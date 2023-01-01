Pravila događaja

1. Ovaj je događaj ekskluzivan za posebno pozvane korisnike koji su primili službenu e-poštu događaja ili druge obavijesti od MEXC-a.

2. Neto depoziti na računu terminskih ugovora moraju ispunjavati uvjete događaja najmanje dva dana. Važeći iznos depozita na računu terminskih ugovora = iznos priljeva tijekom razdoblja događaja - iznos odljeva tijekom razdoblja događaja.

3. Izvršenje navedenog obujma trgovanja terminskim ugovorima u jednom danu smatra se uspješnom prijavom. Nakon dovršetka prijave za taj dan, možete ažurirati svoju prijavu sljedeći dan i nastaviti s prijavom. Ažuriranja se osvježavaju prema vremenskoj zoni UTC+8. Kontinuirane prijave tijekom više dana će akumulirati uzastopne dane prijave. Nagrade će se distribuirati na temelju najvećeg broja uzastopnih dana prijave akumuliranih tijekom razdoblja događaja i ne mogu se zbrajati.

4. Poticajne nagrade za trgovanje izračunat će se na temelju vašeg obujma trgovanja terminskim ugovorima s naknadama za trgovanje > 0 tijekom razdoblja događaja. Trgovanje kriptovalutama nije ograničeno, a nagrade će se distribuirati prema najvišoj razini za koju ispunjavate uvjete.

5. Nagrade događaja bit će distribuirane u obliku bonusa na račun terminskih ugovora unutar 3 radna dana nakon završetka događaja. Bonus ima rok valjanosti od 7 dana.

6. MEXC zadržava pravo s događaja diskvalificirati sudionike koji sudjeluju u nečasnim ili uvredljivim aktivnostima tijekom razdoblja događaja. Ove aktivnosti uključuju masovnu registraciju računa za zaradu dodatnih bonusa i sve druge aktivnosti povezane s nezakonitim, prijevarnim ili štetnim svrhama, kao što je zlonamjerno slanje neželjene pošte ili varanje.

7. MEXC zadržava pravo izmjene događaja ili njegovih pravila u bilo kojem trenutku. Ako se izvrše prilagodbe, neće biti poslana daljnja obavijest.

8. MEXC zadržava pravo konačnog tumačenja za ovaj događaj. Ako imaš pitanja, kontaktiraj Službu za korisnike.