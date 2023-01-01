Zašto MEXC terminsko trgovanje?
Najveći broj vrućih tokena na globalnoj razini
Nudimo najbrža uvrštenja, najširi izbor vrućih tokena u terminskim ugovorima i podesivu polugu do 200x.
Broj 1 u likvidnosti na globalnoj razini
Više od 90% trgovačkih parova nudi vrhunsku likvidnost, osiguravajući stabilnost tijekom ekstremnih tržišnih uvjeta kako bi se spriječile neočekivane likvidacije.
Najniže naknade na tržištu
Uživajte u najnižim naknadama za terminske ugovore na tržištu: 0.000% za ponuđače i 0.000% za preuzimače
1. Ova pozicija airdropa dostupna je samo korisnicima koje su posebno pozvali službenici MEXC-a.
2. Svaki korisnik može besplatno zatražiti poziciju airdropa samo jednom. Brokeri, institucionalni korisnici i sporedni računi ne ispunjavaju uvjete za sudjelovanje u ovom događaju.
3. Svi sudionici moraju se strogo pridržavati MEXC-ovih uvjeta pružanja usluge. MEXC zadržava pravo s događaja diskvalificirati sudionike koji sudjeluju u nečasnim ili uvredljivim aktivnostima tijekom razdoblja događaja.
4. MEXC zadržava pravo izmjene uvjeta ovog događaja bez prethodne najave.