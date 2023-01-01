countdown-iconDogađaj završava za
Sudionici 0

  • Događaj počinje

    1970-01-01 08:00

  • Događaj završava

    1970-01-01 08:00

  • Distribucija nagrada

    10 radnih dana nakon završetka događaja

  • Samo korisnici koji nisu izvršili svoje prvo terminsko trgovanje imaju pravo registracije za ovaj događaj.

Razmotajte božićnu čaroliju sa svakom kutijom!

Svakih 0 bodova vam daje priliku za otključavanje božićne kutije s nevjerojatnim nagradama!


Moji bodovi
          Izazov napredovanja pridošlica
          Božićna ljestvica
          Obilje bodova, svaki dan, svaki tjedan!
          Izvršite određene zadatke tijekom razdoblja događaja kako biste zaradili bodove!
          0Bodovi
          Registrirajte se za događaj
          0Bodovi
          Deponirajte ≥ 0 USDT u roku od sedam dana od registracije
          0Bodovi
          Izvršite svoje prvo terminsko trgovanje
          Tjedni zadaci

          Dani trgovanja terminskim ugovorima ovaj tjedan

          - -

          Obujam trgovanja terminskim ugovorima ovaj tjedan

          - -

          Proc. Bodovi ovog tjedna

          - -

          Zadnje ažuriranje: -- Svaki tjedan automatski će se podijeliti samo nagrada s najvišim bodom od tjednih zadataka koje ste izvršili.

          Odredbe i uvjeti

          1. Korisnici se moraju registrirati za događaj kako bi stekli pravo na nagrade.

          2. U izračun su uključeni samo blockchain i depoziti fiducijarne valute i P2P-a.

          3. Računat će se samo količine trgovanja terminskim ugovorima s naknadama >0 (isključujući terminske ugovore stabilnih kovanica kao što je USDC/USDT). Sve statistike trgovanja temeljit će se na vremenskoj zoni UTC+8.

          4. Sporedni računi, tvorci tržišta i institucionalni računi ne ispunjavaju uvjete za sudjelovanje.

          5. Nagrade će biti pregledane i podijeljene unutar 10 radnih dana nakon završetka događaja. Za fizičke nagrade naš tim službe za korisnike kontaktirat će dobitnike izravno kako bi dogovorili dostavu.

          6. Molimo pogledajte upute za bonus za terminsko trgovanje prije iskorištenja svojih bonusa.

          7. Sudionici se moraju strogo pridržavati uvjeta pružanja usluge. MEXC platforma zadržava pravo diskvalificirati korisnike za koje se sumnja da se bave lažnim trgovanjem, skupnim registracijama računa, vlastitim trgovanjem ili manipulacijom tržišta tijekom događaja.

          8. MEXC zadržava pravo izmjene uvjeta ovog događaja bez prethodne najave.

          9. MEXC platforma zadržava pravo konačnog tumačenja ovog događaja. Ako imaš pitanja, kontaktiraj tim službe za korisnike.

