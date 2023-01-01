Odredbe i uvjeti

1. Korisnici se moraju registrirati za događaj kako bi stekli pravo na nagrade.

2. U izračun su uključeni samo blockchain i depoziti fiducijarne valute i P2P-a.

3. Računat će se samo količine trgovanja terminskim ugovorima s naknadama >0 (isključujući terminske ugovore stabilnih kovanica kao što je USDC/USDT). Sve statistike trgovanja temeljit će se na vremenskoj zoni UTC+8.

4. Sporedni računi, tvorci tržišta i institucionalni računi ne ispunjavaju uvjete za sudjelovanje.

5. Nagrade će biti pregledane i podijeljene unutar 10 radnih dana nakon završetka događaja. Za fizičke nagrade naš tim službe za korisnike kontaktirat će dobitnike izravno kako bi dogovorili dostavu.

6. Molimo pogledajte upute za bonus za terminsko trgovanje prije iskorištenja svojih bonusa.

7. Sudionici se moraju strogo pridržavati uvjeta pružanja usluge. MEXC platforma zadržava pravo diskvalificirati korisnike za koje se sumnja da se bave lažnim trgovanjem, skupnim registracijama računa, vlastitim trgovanjem ili manipulacijom tržišta tijekom događaja.

8. MEXC zadržava pravo izmjene uvjeta ovog događaja bez prethodne najave.

9. MEXC platforma zadržava pravo konačnog tumačenja ovog događaja. Ako imaš pitanja, kontaktiraj tim službe za korisnike.