi se ojačalo upravljanje rizikom derivata digitalnih sredstava i trgovanja terminskim ugovorima, zaštitila legitimna prava i interesi stranaka te osigurao normalan napredak trgovanja terminskim ugovorima, ova platforma definira ova pravila upravljanja rizikom (u daljnjem tekstu „pravila”).

Članak 2. Upravljanje rizikom terminskog trgovanja mora usvojiti sustav ograničenja rizika, sustav prisilne likvidacije, sustav prisilnog razduživanja i sustav poštene cijene.

Članak 3. Ova platforma (u daljnjem tekstu „platforma” ili „mi”) i korisnici platforme (u daljnjem tekstu „vi”) moraju se pridržavati ovih mjera. Ova pravila i izmjene koje platforma povremeno unosi u ova pravila dio su korisničkog ugovora platforme. Uporabom ili kupnjom usluga i proizvoda platforme za trgovanje terminskim ugovorima potvrđujete da ste pročitali, razumjeli i prihvatili sve odredbe i uvjete navedene u ovim pravilima i našim izmjenama te povremenim ažuriranjima ovih pravila.

Poglavlje II Odredbe i ugovori o upravljanju rizikom

Članak 4. Kada trgujete digitalnim sredstvima i povezanim proizvodima na platformi, postoje značajni rizici. Uz fluktuacije cijena digitalnih sredstava, postoje dodatni rizici druge ugovorne strane u trgovanju derivatima. U nekim slučajevima, platforma može odlučiti zatvoriti neke ili sve vaše pozicije.

Članak 5. Trgovanje digitalnim sredstvima uključuje velike rizike. Rizik trgovanja ili zadržavanja virtualnih digitalnih sredstava može uzrokovati značajne stvarne gubitke. Stoga biste trebali pažljivo razmotriti hoćete li trgovati digitalnim sredstvima ili povezanim derivatima i koristiti se financijskom polugom u skladu sa svojom financijskom situacijom.

Članak 6. Platforma ne jamči uredno i stabilno trgovanje digitalnim sredstvima u obliku terminskih ugovora. Trebali biste biti oprezni kada trgujete digitalnim sredstvima (i bilo kojim drugim sredstvima).

Članak 7. Cijena će varirati u bilo kojem trenutku zbog bilo kojeg čimbenika. Kako cijena varira, možete ostvariti veliki profit ili gubitak. Svako digitalno sredstvo ili pozicija trgovanja može varirati u vrijednosti ili čak postati bezvrijedna.

Članak 8. Svaki gubitak uzrokovan pogreškom korisnika snosi korisnik. Pogreška uključuje, ali nije ograničena na: nemogućnost rada u skladu s pravilima trgovanja, nemogućnost provođenja relevantnog trgovanja na vrijeme, zaboravljanje ili curenje zaporke, zaporke koju su drugi probili i računalo hakirano od strane drugih korisnika.

Članak 9. Ako se korisnik koristi bilo kojom neotkrivenom rupom u zakonu na web-stranici ili neovlaštenim visokofrekventnim alatima i postupovnim alatima za stvaranje nezakonite dobiti, kontaktirat ćemo korisnika u svrhu oporavka. Morate pružiti praktičnu suradnju, u protivnom ćemo poduzeti mjere koje uključuju, ali nisu ograničene na, ograničavanje trgovanja računima, zamrzavanje sredstava na računu i poduzimanje pravnih mjera. Korisnik će također biti odgovoran za troškove nastale zbog neučinkovite suradnje korisnika.

Članak 10. Usluge trgovanja terminskim ugovorima u obliku derivata digitalnih sredstava koje pruža platforma mogu imati povećane faktore rizika. Razumijete i znate da:

(1) Možete izgubiti svu svoju početnu maržu i sva dodatna digitalna sredstva koja pohranjujete na našoj platformi kako biste zadržali svoju poziciju.

(2) Ako promjene na tržištu ne pogoduju vašoj poziciji ili razini marže, možete biti privremeno obaviješteni da prenesete dodatna digitalna sredstva kako biste zadržali svoju poziciju.

(3) Ako ne uplatite dodatna digitalna sredstva na svoj račun kako je predviđeno, možemo zatvoriti poziciju u trenutku gubitka prema vlastitom nahođenju.

(4) Vaša dobit ili gubitak ovisit će o fluktuaciji cijena odgovarajućeg digitalnog sredstva, što nije u našoj kontroli.

U nekim slučajevima, kao što su prekid podataka o digitalnim sredstvima ili prekid mreže, možemo unaprijed zatvoriti relevantne terminske ugovore u okviru naše dobre vjere zbog prirode digitalnog sredstva. Smatra se da ste svjesni ovog potencijalnog rizika.

Čak i ako je platforma otkrila moguće rizike, još uvijek mogu postojati rizici koji se ne mogu otkriti, a vi možete izgubiti dio ili sva svoja sredstva. Trebali biste pažljivo procijeniti jesu li vaše financijsko stanje i tolerancija rizika prikladni za trgovanje na našoj platformi.

