Prihvatljiva kriptovaluta s odgovornošću

Gore navedena sredstva ispunjavaju uvjete za korištenje kao odgovornost.

1. Kada odgovornost kriptovalute premaši prag automatske otplate, aktivirat će se automatska otplata.

2. Prilikom automatske otplate, iznos otplate = trenutačna odgovornost − prag automatske otplate × (1 - omjer automatske otplate). Naplatit će se naknada na temelju stope popusta kriptovalute za plaćanje. Na primjer, ako se duguje 1,000 USDT, a stopa popusta je 90%, bit će potreban BTC u vrijednosti od (1,000 / 90%).

3. Kamata se obračunava po satu na temelju odgovornosti u trenutku obračuna. Kamate se ne obračunavaju ako je odgovornost unutar beskamatne granice.