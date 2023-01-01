Loading...

Informacije

Pojedinosti o terminskim ugovorima
Ograničenje rizika
Pravila trgovanja
Indeksna cijena
Poštena cijena
Povijest kamatne stope financiranja
Račun osigurateljskog fonda
Pravila trgovanja s načinom rada s više sredstava
Prihvatljiva kolateralna kriptovaluta
KriptovalutaKolateralno ograničenjeStopa kolaterala
Nema podataka
Gore navedena sredstva mogu se upotrijebiti kao kolateral u načinu rada s više sredstava.Neke kriptovalute koriste se kolateralnim stopama na više razina. Na primjer, zadržavanje 1 BTC-a uz kamatnu stopu od 90% doprinosi 0,9 BTC-a kao dostupnoj marži. Na dio koji prelazi 1 BTC primjenjuje se stopa od 80%, tako da držanje 2 BTC-a doprinosi 0.9 + 0.8 = 1.7 BTC-a kao dostupnoj marži.
Prihvatljiva kriptovaluta s odgovornošću
KriptovalutaPrag automatske otplateStopa popusta za automatsku otplatuOmjer automatske otplateBeskamatno ograničenjeKamatna stopa po satuStopa održavajuće marže odgovornosti
Nema podataka
Gore navedena sredstva ispunjavaju uvjete za korištenje kao odgovornost.1. Kada odgovornost kriptovalute premaši prag automatske otplate, aktivirat će se automatska otplata.2. Prilikom automatske otplate, iznos otplate = trenutačna odgovornost − prag automatske otplate × (1 - omjer automatske otplate). Naplatit će se naknada na temelju stope popusta kriptovalute za plaćanje. Na primjer, ako se duguje 1,000 USDT, a stopa popusta je 90%, bit će potreban BTC u vrijednosti od (1,000 / 90%).3. Kamata se obračunava po satu na temelju odgovornosti u trenutku obračuna. Kamate se ne obračunavaju ako je odgovornost unutar beskamatne granice.