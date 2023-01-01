Loading...

Kopiranje trgovanja MEXC

Trgovanje je sada lakše nego ikada

50,000+

Ukupan broj korisnika za kopiranje trgovanja

1,000,000,000+ USDT

Ukupni iznos za kopiranje trgovanja

Što je kopiranje trgovanja?

Kopiranje trgovanja MEXC je jednostavna, ali učinkovita značajka za sve trgovce i njihove sljedbenike. Sljedbenici mogu bez napora slijediti iskusnog trgovca po svom izboru, a kada trgovac pokrene vodeće trgovanje, sustav će automatski postaviti nalog za sljedbenika na temelju strategije trgovca. Trgovac će također dobiti udio u profitu sljedbenika!

Kako započeti kopiranje trgovanja?

Ako posjedujete veliko iskustvo trgovanja i snažan osjećaj prosuđivanja tržišta, možete se prijaviti da postanete trgovac i ostvarite udio u profitu.

Postanite trgovac

Povežite se s velikom grupom sljedbenika i ostvarite dio zarade svojih sljedbenika.

Pošalji prijavu

Pričekajte odobrenje vaše prijave, što obično traje 1-2 dana.

Pokrenite vodeće trgovanje

Sustav će automatski postaviti naloge za vaše sljedbenike.

Ako ste uobičajen korisnik koji ne želi propustiti najnovije trendove na tržištu, možete jednostavno pratiti iskusnog trgovca i kopirati njegova trgovanja.

Postanite sljedbenik

Slijedite iskusnog trgovca i nikada više ne propustite trendove na tržištu.

Prijenos sredstava

Prenesite sredstva na svoj račun za spot trgovanje

Slijedite trgovca

Ispunite podatke o kopiranju trgovanja

Prednosti kopiranja trgovanja

  • Dobitna kombinacija

    Iskusni trgovci mogu primijeniti svoje vještine trgovanja kako bi pomogli sljedbenicima da trguju na profitabilan način i na taj način ostvare udio u profitu. Sljedbenici mogu bez napora slijediti razborite strategije trgovanja u samo jednom kliku.

  • Automatizirani sustav

    Sustav će postavljati naloge za sljedbenike na temelju strategije trgovca.

  • Niska prepreka ulaska

    Korisnici samo trebaju prenijeti sredstva na svoj račun za kopiranje trgovanja i ispuniti svoje podatke kako bi započeli s kopiranjem trgovanja.

  • Profesionalno i pouzdano

    Svi trgovci posjeduju bogato iskustvo u trgovanju i imaju impresivan portfelj. Odobreni su nakon pažljivog pregleda od strane MEXC platforme.

Ne propustite glavne trendove na tržištu. Započnite kopiranje trgovanja sada!

Često postavljana pitanja (FAQ)