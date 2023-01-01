P2: Kako se izračunava PNL?

Formula: PNL = (Završna cijena - Ulazna cijena) × Financijska poluga × Broj dionica × Smjer (Duga = +1, Kratka = -1)

Primjeri:

1) Profit od dugačke pozicije: Kupite 1 dionicu Applea (AAPL) za $100 (pod pretpostavkom da ugovor predstavlja 1 dionicu) i zatvorite na $105. Profit = (105 - 100) × 1 × 1 = $5

2) Profit od kratke pozicije: Prodajte 1 dionicu Tesle (TSLA) za $200, a zatvorite na $195. Profit = (195 - 200) × 1 × 1 × (−1) = $5