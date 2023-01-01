Depozit za dijeljenje bonusa -- USDT
Prikupite važeći neto prijenos od najmanje -- USDT na svoj račun terminskih ugovora kako biste sudjelovali u događaju dijeljenja nagradnog fonda. Što više sudionika, veći je nagradni fond!
Sudjelujte u prijavi za trgovanje terminskim ugovorima i podijelite -- USDT bonus
Automatski se prijavite dostizanjem dnevnog obujma trgovanja terminskim ugovorima od -- USDT. Nagrade su ograničene, tko prvi dođe, prvi će biti poslužen!
Podsjetnik za prijavu
Ispunite zahtjeve trgovanja i dijelite -- USDT
Akumulirajte određeni obujam trgovanja tijekom razdoblja događaja kako biste se kvalificirali za odgovarajuće nasumične nagrade. Što više trgujete, to su veće nagrade!
Obujam trgovanja (USDT)
Nagradni bonus (USDT)
Pravila događaja

1. Ovaj je događaj ekskluzivan za posebno pozvane korisnike koji su primili službenu e-poštu događaja ili druge obavijesti od MEXC-a.

2. Neto depoziti na računu terminskih ugovora moraju ispunjavati uvjete događaja najmanje dva dana. Važeći iznos depozita na računu terminskih ugovora = iznos priljeva tijekom razdoblja događaja - iznos odljeva tijekom razdoblja događaja.

3. Izvršenje navedenog obujma trgovanja terminskim ugovorima u jednom danu smatra se uspješnom prijavom. Nakon dovršetka prijave za taj dan, možete ažurirati svoju prijavu sljedeći dan i nastaviti s prijavom. Ažuriranja se osvježavaju prema vremenskoj zoni UTC+8. Kontinuirane prijave tijekom više dana će akumulirati uzastopne dane prijave. Nagrade će se distribuirati na temelju najvećeg broja uzastopnih dana prijave akumuliranih tijekom razdoblja događaja i ne mogu se zbrajati.

4. Poticajne nagrade za trgovanje izračunat će se na temelju vašeg obujma trgovanja terminskim ugovorima s naknadama za trgovanje > 0 tijekom razdoblja događaja. Trgovanje kriptovalutama nije ograničeno, a nagrade će se distribuirati prema najvišoj razini za koju ispunjavate uvjete.

5. Nagrade događaja bit će distribuirane u obliku bonusa na račun terminskih ugovora unutar 3 radna dana nakon završetka događaja. Bonus ima rok valjanosti od 7 dana.

6. MEXC zadržava pravo s događaja diskvalificirati sudionike koji sudjeluju u nečasnim ili uvredljivim aktivnostima tijekom razdoblja događaja. Ove aktivnosti uključuju masovnu registraciju računa za zaradu dodatnih bonusa i sve druge aktivnosti povezane s nezakonitim, prijevarnim ili štetnim svrhama, kao što je zlonamjerno slanje neželjene pošte ili varanje.

7. MEXC zadržava pravo izmjene događaja ili njegovih pravila u bilo kojem trenutku. Ako se izvrše prilagodbe, neće biti poslana daljnja obavijest.

8. MEXC zadržava pravo konačnog tumačenja za ovaj događaj. Ako imaš pitanja, kontaktiraj Službu za korisnike.