Poglavlje III Mjere upravljanja rizikom

Članak 11. U svrhu reguliranja trgovinskog ponašanja trgovanja terminskim ugovorima u obliku derivata digitalnih sredstava, održavanja tržišnog reda, promicanja zdravog razvoja tržišta i jačanja nadzora računa stvarnog odnosa upravljanja, platforma za trgovanje ima pravo poduzeti mjere kao što su prisilno zatvaranje, zabrana trgovanja i zatvaranje računa na neuobičajenim računima za trgovanje i računima stvarnog odnosa upravljanja.

Članak 12. Platforma za trajno terminsko trgovanje derivatima digitalnih sredstava nadzire trgovinsko ponašanje. U slučajevima neuobičajenog trgovanja i računa sa stvarnim odnosom upravljanja, možemo pokrenuti postupke za rješavanje neuobičajenog trgovinskog ponašanja i implementirati obvezne mjere upravljanja za korisnike.

Članak 13. Korisnici koji sudjeluju u trgovanju derivatima dužni su se pridržavati pravila poslovanja te važećih zakona i propisa platforme, prihvatiti samodisciplinsko upravljanje platforme i svjesno regulirati trgovinsko ponašanje.

Članak 14. Identifikacija neuobičajenih trgovanja i stvarnog odnosa upravljanja

1. U slučaju sljedećih okolnosti, platforma će to prepoznati kao neuobičajeno trgovanje i ponašanje računa stvarnog odnosa upravljanja:

(1) Vi ste kao trgovački partner opetovano uključeni u kupnju i trgovanje sam sa sobom.

(2) Jedan ili više klijenata s računima koji se odnose na stvarni odnos upravljanja međusobno trguju više puta.

(3) Jedan ili više računa koji se odnose na stvarni odnos upravljanja manipuliraju ponašanjem tržišne cijene putem sredstava trgovanja kao što su podudarni nalozi.

(4) Neuobičajena ponašanja kao što su isti izvor sredstava, ista IP adresa i istovremeno trgovanje jednog ili više računa za trgovanje.

(5) Učestalo objavljivanje i otkazivanje objave unutar jednog dana može utjecati na cijenu terminskog trgovanja ili dovesti u zabludu druge sudionike na terminskom tržištu da obavljaju terminsko trgovanje (često objavljivanje i otkazivanje narudžbi).

(6) Višestruko objavljivanje velikih iznosa i otkazivanje objava unutar jednog dana može utjecati na cijenu terminskog trgovanja ili dovesti u zabludu druge sudionike na terminskom tržištu da obavljaju terminsko trgovanje (objava velikih iznosa i otkazivanje narudžbi).

(7) Kombinirana pozicija jednog ili više računa stvarnog odnosa upravljanja premašuje ograničenje pozicije platforme.

(8) Početni obujam trgovanja jednog dana trgovanja na navedenoj inačici ili terminskom ugovoru premašuje početni obujam trgovanja na dan koji je odredila platforma.

(9) Izdavanje naloga za trgovanje na način proceduralnog trgovanja bez autorizacije platforme, koje može utjecati na sigurnost sustava platforme ili normalnog naloga za trgovanje.

(10) Krađa tuđih računa i zaporki na nezakonit način ili korištenje povezanih računa za obavljanje nezakonite trgovine i prijenos sredstava.

(11) Ostale okolnosti koje je utvrdila platforma.

2. Platforma ima pravo zatražiti sva pravna sredstva dopuštena zakonom i načelom poštene trgovine za kršenje ovih pravila, uključujući, ali ne ograničavajući se na ograničavanje, obustavljanje ili ukidanje vašeg računa ili uskraćivanje prava pristupa ovoj web-stranici bez prethodne obavijesti.

3. Ako platforma posumnja da bilo koje aktivnosti trgovanja krše pravila postavljena ili prikazana u ovim pravilima, platforma ima pravo ograničiti aktivnosti trgovanja bilo kojeg računa ako je to potrebno. Ova ograničenja mogu dovesti do mjera upravljanja rizikom kao što su otkazivanje trgovanja, ograničenja trgovanja i zamrzavanje računa. Platforma neće biti odgovorna za bilo kakav gubitak uzrokovan ograničenjem, isplatom ili prijevremenim zatvaranjem trgovanja zbog sumnje na kršenje ovih pravila. Znate i slažete se da ćete, ako su gubici uzrokovani našim radnjama, osigurati da platforma neće biti oštećena od vas ili sudskog postupka bilo koje treće strane i nadoknadit ćete relevantne gubitke. Nije vam dopušteno trgovati ili ulagati tijekom istrage ponašanja računa. Platforma ima pravo zatvoriti račun bez daljnjeg objašnjenja na kraju razdoblja istrage.

4. Platforma ima pravo zatvoriti ili zamrznuti vaš račun u bilo kojem trenutku bez prethodne najave i prenijeti sva preostala sredstva na vašu adresu za prijavu.

Nadalje, ako platforma smatra da je bilo koji račun prekršio korisnički ugovor i pravila platforme pod bilo kojim okolnostima (uključujući, ali ne ograničavajući se na marketinške aktivnosti), ima pravo odmah zatvoriti vaš račun, a sva relevantna preostala sredstva pripast će platformi.