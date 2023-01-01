MEXC terminski ugovori za dionice: U.S. Dionice, pokretane kriptovalutama
Trgujte kretanjima američkih dionica koristeći se kriptovalutama kao maržom - bez barijera, maksimalna fleksibilnost
Parovi terminskih ugovora za dionice
U budućnosti će biti dodano više trgovačkih parova kako bi se zadovoljile raznolike potrebe korisnika.
Ključne značajke
Najniže naknade za trgovanje
Iskusite super konkurentne naknade za trgovanje s niskim naknadama za ponuđače od samo 0.00% i niskim naknadama za preuzimače od samo 0.00% na američke parove terminskih ugovora za dionice.
Sinkronizirano sa SAD-om Vrijeme trgovanja
Trgujte sinkronizirano sa stvarnim američkim tržištem dionica za autentično iskustvo trgovanja.
Vodeća dubina tržišta u industriji
Sveobuhvatna likvidnost osigurava stabilne cijene tijekom volatilnosti tržišta, minimizirajući klizanje za bolje izvršenje trgovine
U skladu s iskustvom trajnih terminskih ugovora
Besprijekoran prijelaz - isto trgovačko sučelje i iskustvo kao kod trajnih terminskih ugovora, bez dodatne krivulje učenja.
Često postavljana pitanja
P1: Kako se obračunava kamatna stopa financiranja?
MEXC terminski ugovori za dionice trenutačno ne naplaćuju naknade za financiranje - nema troškova držanja.
P2: Kako se izračunava PNL?
Formula: PNL = (Završna cijena - Ulazna cijena) × Financijska poluga × Broj dionica × Smjer (Duga = +1, Kratka = -1)Primjeri:1) Profit od dugačke pozicije: Kupite 1 dionicu Applea (AAPL) za $100 (pod pretpostavkom da ugovor predstavlja 1 dionicu) i zatvorite na $105. Profit = (105 - 100) × 1 × 1 = $52) Profit od kratke pozicije: Prodajte 1 dionicu Tesle (TSLA) za $200, a zatvorite na $195. Profit = (195 - 200) × 1 × 1 × (−1) = $5
P3: Kako se aktivira likvidacija?
MEXC usvaja mehanizam upravljanja rizicima koji je u skladu s glavnim trendovima u trajnim terminskim ugovorima.1) Sustav kontinuirano prati stopu održavajuće marže.2) Marža se izračunava na temelju poštene cijene.3) Ako stopa marže padne ispod unaprijed postavljenog praga likvidacije, sustav će automatski pokrenuti likvidaciju kako bi ograničio potencijalne gubitke.
P4: Kako se određuje poštena cijena za terminske ugovore za dionice?
Poštena cijena temelji se na posljednjoj cijeni transakcije temeljne američke dionice.
P5: Koji je način rada marže podržan za terminske ugovore za dionice?
Podržan je samo način rada s izoliranom maržom.
P6: Mogu li trgovati terminskim ugovorima za dionice tijekom zatvaranja tržišta?
Tijekom razdoblja zatvaranja, korisnici mogu otkazati neispunjene narudžbe i dodati maržu, ali ne mogu postavljati nove narudžbe ili zatvarati postojeće pozicije. Kako bi se izbjegli potencijalni gubici zbog volatilnosti cijena, preporučuje se zatvaranje pozicija prije zatvaranja tržišta. Vrijeme trgovanja usklađeno je s rasporedima NYSE i NASDAQ-a, uključujući i praznike.
P7: Podržavaju li terminski ugovori za dionice financijsku polugu?
MEXC terminski ugovori za dionice podržavaju financijsku polugu do 5x. Trgovanje s polugom povećava i potencijalne profite i rizike, uključujući mogućnost likvidacije ili negativnog stanja na računu. Korisnicima se preporučuje oprez pri odabiru stope financijske poluge.
P8: Kako se pozicije obrađuju tijekom podjele dionica ili obrnute podjele?
U slučaju podjele dionica, obrnute podjele ili prilagodbe dividendi, platforma će pokrenuti rano namirenje otvorenih pozicija kako bi spriječila neočekivanu volatilnost. Trgovanje će se normalno nastaviti nakon namirenja. Korisnicima se preporučuje da prate službene objave radi ažuriranja.