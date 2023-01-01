* Za svaki terminski ugovor svaki korisnik može držati do 50 otvorenih uvjetnih naloga po vrsti naloga, uključujući aktivacijske naloge, TP/SL naloge i povlačeće zaustavne narudžbe.

Terminski ugovori Financijska poluga Veličina ( 1 Kont ) Minimalni iznos narudžbe Maks. Količina pojedinačne tržišne narudžbe Maks. Količina pojedinačne ograničene narudžbe Minimalna promjena cijene Omjer gornje granice cijene ograničene narudžbe/najniže cijene Maksimalna količina otvorenih naloga Zaštita cijena QTOUSDT Trajno undefined ~ undefined ‎ 10 QTO -- -- -- 0.00001 NaN% / NaN% NaN%