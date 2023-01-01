Kopiranje trgovanja MEXC je jednostavna, ali učinkovita značajka za sve trgovce i njihove sljedbenike. Sljedbenici mogu bez napora slijediti iskusnog trgovca po svom izboru, a kada trgovac pokrene vodeće trgovanje, sustav će automatski postaviti nalog za sljedbenika na temelju strategije trgovca. Trgovac će također dobiti udio u profitu sljedbenika!
Povežite se s velikom grupom sljedbenika i ostvarite dio zarade svojih sljedbenika.
Pričekajte odobrenje vaše prijave, što obično traje 1-2 dana.
Sustav će automatski postaviti naloge za vaše sljedbenike.
Slijedite iskusnog trgovca i nikada više ne propustite trendove na tržištu.
Prenesite sredstva na svoj račun za spot trgovanje
Ispunite podatke o kopiranju trgovanja
Iskusni trgovci mogu primijeniti svoje vještine trgovanja kako bi pomogli sljedbenicima da trguju na profitabilan način i na taj način ostvare udio u profitu. Sljedbenici mogu bez napora slijediti razborite strategije trgovanja u samo jednom kliku.
Sustav će postavljati naloge za sljedbenike na temelju strategije trgovca.
Korisnici samo trebaju prenijeti sredstva na svoj račun za kopiranje trgovanja i ispuniti svoje podatke kako bi započeli s kopiranjem trgovanja.
Svi trgovci posjeduju bogato iskustvo u trgovanju i imaju impresivan portfelj. Odobreni su nakon pažljivog pregleda od strane MEXC platforme.