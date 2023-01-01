Loading...

MEXC terminski ugovori za dionice: U.S. Dionice, pokretane kriptovalutama

Trgujte kretanjima američkih dionica koristeći se kriptovalutama kao maržom - bez barijera, maksimalna fleksibilnost

Parovi terminskih ugovora za dionice

U budućnosti će biti dodano više trgovačkih parova kako bi se zadovoljile raznolike potrebe korisnika.
24 sati
48 sati
72 sati

Ključne značajke

Najniže naknade za trgovanje

Iskusite super konkurentne naknade za trgovanje s niskim naknadama za ponuđače od samo 0.00% i niskim naknadama za preuzimače od samo 0.00% na američke parove terminskih ugovora za dionice.

Sinkronizirano sa SAD-om Vrijeme trgovanja

Trgujte sinkronizirano sa stvarnim američkim tržištem dionica za autentično iskustvo trgovanja.

Vodeća dubina tržišta u industriji

Sveobuhvatna likvidnost osigurava stabilne cijene tijekom volatilnosti tržišta, minimizirajući klizanje za bolje izvršenje trgovine

U skladu s iskustvom trajnih terminskih ugovora

Besprijekoran prijelaz - isto trgovačko sučelje i iskustvo kao kod trajnih terminskih ugovora, bez dodatne krivulje učenja.

Često postavljana pitanja

P1: Kako se obračunava kamatna stopa financiranja?

P2: Kako se izračunava PNL?

P3: Kako se aktivira likvidacija?

P4: Kako se određuje poštena cijena za terminske ugovore za dionice?

P5: Koji je način rada marže podržan za terminske ugovore za dionice?

P6: Mogu li trgovati terminskim ugovorima za dionice tijekom zatvaranja tržišta?

P7: Podržavaju li terminski ugovori za dionice financijsku polugu?

P8: Kako se pozicije obrađuju tijekom podjele dionica ili obrnute podjele?