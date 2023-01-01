Što je kopiranje trgovanja?

Kopiranje trgovanja MEXC je jednostavna, ali učinkovita značajka za sve trgovce i njihove sljedbenike. Sljedbenici mogu bez napora slijediti iskusnog trgovca po svom izboru, a kada trgovac pokrene vodeće trgovanje, sustav će automatski postaviti nalog za sljedbenika na temelju strategije trgovca. Trgovac će također dobiti udio u profitu sljedbenika!